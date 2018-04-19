盤前財經大事搶先讀2018年4月19日

今日操盤前瞻

美國上週初領失業救濟金人數

南韓 3 月 PPI

印尼央行利率決策

法說會：台積電、生達、中再保、德律、玉山金、矽力 - KY

股東會：明輝 - DR、耀傑 - DR

除權息：群益道瓊美國地產、群益 15 年 IG 電信債、群益 15 年 IG 科技債、群益 10 年 IG 金融債



〈三合一將合併〉暫定 10/1 合併 新日光董座：若時程順利不排除提前

公平會昨 (18) 日決議通過 22 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 三合一合併案，對此，新日光董事長洪傳獻表示，目前仍暫定 10 月 1 日為合併基準日，不排除時程順利的話，有機會提前 1 至 2 周合併。閱讀全文...

施崇棠不退休續任華碩董事長 徐世昌接任副董事長

周刊報導，傳出施崇棠已在 3 月底的華碩內部高層會議中，預告 6 月將引退，此消息引起外界關注，對此，華碩 (2357-TW) 昨 (18) 日召開董事會，通過由施崇棠續任董事長，策略長徐世昌接任副董事長，原任副董事長曾鏘聲則續任集團總裁。施崇棠傍晚也透過內部信，向全體員工說明人事案，並強調自己決定續任經營團隊的一員。閱讀全文...

傳與韓政府達成擴產協議 環球晶：尚未定案

據韓國媒體報導，矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 已與韓國地方政府達成擴產協議，預計 2020 年完成，環球晶今 (18) 日對此指出，此案尚未定案。閱讀全文...

Fed 褐皮書顯示 對新的與已提出的貿易關稅 廣泛感到擔憂

聯準會 (Fed) 的褐皮書報告指出，3 月與 4 月初，經濟活動依舊以 "溫和至略高於溫和的速度" 成長，一如今年初。民眾對貿易政策普遍感到擔憂。整體工資成長溫和，物價上漲略高於溫和。該報告說，工資壓力未見上升。勞工市場吃緊，持續有高階技術勞工缺乏的報告。閱讀全文...

走資加劇 金管局連 10 次進場捍港元 副總裁今早有話說

香港走資加劇。港匯持續偏弱於 7.85 弱方兌換保證價，金管局周三 (18 日) 單日便 4 度進場承接港元賣盤，共買入多達 146.8 億元 (港元，下同)，為連日來最大規模的一次，令今 (19) 日銀行體系結餘進一步收縮至 1461.51 億元。金管局自上周四 (12 日) 以來，已連續 10 度進場捍衛港元，累計買入 337 億元。閱讀全文...