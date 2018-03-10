〈觀察〉網購正蠶食消費大餅 百貨業窮則思變

台灣電子商務龍頭富邦媒 (8454-TW) 對台灣電商市場持續成長樂觀，卻也罕見示警，百貨公司恐在 1-2 年內會明顯感受被網購侵蝕業績的壓力，近年除大型量販業者已遭進逼轉向發展社區型超市，百貨公司也正在拚轉型，不斷改裝樓面並增加最新的餐飲品牌來吸引客流，已是不得不跟進的趨勢。

近年台灣網購市場成長迅速，經濟部統計處公布去 (2017) 年電子購物營業額，無店面零售業營業額達 2387 億元，年增 4.8%，連續 11 年正成長，並再創歷史新高紀錄。

其中，占比 7 成的電子購物業 (網路購物及拍賣、電視購物、廣播和郵購等) 達 1695 億元，平均每年成長幅度高達 7.4%，大幅高於整體零售業 1.9% 的成長，顯示消費版圖明顯轉向網購。。

為了抵禦電商業者侵蝕消費市場，百貨公司近年正在轉型，從最具指標性的一級百貨戰區信義區來看，台北 101 除了維持以往的精品路線，更導入蘋果專賣店、不斷推出季節主題嘉年華會，成功吸引不同的新客群，新光三越 A11 自 2016 年大幅度改裝，拉升 2017 年來客數成長 25%，營收成長 15%。

新光三越作為百貨龍頭，除了 A11 率先大改裝有成，今年包括 A4、A8 和 A9 館均加入改裝行列，甚至在 A8 設置了亞洲最長溜滑梯，而精品櫃位調整後導入 DIOR 全台最完整的精品女裝旗艦店，還有全台獨家的法國皇室御用精品袋包 FAURÉ LE PAGE，信義天地總改裝坪數高達 8000 坪。

而全台百貨店王新光三越台中店今年暫無大規模改裝計畫，但要增加策展活動來吸引人潮，並持續引進新餐飲品牌、以及名品調整，不斷透過快速調整櫃位迎合最新的消費趨勢。

可留意到，新光三越史無前例關店，3 月底新竹店將吹熄燈號，且南西 2 館也不續約，顯然已看到了實體百貨經營的困境。

目前全台各大百貨正陸續進行的例行春季改裝導入新櫃位，顯示各大百貨業者若只是賣商品，恐怕持續遭網購侵蝕，必須透過實體具備的優勢─體驗，以及更獨家的品牌供應來吸引消費者。

也因此，不同於過去分層將餐飲店集中在美食街，現在的趨勢是各樓層都有名店進駐，藉此吸引消費者前往過去不會逛到的樓層。

不過，富邦媒已示警今年起百貨店恐怕將面臨品牌商的業績轉向網購，例如 GAP、NIKE 等大型業者除了設置實體店，也積極朝向網路開店。當知名品牌陸續走上 O2O 模式後，消費者可選擇快速拿起行動裝置點選下單的消費模式，要如何引導其走到實體店面選購商品，勢必是百貨要面臨的問題。