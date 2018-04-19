〈金管會立院備詢〉黑道拿本票暴力討債占比僅2.7% 傾向不修票據法

立法院財委會今 (19) 日審查票據法修正草案，藍綠立委都擔心，本票除做為工商業籌資之用，也有可能被地下錢莊或討債公司拿來暴力討債，因此，提案限縮本票強致執行範圍，但是金管會不贊成，主委顧立雄表示，黑道拿本票暴力討債只占 2.7%，全面廢掉本票裁定權對本票作為流通工具傷害很大，因此傾向不修票據法。

本票制度在國內實施已長達 50 年，但近幾年來，經常發生本票被詐騙集團、地下錢莊濫用，逼民眾簽下本票等問題，監察院調查報告曾建議，暴力討債集團經常利用票據法中的強制執行規定，讓民眾心生恐懼，應廢除本票可強制執行規定。

立法委員賴士葆表示，數據顯示自 2015 年迄今，涉及本票刑事案件有 3411 件，實際受害人超過 4500 位，提案限縮本票強致執行範圍為金融業和資本額 2 億元租賃公司。

但是，顧立雄表示，據統計，2015 年地院受理本票裁定案件共 7 萬 2778 件，而與地下錢莊暴力討債有關的本票刑事案為 1974 件、約占 2.71%，也就是有 97% 以上本票裁定屬於正常商業活動。

顧立雄表示，長期以來以本票作為信用支付工具有很久的歷史，全面廢掉本票裁定權對本票作為流通工具傷害很大，就算限縮本票裁定強制力，黑道還是有其他討債手法。

顧立雄強調，若民眾真的沒有簽本票，可提起「確認本票債權不存在之訴」，以停止被法院強制執行，但當事人須提供擔保金才能免被強制執行。現在傾向不修票據法，而是傾向應有配套措施減免擔保金，增加更多訴訟救助管道。