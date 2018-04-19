母親節買氣俏 遠百Q2營運反彈可期 外資4月以來罕見大買

近期隨著母親節檔期帶動內需買氣，法人指出，遠百第 1 季合併營收年減幅僅 3.5%，較過去幾季衰退幅度收斂，第 2 季業績可望隨母親節大檔續彈，營運翻揚可期。外資自 4 月以來大買遠百逾 41000 張，創近年罕見天量，推升遠百股價創 2 年半來高點。

遠百 (2903-TW) 股價持續向上走強，今 (19) 日早盤維持緩漲態勢，最高來到 19.6 元創 2015 年 11 月中旬以來新高，

也有法人提醒，消費市場仍被網購平台瓜分不少，加上跨境電商蓬勃發展，實體百貨除積極推展餐飲版圖，零售要回到過去榮景仍有待考驗。

遠百第 1 季合併營收 93.42 億元，年減幅 3.51%，是近 5 季衰退幅度最小，進入第 2 季後，遠百看好營運將持續轉好，旗下兩大百貨遠東百貨好遠東 SOGO 正積極促銷化妝品組合，隨著新品上市、買千送百等促銷有成，業績已較去年同期成長約 10%。

除傳統促銷檔期，遠百今年首度強打「遠百 online」線上購物平台，除了藉由網購延伸購物時間，也強化 O2O 消費整合，提供線上購物金回饋、線上買線下兌回，藉此導流消費者回實體店，今年母親節檔期業績目標較去年同期至少成長 5%。