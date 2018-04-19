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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/18  107/04/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.36870   10.36800   0.00070    0.00675
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.60930    9.61490  -0.00560   -0.05824
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.82410    9.82720  -0.00310   -0.03155
中國信託台灣活力基金                                             16.10000   15.78000   0.32000    2.02788
中國信託台灣優勢基金                                             18.33000   18.05000   0.28000    1.55125
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.69960    9.70220  -0.00260   -0.02680
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.26810    9.27050  -0.00240   -0.02589
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.21050   10.20360   0.00690    0.06762
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.75390    9.74730   0.00660    0.06771
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.06220   10.01990   0.04230    0.42216
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.87410    8.83670   0.03740    0.42323
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.01540   11.13370  -0.11830   -1.06254
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.06770   10.17580  -0.10810   -1.06232
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
中國信託智能運動基金-美元                                        10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96930   10.96920   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.59350    9.59470  -0.00120   -0.01251
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.43220    9.43340  -0.00120   -0.01272
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.80290    9.79750   0.00540    0.05512
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.63310    9.62780   0.00530    0.05505
中國信託精穩基金                                                 17.94020   17.87110   0.06910    0.38666
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.36000   11.28000   0.08000    0.70922
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.12000   11.04000   0.08000    0.72464
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元大2001基金                                                     67.98000   67.26000   0.72000    1.07047
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.27900   38.35610  -0.07710   -0.20101
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27520   11.27410   0.00110    0.00976
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.83570   10.88560  -0.04990   -0.45840
元大上證50基金                                                   30.90000   30.73000   0.17000    0.55321
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.80000   13.20000  -0.40000   -3.03030
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.90000   12.33000  -0.43000   -3.48743
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.91000   12.98000  -0.07000   -0.53929
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.24100   13.34900  -0.10800   -0.80905
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.01800   17.19400  -0.17600   -1.02361
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.11900   11.32000  -0.20100   -1.77562
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.15100   11.40600  -0.25500   -2.23567
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.13000    3.15000  -0.02000   -0.63492
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.61000   14.74000  -0.13000   -0.88195
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.95400   46.93620   0.01780    0.03792
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35840   10.35220   0.00620    0.05989
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64790    9.64220   0.00570    0.05912
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.93940    9.98020  -0.04080   -0.40881
元大巴西指數基金                                                  6.51200    6.41000   0.10200    1.59126
元大巴菲特基金                                                   31.27000   30.78000   0.49000    1.59194
元大日經225基金                                                  27.97000   27.58000   0.39000    1.41407
元大台商收成基金                                                 23.98000   23.94000   0.04000    0.16708
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.74000   12.80000  -0.06000   -0.46875
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.45000   36.13000   0.32000    0.88569
元大台灣中型100基金                                              33.03000   32.92000   0.11000    0.33414
元大台灣加權股價指數基金                                         24.90300   24.84500   0.05800    0.23345
元大台灣卓越50基金                                               81.56000   81.28000   0.28000    0.34449
元大台灣金融基金                                                 16.88000   16.81000   0.07000    0.41642
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.86000   30.76000   0.10000    0.32510
元大台灣高股息基金                                               25.58000   25.52000   0.06000    0.23511
元大台灣電子科技基金                                             36.02000   35.92000   0.10000    0.27840
元大全球ETF成長組合基金                                          10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.03000   13.08000  -0.05000   -0.38226
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.61800   12.64600  -0.02800   -0.22141
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.87000    8.95000  -0.08000   -0.89385
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.79000    6.85000  -0.06000   -0.87591
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.40000    6.42000  -0.02000   -0.31153
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.18900   10.12400   0.06500    0.64204
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.31960   10.31570   0.00390    0.03781
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.54580    9.54220   0.00360    0.03773
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.22540    9.24170  -0.01630   -0.17637
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.58530    8.60050  -0.01520   -0.17673
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.79000   13.86000  -0.07000   -0.50505
元大全球農業商機基金                                             16.17000   16.12000   0.05000    0.31017
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
元大印尼指數基金                                                  9.28600    9.30400  -0.01800   -0.19347
元大印度指數基金                                                  9.68900    9.73000  -0.04100   -0.42138
元大印度基金                                                     12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
元大多多基金                                                     20.70000   20.28000   0.42000    2.07101
元大多福基金                                                     58.47000   57.90000   0.57000    0.98446
元大亞太成長基金                                                  9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.68470    8.71200  -0.02730   -0.31336
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.23240    7.25520  -0.02280   -0.31426
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.00000   10.02400  -0.02400   -0.23943
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.88300    9.89000  -0.00700   -0.07078
元大卓越基金                                                     52.31000   51.64000   0.67000    1.29744
元大店頭基金                                                      9.64000    9.55000   0.09000    0.94241
元大泛歐成長基金                                                  9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19690   10.19640   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.08230    9.08070   0.00160    0.01762
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.18260   30.22690  -0.04430   -0.14656
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.81590   36.65980   0.15610    0.42581
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.98370   19.09630  -0.11260   -0.58964
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.44160   19.22810   0.21350    1.11035
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.15780   37.16180  -0.00400   -0.01076
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.44500   20.46320  -0.01820   -0.08894
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.04710   18.02300   0.02410    0.13372
元大高科技基金                                                   19.01000   18.62000   0.39000    2.09452
元大得利貨幣市場基金                                             16.22860   16.22840   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96440   11.96420   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
元大華夏中小基金                                                  8.36000    8.63000  -0.27000   -3.12862
元大新中國基金-人民幣                                            11.13000   11.46000  -0.33000   -2.87958
元大新中國基金-美元                                              11.42800   11.79900  -0.37100   -3.14433
元大新中國基金-新台幣                                            10.83000   11.21000  -0.38000   -3.38983
元大新主流基金                                                   27.86000   27.22000   0.64000    2.35121
元大新東協平衡基金-美元                                          10.26000   10.31900  -0.05900   -0.57176
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.52000    9.60000  -0.08000   -0.83333
元大新興市場ESG策略基金                                          12.91000   13.05000  -0.14000   -1.07280
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.74570   10.72580   0.01990    0.18553
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.90890   10.91650  -0.00760   -0.06962
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.95560   10.98680  -0.03120   -0.28398
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.72760    9.75530  -0.02770   -0.28395
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.91510    9.91320   0.00190    0.01917
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.63510    9.63330   0.00180    0.01869
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.59040    9.60920  -0.01880   -0.19565
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.32410    9.34240  -0.01830   -0.19588
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.67790    9.67850  -0.00060   -0.00620
元大新興亞洲基金                                                 11.80000   11.93000  -0.13000   -1.08969
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.73310    9.75110  -0.01800   -0.18459
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.61110    9.62890  -0.01780   -0.18486
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.52290    9.56100  -0.03810   -0.39849
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.40120    9.43880  -0.03760   -0.39836
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07970   15.07950   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     39.66000   39.01000   0.65000    1.66624
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
元大實質多重資產基金-美元                                         9.94100    9.93700   0.00400    0.04025
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.85000   15.00000  -0.15000   -1.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.36000   15.02000   0.34000    2.26365
元大精準中小基金                                                 22.96000   22.72000   0.24000    1.05634
元大摩臺基金                                                     38.30000   38.18000   0.12000    0.31430
元大標普500基金                                                  23.89000   23.67000   0.22000    0.92945
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.63000   13.76000  -0.13000   -0.94477
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.19000   30.63000   0.56000    1.82827
元大標智滬深300基金                                              18.28000   18.13000   0.15000    0.82736
元大歐洲50基金                                                   24.72000   24.41000   0.31000    1.26997
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.64330    9.67920  -0.03590   -0.37090
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13720   10.13690   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     57.79000   56.47000   1.32000    2.33752
元大韓國KOSPI200基金                                             24.17000   23.83000   0.34000    1.42677
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.82000   15.55000   0.27000    1.73633
日盛上選基金                                                     33.71000   33.30000   0.41000    1.23123
日盛小而美基金                                                   19.80000   19.55000   0.25000    1.27877
日盛中國內需動力基金                                             10.86000   11.21000  -0.35000   -3.12221
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.73100   11.73380  -0.00280   -0.02386
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.05590   10.05840  -0.00250   -0.02485
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05150   12.05570  -0.00420   -0.03484
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32410   10.32780  -0.00370   -0.03583
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.79400   10.80850  -0.01450   -0.13415
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.23120    9.24360  -0.01240   -0.13415
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.48000   11.85000  -0.37000   -3.12236
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.98000   12.36000  -0.38000   -3.07443
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.78000   12.19000  -0.41000   -3.36341
日盛日盛基金                                                     13.86000   13.57000   0.29000    2.13707
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.13920   10.12450   0.01470    0.14519
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.73140    9.71730   0.01410    0.14510
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.85360    9.84700   0.00660    0.06703
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.46010    9.45370   0.00640    0.06770
日盛全球新興債券基金A                                            10.90120   10.91260  -0.01140   -0.10447
日盛全球新興債券基金B                                             8.63600    8.64510  -0.00910   -0.10526
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44530    2.44690  -0.00160   -0.06539
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74200    1.74310  -0.00110   -0.06311
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38290    0.38320  -0.00030   -0.07829
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27390    0.27410  -0.00020   -0.07297
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.58010   12.59870  -0.01860   -0.14763
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.84280    8.85590  -0.01310   -0.14792
日盛亞洲機會基金                                                  7.55000    7.69000  -0.14000   -1.82055
日盛首選基金                                                     18.02000   17.75000   0.27000    1.52113
日盛高科技基金                                                   17.81000   17.60000   0.21000    1.19318
日盛貨幣市場基金                                                 14.74660   14.74640   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   40.14000   39.33000   0.81000    2.05950
日盛精選五虎基金                                                 39.54000   38.93000   0.61000    1.56691
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46420   13.46400   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               35.95000   35.62000   0.33000    0.92645
台新MSCI中國基金                                                 21.41000   21.54000  -0.13000   -0.60353
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.17000   18.27000  -0.10000   -0.54735
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.02000   20.83000   0.19000    0.91215
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14030   14.14010   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77690    9.76470   0.01220    0.12494
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.88530   10.89950  -0.01420   -0.13028
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.92770    9.96200  -0.03430   -0.34431
台新中國通基金                                                   49.13000   48.48000   0.65000    1.34076
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   15.77500   16.14600  -0.37100   -2.29778
台新中國精選中小基金                                             11.68000   12.02000  -0.34000   -2.82862
台新主流基金                                                     24.97000   24.74000   0.23000    0.92967
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.34000   18.15000   0.19000    1.04683
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62820    0.62040   0.00780    1.25725
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.98000   13.84000   0.14000    1.01156
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47830    0.47240   0.00590    1.24894
台新台灣中小基金                                                 38.69000   38.26000   0.43000    1.12389
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.31610    9.25180   0.06430    0.69500
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.45540    9.37580   0.07960    0.84899
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.47000    8.42000   0.05000    0.59382
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.41850   10.33080   0.08770    0.84892
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.71730   10.69390   0.02340    0.21882
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.37520   11.35040   0.02480    0.21849
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     15.81000   15.84000  -0.03000   -0.18939
台新亞美短期債券基金                                             10.87620   10.87130   0.00490    0.04507
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.85120    8.86560  -0.01440   -0.16243
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30800    0.30790   0.00010    0.03248
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.99530   12.01490  -0.01960   -0.16313
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41130    0.41110   0.00020    0.04865
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07550   11.07540   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.53350   30.32270   0.21080    0.69519
台新智慧生活基金-美元                                            10.17250   10.05160   0.12090    1.20279
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.95000    9.86000   0.09000    0.91278
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.35960    9.36270  -0.00310   -0.03311
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.10770    9.13080  -0.02310   -0.25299
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.81460    9.81820  -0.00360   -0.03667
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55750    9.58170  -0.02420   -0.25256
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.43680   10.46990  -0.03310   -0.31614
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35010    0.35050  -0.00040   -0.11412
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.96360    7.98890  -0.02530   -0.31669
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28040    0.28060  -0.00020   -0.07128
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.21000    6.22000  -0.01000   -0.16077
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.35400   10.33000   0.02400    0.23233
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.18000   20.69000   0.49000    2.36829
未來資產全球大消費基金                                           14.65000   14.52000   0.13000    0.89532
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.94800   11.95260  -0.00460   -0.03849
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.79600    9.79970  -0.00370   -0.03776
未來資產亞洲新富基金                                             21.01000   21.16000  -0.15000   -0.70888
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54890   12.54870   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               13.11000   12.81000   0.30000    2.34192
未來資產新興市場債券基金A                                         8.91950    8.91710   0.00240    0.02691
未來資產新興市場債券基金B                                         6.91950    6.91760   0.00190    0.02747
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.97900   10.97800   0.00100    0.00911
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21090   10.22400  -0.01310   -0.12813
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46510    9.46620  -0.00110   -0.01162
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57050   10.57170  -0.00120   -0.01135
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.61800    8.62220  -0.00420   -0.04871
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.68700    9.69150  -0.00450   -0.04643
永豐中小基金                                                     51.86000   50.76000   1.10000    2.16706
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.87970    1.88050  -0.00080   -0.04254
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.42490    2.42590  -0.00100   -0.04122
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.93160    8.94780  -0.01620   -0.18105
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.17780   11.19800  -0.02020   -0.18039
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.57000    4.65000  -0.08000   -1.72043
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.42000   21.82000  -0.40000   -1.83318
永豐主流品牌基金                                                 17.53000   17.42000   0.11000    0.63146
永豐永豐基金                                                     35.34000   35.02000   0.32000    0.91376
永豐亞洲民生消費基金                                             12.12000   12.24000  -0.12000   -0.98039
永豐南非幣2021保本基金                                           12.83610   12.82580   0.01030    0.08031
永豐高科技基金                                                   24.55000   24.31000   0.24000    0.98725
永豐貨幣市場基金                                                 13.86210   13.86190   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.07460    2.07270   0.00190    0.09167
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.46630    2.46190   0.00440    0.17872
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.98110    7.98520  -0.00410   -0.05134
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.48190   10.48730  -0.00540   -0.05149
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.57650    7.57980  -0.00330   -0.04354
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.41720   11.42220  -0.00500   -0.04377
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.48000    8.54000  -0.06000   -0.70258
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.83000   18.99000  -0.16000   -0.84255
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.92000   53.73000   0.19000    0.35362
永豐領航科技基金                                                 40.84000   39.94000   0.90000    2.25338
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.43000   12.56000  -0.13000   -1.03503
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.95000   12.07000  -0.12000   -0.99420
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.43000   10.30000   0.13000    1.26214
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
永豐趨勢平衡基金                                                 49.12000   47.89000   1.23000    2.56839
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.43010   11.42900   0.00110    0.00962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.77060    9.77580  -0.00520   -0.05319
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.77060    9.77580  -0.00520   -0.05319
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70440    9.70860  -0.00420   -0.04326
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70830    9.71260  -0.00430   -0.04427
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.77990    9.78520  -0.00530   -0.05416
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.90730    9.91270  -0.00540   -0.05448
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68970    9.69480  -0.00510   -0.05261
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77790    9.78300  -0.00510   -0.05213
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.20000   11.42000  -0.22000   -1.92644
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.47000   10.68000  -0.21000   -1.96629
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.44000   11.65000  -0.21000   -1.80258
兆豐國際中小基金                                                 15.30000   15.07000   0.23000    1.52621
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.21000   14.47000  -0.26000   -1.79682
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.75000   20.11000  -0.36000   -1.79015
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.16000   20.51000  -0.35000   -1.70648
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.82000   12.72000   0.10000    0.78616
兆豐國際生命科學基金                                             14.92000   14.78000   0.14000    0.94723
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.27500   10.25820   0.01680    0.16377
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.78960   10.75680   0.03280    0.30492
兆豐國際全球高股息基金                                           11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
兆豐國際全球基金                                                 31.05000   30.96000   0.09000    0.29070
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20200   10.20150   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.48260    9.48090   0.00170    0.01793
兆豐國際國民基金                                                 23.29000   23.14000   0.15000    0.64823
兆豐國際第一基金                                                 13.40000   13.23000   0.17000    1.28496
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.03030   10.05840  -0.02810   -0.27937
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.08800    8.11070  -0.02270   -0.27988
兆豐國際萬全基金                                                 20.74000   20.52000   0.22000    1.07212
兆豐國際電子基金                                                 26.56000   26.21000   0.35000    1.33537
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.01000    8.00000   0.01000    0.12500
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.15000   22.03000   0.12000    0.54471
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.10000   17.18000  -0.08000   -0.46566
兆豐國際豐台灣基金                                               32.05000   31.99000   0.06000    0.18756
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48300   12.48290   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.23610   11.23120   0.00490    0.04363
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.09620   12.08910   0.00710    0.05873
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.87880   10.87240   0.00640    0.05886
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.69580   11.68860   0.00720    0.06160
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.36920    8.36560   0.00360    0.04303
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.79060    9.78510   0.00550    0.05621
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.28110    9.27560   0.00550    0.05930
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.31780    9.31230   0.00550    0.05906
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.60680    9.60110   0.00570    0.05937
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
合庫全球新興市場基金                                              9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
合庫貨幣市場基金                                                 10.11430   10.11420   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.88400    9.88630  -0.00230   -0.02326
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.17150   10.17370  -0.00220   -0.02162
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.36860   10.38030  -0.01170   -0.11271
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.99960   12.00220  -0.00260   -0.02166
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.93700   13.93690   0.00010    0.00072
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.41250    9.41480  -0.00230   -0.02443
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.07090   10.07310  -0.00220   -0.02184
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.28680    8.29620  -0.00940   -0.11330
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.40970    9.41170  -0.00200   -0.02125
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.69050   10.69040   0.00010    0.00094
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.88040   10.87950   0.00090    0.00827
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.76720   10.75700   0.01020    0.09482
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09260   10.10470  -0.01210   -0.11975
安聯中國東協基金                                                 15.94000   16.03000  -0.09000   -0.56145
安聯中國策略基金                                                 15.15000   15.52000  -0.37000   -2.38402
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.94000   14.23000  -0.29000   -2.03795
安聯中華新思路基金-美元                                          14.23000   14.52000  -0.29000   -1.99725
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.72000   12.99000  -0.27000   -2.07852
安聯台灣大壩基金                                                 26.15000   25.73000   0.42000    1.63234
安聯台灣科技基金                                                 45.49000   44.93000   0.56000    1.24638
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47210   12.47200   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.60000   29.16000   0.44000    1.50892
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.15450   10.16120  -0.00670   -0.06594
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.14370   15.15630  -0.01260   -0.08313
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.79600    9.80410  -0.00810   -0.08262
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.15670   12.16120  -0.00450   -0.03700
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.17750   10.18120  -0.00370   -0.03634
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.33740   12.34310  -0.00570   -0.04618
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.71660    9.71970  -0.00310   -0.03189
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.55260    9.55600  -0.00340   -0.03558
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.25860    9.26290  -0.00430   -0.04642
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.94000   11.90000   0.04000    0.33613
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.81000   11.76000   0.05000    0.42517
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.93360   11.92570   0.00790    0.06624
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.00100   10.99440   0.00660    0.06003
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.66680   10.66310   0.00370    0.03470
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.14250    9.13800   0.00450    0.04924
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.94370    8.93840   0.00530    0.05929
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.64640    8.64340   0.00300    0.03471
安聯全球人口趨勢基金                                             11.26000   11.19000   0.07000    0.62556
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.36000    9.20000   0.16000    1.73913
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.53000   33.01000   0.52000    1.57528
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
安聯全球計量平衡基金                                             12.64000   12.66000  -0.02000   -0.15798
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07690   12.08610  -0.00920   -0.07612
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.54690   10.55490  -0.00800   -0.07579
安聯全球新興市場基金                                             18.57000   18.64000  -0.07000   -0.37554
安聯全球農金趨勢基金                                              9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
安聯亞洲動態策略基金                                             24.84000   25.10000  -0.26000   -1.03586
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01280   10.01420  -0.00140   -0.01398
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81560    9.81690  -0.00130   -0.01324
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.37200   84.44940  -0.07740   -0.09165
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.92090   12.92920  -0.00830   -0.06420
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.18490   67.24540  -0.06050   -0.08997
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.20330   10.20990  -0.00660   -0.06464
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51850    2.51820   0.00030    0.01191
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.66620   10.67100  -0.00480   -0.04498
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09250    2.09270  -0.00020   -0.00956
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90390    8.90740  -0.00350   -0.03929
宏利台灣動力基金                                                 31.90000   31.47000   0.43000    1.36638
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.50830   10.47550   0.03280    0.31311
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.39980    8.37240   0.02740    0.32727
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.07930    8.06780   0.01150    0.14254
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
宏利全球債券組合基金                                             13.08250   13.08010   0.00240    0.01835
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79620    2.79610   0.00010    0.00358
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.79920   11.80350  -0.00430   -0.03643
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.83740    8.84070  -0.00330   -0.03733
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27550    2.27680  -0.00130   -0.05710
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.65240   10.67470  -0.02230   -0.20891
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.33160    4.37140  -0.03980   -0.91046
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70490    0.71130  -0.00640   -0.89976
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.00000   20.21000  -0.21000   -1.03909
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70100   11.68900   0.01200    0.10266
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.46030   10.44910   0.01120    0.10719
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.06560   10.06270   0.00290    0.02882
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.20480    9.19390   0.01090    0.11856
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.71310    8.70370   0.00940    0.10800
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.49210    8.49190   0.00020    0.00236
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.72470    8.71690   0.00780    0.08948
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84750    2.84880  -0.00130   -0.04563
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41740    0.41750  -0.00010   -0.02395
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.53840   12.55330  -0.01490   -0.11869
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95410    0.95480  -0.00070   -0.07331
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.77780    7.78780  -0.01000   -0.12841
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17580    2.17680  -0.00100   -0.04594
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31300    0.31310  -0.00010   -0.03194
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.55660    9.56930  -0.01270   -0.13272
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35270    0.35290  -0.00020   -0.05667
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62630   13.62620   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.83000    2.86000  -0.03000   -1.04895
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.43000   12.57000  -0.14000   -1.11376
宏利臺灣股息收益基金                                             28.79000   28.48000   0.31000    1.08848
宏利澳幣保本基金                                                 11.90090   11.90340  -0.00250   -0.02100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.74000   11.81000  -0.07000   -0.59272
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.98470    9.97780   0.00690    0.06915
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.13500   10.15310  -0.01810   -0.17827
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.06600    9.10170  -0.03570   -0.39223
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55730   10.59890  -0.04160   -0.39249
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
貝萊德新台幣基金                                                 12.92290   12.92270   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   25.60000   25.22000   0.38000    1.50674
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14280   11.14530  -0.00250   -0.02243
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15420   10.18910  -0.03490   -0.34252
保德信大中華基金                                                 30.08000   30.65000  -0.57000   -1.85971
保德信中小型股基金                                               44.58000   44.22000   0.36000    0.81411
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.44000   10.64000  -0.20000   -1.87970
保德信中國中小基金-美元                                          11.02000   11.25000  -0.23000   -2.04444
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.13000   10.36000  -0.23000   -2.22008
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.63500    9.74470  -0.10970   -1.12574
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.60800    9.71800  -0.11000   -1.13192
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.73750    9.84610  -0.10860   -1.10297
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.38000   10.49580  -0.11580   -1.10330
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.99000   10.25000  -0.26000   -2.53659
保德信中國品牌基金-美元                                           9.82000   10.07000  -0.25000   -2.48262
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.72000   10.99000  -0.27000   -2.45678
保德信台商全方位基金                                             35.49000   35.08000   0.41000    1.16876
保德信全球中小基金                                               29.47000   29.39000   0.08000    0.27220
保德信全球消費商機基金                                           17.55000   17.42000   0.13000    0.74627
保德信全球基礎建設基金                                           11.94000   11.88000   0.06000    0.50505
保德信全球資源基金                                                7.82000    7.79000   0.03000    0.38511
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.45000    9.36000   0.09000    0.96154
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.84000   29.61000   0.23000    0.77676
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.07530   10.05360   0.02170    0.21584
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.72690   10.70410   0.02280    0.21300
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.09990    9.10000  -0.00010   -0.00110
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.68110    9.68120  -0.00010   -0.00103
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.46840    8.47180  -0.00340   -0.04013
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.91780   10.92210  -0.00430   -0.03937
保德信亞太基金                                                   22.03000   22.18000  -0.15000   -0.67628
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.67060    8.66830   0.00230    0.02653
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.25460   11.25160   0.00300    0.02666
保德信店頭市場基金                                               34.05000   33.93000   0.12000    0.35367
保德信拉丁美洲基金                                                7.62000    7.50000   0.12000    1.60000
保德信金平衡基金                                                 29.39000   29.28000   0.11000    0.37568
保德信金滿意基金                                                 40.88000   40.56000   0.32000    0.78895
保德信科技島基金                                                 24.68000   24.47000   0.21000    0.85819
保德信高成長基金                                                 89.81000   88.92000   0.89000    1.00090
保德信第一基金                                                   26.67000   26.38000   0.29000    1.09932
保德信貨幣市場基金                                               15.74350   15.74330   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.76850   10.71630   0.05220    0.48711
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.43490   10.40710   0.02780    0.26713
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.04820   11.00120   0.04700    0.42723
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.02300   10.00210   0.02090    0.20896
保德信新世紀基金                                                 10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.32860    8.33360  -0.00500   -0.06000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.93660   10.94310  -0.00650   -0.05940
保德信新興趨勢組合基金                                           11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
保德信瑞騰基金                                                   15.52430   15.52420   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.88180    9.88560  -0.00380   -0.03844
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03340   10.03700  -0.00360   -0.03587
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.81790    9.80710   0.01080    0.11012
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.88230    9.87210   0.01020    0.10332
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.96020    9.96490  -0.00470   -0.04717
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.96040    9.96510  -0.00470   -0.04716
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.94200    9.94690  -0.00490   -0.04926
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.94210    9.94700  -0.00490   -0.04926
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.96450    9.95790   0.00660    0.06628
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.90300    9.90590  -0.00290   -0.02928
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84290    9.84690  -0.00400   -0.04062
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98820    1.98920  -0.00100   -0.05027
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65650    2.65790  -0.00140   -0.05267
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31490    0.31490   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45700    0.45700   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.85450    8.85890  -0.00440   -0.04967
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.96770   11.98140  -0.01370   -0.11434
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71290    9.71820  -0.00530   -0.05454
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.70320   11.69750   0.00570    0.04873
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.27960    9.27560   0.00400    0.04312
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.20650   11.20160   0.00490    0.04374
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29570   10.29710  -0.00140   -0.01360
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.11370   10.10570   0.00800    0.07916
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.18750   10.19060  -0.00310   -0.03042
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67220   10.67520  -0.00300   -0.02810
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.08170   10.07670   0.00500    0.04962
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.92680    9.92950  -0.00270   -0.02719
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15560   10.15830  -0.00270   -0.02658
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.87250    9.86360   0.00890    0.09023
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99640    9.98740   0.00900    0.09011
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.75030   10.73200   0.01830    0.17052
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.60300    6.60190   0.00110    0.01666
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.06860   11.06670   0.00190    0.01717
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63680   11.63670   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.68000   19.55000   0.13000    0.66496
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4464.060004434.20000  29.86000    0.67340
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.58250   10.67260  -0.09010   -0.84422
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.93460   12.01650  -0.08190   -0.68156
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.21200   11.28820  -0.07620   -0.67504
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.51800    9.59900  -0.08100   -0.84384
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.27210   10.34270  -0.07060   -0.68261
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.08440   10.15300  -0.06860   -0.67566
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.90180   10.99460  -0.09280   -0.84405
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.81560   11.89680  -0.08120   -0.68254
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.78720   11.86730  -0.08010   -0.67496
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.80000    6.79000   0.01000    0.14728
柏瑞巨人基金                                                     13.07000   12.98000   0.09000    0.69337
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63830   13.63820   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.00000   15.98000   0.02000    0.12516
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.41980   13.42020  -0.00040   -0.00298
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.97530   11.96210   0.01320    0.11035
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.64800   12.63370   0.01430    0.11319
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.16080    9.16110  -0.00030   -0.00327
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.90380    6.90410  -0.00030   -0.00435
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.10510    9.09510   0.01000    0.10995
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.74320    8.73250   0.01070    0.12253
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.15890   11.14620   0.01270    0.11394
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.62610    8.61630   0.00980    0.11374
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.15290   12.13940   0.01350    0.11121
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.62580   11.62620  -0.00040   -0.00344
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.74310   11.72870   0.01440    0.12278
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.51360   11.50060   0.01300    0.11304
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.14910    9.14940  -0.00030   -0.00328
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.17260   10.16130   0.01130    0.11121
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.99380    9.98150   0.01230    0.12323
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.92530    9.91400   0.01130    0.11398
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.75630    9.74520   0.01110    0.11390
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06080   10.06080   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.04210   10.03160   0.01050    0.10467
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.00050    9.98950   0.01100    0.11012
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.06190   10.04680   0.01510    0.15030
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01450   10.01440   0.00010    0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.98270    9.97230   0.01040    0.10429
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.95420    9.94330   0.01090    0.10962
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.01570   10.00060   0.01510    0.15099
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.04160   10.04150   0.00010    0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.04210   10.03160   0.01050    0.10467
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.00050    9.98950   0.01100    0.11012
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.06190   10.04680   0.01510    0.15030
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01450   10.01440   0.00010    0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.98270    9.97230   0.01040    0.10429
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.95420    9.94330   0.01090    0.10962
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.01570   10.00060   0.01510    0.15099
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.76050   10.76560  -0.00510   -0.04737
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.04370   12.03960   0.00410    0.03405
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.51450   11.51040   0.00410    0.03562
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.33610    9.34060  -0.00450   -0.04818
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.17640   10.17290   0.00350    0.03441
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.03800   10.03440   0.00360    0.03588
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.47100   10.47590  -0.00490   -0.04677
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.21380   11.21000   0.00380    0.03390
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.12420   11.12030   0.00390    0.03507
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.33630    9.34070  -0.00440   -0.04711
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.17670   10.17330   0.00340    0.03342
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.03840   10.03480   0.00360    0.03588
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.39000   13.46000  -0.07000   -0.52006
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.70000   14.74000  -0.04000   -0.27137
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.32000   12.36000  -0.04000   -0.32362
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.74000   12.78000  -0.04000   -0.31299
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.72000   13.75000  -0.03000   -0.21818
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.35000   13.40000  -0.05000   -0.37313
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.37000   10.26000   0.11000    1.07212
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.40100   11.39750   0.00350    0.03071
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55790    7.55550   0.00240    0.03176
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.49540   11.49910  -0.00370   -0.03218
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20630   11.20120   0.00510    0.04553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.39460   10.38970   0.00490    0.04716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.57510    8.57790  -0.00280   -0.03264
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.74190    9.73750   0.00440    0.04519
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.77630    9.77170   0.00460    0.04707
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.77950   10.77470   0.00480    0.04455
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.09500   10.09830  -0.00330   -0.03268
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.37790   10.37300   0.00490    0.04724
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.09280   10.08820   0.00460    0.04560
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.26550    9.26850  -0.00300   -0.03237
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.23610    9.23150   0.00460    0.04983
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.79770    9.79310   0.00460    0.04697
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.46340   12.46720  -0.00380   -0.03048
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.03560   12.02700   0.00860    0.07151
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.50460   11.49600   0.00860    0.07481
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.57870    7.58100  -0.00230   -0.03034
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.63850    9.63160   0.00690    0.07164
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.32150   10.31380   0.00770    0.07466
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.71370   10.71700  -0.00330   -0.03079
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.52290   11.51430   0.00860    0.07469
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.42870   10.42130   0.00740    0.07101
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.66520    9.66810  -0.00290   -0.03000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.54110   10.53330   0.00780    0.07405
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.20490   11.21270  -0.00780   -0.06956
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.84500   11.84330   0.00170    0.01435
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.94740   10.94610   0.00130    0.01188
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.31110    9.31770  -0.00660   -0.07083
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.95780    9.95640   0.00140    0.01406
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.96350    9.96230   0.00120    0.01205
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.16470   11.16320   0.00150    0.01344
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.99730   10.00430  -0.00700   -0.06997
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.42760   10.42630   0.00130    0.01247
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.62530    9.63210  -0.00680   -0.07060
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.46520    9.47180  -0.00660   -0.06968
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.17960   10.17820   0.00140    0.01375
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.72150    9.72030   0.00120    0.01235
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.16000   18.11000   0.05000    0.27609
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.88000   16.82000   0.06000    0.35672
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.13700   13.13760  -0.00060   -0.00457
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.94910   10.91800   0.03110    0.28485
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.71570   11.67750   0.03820    0.32712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.18310   12.14550   0.03760    0.30958
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.40160   11.36370   0.03790    0.33352
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.11380   10.08510   0.02870    0.28458
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.56780   10.53330   0.03450    0.32753
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.43240   10.40020   0.03220    0.30961
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.54940   10.51430   0.03510    0.33383
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.36340   10.32960   0.03380    0.32721
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.48950   10.45460   0.03490    0.33382
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.96000   14.12000  -0.16000   -1.13314
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.00000   29.33000   0.67000    2.28435
國泰大中華基金                                                   21.93000   21.61000   0.32000    1.48080
國泰小龍基金                                                     16.33000   16.23000   0.10000    0.61614
國泰中小成長基金                                                 46.01000   45.50000   0.51000    1.12088
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.26040    4.32450  -0.06410   -1.48225
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.92000   20.31000  -0.39000   -1.92024
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.77990    0.79360  -0.01370   -1.72631
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.74090    0.75400  -0.01310   -1.73740
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09140    2.08820   0.00320    0.15324
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.72390    9.75010  -0.02620   -0.26872
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.42550    8.44820  -0.02270   -0.26870
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32830    0.32860  -0.00030   -0.09130
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.37090   11.36980   0.00110    0.00967
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80660    1.81100  -0.00440   -0.24296
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.15290   10.16440  -0.01150   -0.11314
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.35040    0.35010   0.00030    0.08569
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.75820    4.83820  -0.08000   -1.65351
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.23000   22.71000  -0.48000   -2.11361
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75090    0.76550  -0.01460   -1.90725
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.58570    3.63750  -0.05180   -1.42405
國泰中港台基金台幣級別                                           16.76000   17.08000  -0.32000   -1.87354
國泰中港台基金美元級別                                            0.57290    0.58270  -0.00980   -1.68183
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.09000   26.74000   0.35000    1.30890
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.93000   13.14000  -0.21000   -1.59817
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.29000   34.27000   1.02000    2.97636
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39650   12.39640   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.96000   28.56000   0.40000    1.40056
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.24290    2.22580   0.01710    0.76826
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35740    0.35550   0.00190    0.53446
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46250    0.45920   0.00330    0.71864
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46130    0.46000   0.00130    0.28261
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.50000    5.48000   0.02000    0.36496
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18460    0.18340   0.00120    0.65431
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41890    0.41750   0.00140    0.33533
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38190    0.38060   0.00130    0.34157
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44210    0.44060   0.00150    0.34044
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48780    0.48510   0.00270    0.55659
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.48000   19.36000   0.12000    0.61983
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.09000   21.01000   0.08000    0.38077
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.36840    2.37430  -0.00590   -0.24849
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.26510   11.34140  -0.07630   -0.67276
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.30120   10.37100  -0.06980   -0.67303
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37830    0.38020  -0.00190   -0.49974
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34600    0.34770  -0.00170   -0.48893
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.48650    0.48790  -0.00140   -0.28694
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.66000   11.76000  -0.10000   -0.85034
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41040    0.41290  -0.00250   -0.60547
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.11000   18.02000   0.09000    0.49945
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61670    0.61240   0.00430    0.70216
國泰科技生化基金                                                 38.17000   37.81000   0.36000    0.95213
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.40000   25.22000   0.18000    0.71372
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.84000   13.92000  -0.08000   -0.57471
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.29210   38.11350   0.17860    0.46860
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.36560   19.48290  -0.11730   -0.60207
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.78150   19.56310   0.21840    1.11639
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.76370   39.74570   0.01800    0.04529
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.44210   39.49090  -0.04880   -0.12357
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.78220   40.78150   0.00070    0.00172
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90480   11.89900   0.00580    0.04874
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.17900   12.17360   0.00540    0.04436
國泰紐幣保本基金                                                 12.24950   12.24300   0.00650    0.05309
國泰高科技基金                                                   13.77000   13.49000   0.28000    2.07561
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.08000   23.82000   0.26000    1.09152
國泰國泰基金台幣級別                                             24.08000   23.82000   0.26000    1.09152
國泰富時中國A50基金                                              19.92000   19.88000   0.04000    0.20121
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34100    0.34030   0.00070    0.20570
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44790    0.44600   0.00190    0.42601
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36470    0.36130   0.00340    0.94105
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47900    0.47360   0.00540    1.14020
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35520    0.35310   0.00210    0.59473
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46650    0.46280   0.00370    0.79948
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.87730   10.87470   0.00260    0.02391
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.96360    7.96180   0.00180    0.02261
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36770    0.36740   0.00030    0.08165
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27120    0.27060   0.00060    0.22173
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.85000   11.97000  -0.12000   -1.00251
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40380    0.40690  -0.00310   -0.76186
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15120    2.14600   0.00520    0.24231
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44860    1.44520   0.00340    0.23526
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35320    0.35330  -0.00010   -0.02830
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37840    0.37850  -0.00010   -0.02642
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24030    0.24030   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.85250   10.85670  -0.00420   -0.03869
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.17300    7.17580  -0.00280   -0.03902
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.41000   14.48000  -0.07000   -0.48343
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.23000   33.89000   0.34000    1.00325
國泰價值卓越基金                                                 16.37000   15.99000   0.38000    2.37649
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.04000   10.98000   0.06000    0.54645
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39530    0.39220   0.00310    0.79041
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.13510   12.13440   0.00070    0.00577
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41430    0.41410   0.00020    0.04830
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.64570    9.63530   0.01040    0.10794
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.63300    8.65140  -0.01840   -0.21268
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56600   10.55460   0.01140    0.10801
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.54750    9.56780  -0.02030   -0.21217
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.06890   11.06790   0.00100    0.00904
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13260   10.14300  -0.01040   -0.10253
第一金大中華基金                                                 28.71000   28.20000   0.51000    1.80851
第一金小型精選基金                                               40.98000   40.32000   0.66000    1.63690
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.92000   14.29000  -0.37000   -2.58922
第一金中國世紀基金-美元                                           9.52670    9.79640  -0.26970   -2.75305
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.67000   10.99000  -0.32000   -2.91174
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.66000   10.99000  -0.33000   -3.00273
第一金中概平衡基金                                               25.66000   25.28000   0.38000    1.50316
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22740   15.22720   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.59500  177.59300   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.66620   13.52820   0.13800    1.02009
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.66690   13.52740   0.13950    1.03124
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.49000   12.39000   0.10000    0.80710
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.50000   12.40000   0.10000    0.80645
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.04240   10.02820   0.01420    0.14160
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.04300   10.02910   0.01390    0.13860
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.52890    9.52940  -0.00050   -0.00525
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.55250    9.55300  -0.00050   -0.00523
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.38380   10.36940   0.01440    0.13887
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.85730    9.85780  -0.00050   -0.00507
第一金全球大趨勢基金                                             22.57000   22.42000   0.15000    0.66905
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.88180    7.90310  -0.02130   -0.26951
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.65520    5.67050  -0.01530   -0.26982
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.27550    9.19250   0.08300    0.90291
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.27660    9.19380   0.08280    0.90061
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.07000    8.99000   0.08000    0.88988
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.07000    8.99000   0.08000    0.88988
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.46930    9.38450   0.08480    0.90362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.47030    9.38580   0.08450    0.90030
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.68800    8.66820   0.01980    0.22842
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.13050   10.10740   0.02310    0.22855
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.85260    9.84140   0.01120    0.11380
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.13600    8.12800   0.00800    0.09843
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.96920    8.96810   0.00110    0.01227
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.96930    8.96820   0.00110    0.01227
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.05530   11.04280   0.01250    0.11320
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.05610   11.04360   0.01250    0.11319
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.00690    9.99780   0.00910    0.09102
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.70500   14.70320   0.00180    0.01224
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.15850   15.06030   0.09820    0.65205
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.17730   15.07900   0.09830    0.65190
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.62000   13.56000   0.06000    0.44248
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.64000   13.58000   0.06000    0.44183
第一金亞洲科技基金                                               20.82000   20.97000  -0.15000   -0.71531
第一金亞洲新興市場基金                                           13.85000   13.90000  -0.05000   -0.35971
第一金店頭市場基金                                               10.33000   10.20000   0.13000    1.27451
第一金創新趨勢基金                                               25.25000   24.50000   0.75000    3.06122
第一金電子基金                                                   35.57000   34.92000   0.65000    1.86140
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.94000   19.79000   0.15000    0.75796
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.91000   20.00000  -0.09000   -0.45000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.05000   14.54000  -0.49000   -3.37001
統一大滿貫基金                                                   32.80000   32.48000   0.32000    0.98522
統一大龍印基金                                                   16.46000   16.63000  -0.17000   -1.02225
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.85000   11.14000  -0.29000   -2.60323
統一中小基金                                                     26.66000   26.00000   0.66000    2.53846
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.68240    9.69150  -0.00910   -0.09390
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.91280    9.91680  -0.00400   -0.04034
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.41160    9.41900  -0.00740   -0.07856
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.28320   11.29380  -0.01060   -0.09386
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.46540   11.47010  -0.00470   -0.04098
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89380   10.90230  -0.00850   -0.07797
統一台灣動力基金                                                 17.20000   16.85000   0.35000    2.07715
統一全天候基金                                                  110.85000  108.42000   2.43000    2.24128
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.67500    8.62390   0.05110    0.59254
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.19360    9.13450   0.05910    0.64700
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.00520    8.95270   0.05250    0.58642
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.84010    8.78790   0.05220    0.59400
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.36840    9.30820   0.06020    0.64674
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.17640    9.12290   0.05350    0.58644
統一全球債券組合基金                                             12.15520   12.15830  -0.00310   -0.02550
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.95000   14.88000   0.07000    0.47043
統一全球新科技基金(美元)                                         15.41000   15.33000   0.08000    0.52185
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.06000   14.01000   0.05000    0.35689
統一亞太基金                                                     26.55000   26.88000  -0.33000   -1.22768
統一亞洲大金磚基金                                               12.79000   12.89000  -0.10000   -0.77580
統一奔騰基金                                                     59.20000   57.85000   1.35000    2.33362
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63550   16.63530   0.00020    0.00120
統一強漢基金(新台幣)                                             24.60000   25.07000  -0.47000   -1.87475
統一統信基金                                                     32.91000   32.44000   0.47000    1.44883
統一黑馬基金                                                     60.06000   58.84000   1.22000    2.07342
統一新亞洲科技能源基金                                           19.57000   19.72000  -0.15000   -0.76065
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.43630    8.44020  -0.00390   -0.04621
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.53590   10.54070  -0.00480   -0.04554
統一經建基金                                                     47.03000   46.01000   1.02000    2.21691
統一龍馬基金                                                     69.83000   68.54000   1.29000    1.88211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.55000   21.89000   0.66000    3.01508
野村中小基金                                                     50.11000   49.54000   0.57000    1.15059
野村中國機會基金                                                 14.04000   14.31000  -0.27000   -1.88679
野村巴西基金                                                      6.30000    6.21000   0.09000    1.44928
野村日本領先基金                                                 12.32000   12.38000  -0.06000   -0.48465
野村台灣高股息基金                                               22.43000   22.34000   0.09000    0.40286
野村台灣運籌基金                                                 37.65000   37.12000   0.53000    1.42780
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.75400    9.75820  -0.00420   -0.04304
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.75320    9.75730  -0.00410   -0.04202
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.76800    9.77460  -0.00660   -0.06752
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83590    9.84000  -0.00410   -0.04167
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.81610    9.82020  -0.00410   -0.04175
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.79800    9.80450  -0.00650   -0.06630
野村平衡基金                                                     19.47000   19.21000   0.26000    1.35346
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.83000    8.77000   0.06000    0.68415
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.65000   12.57000   0.08000    0.63644
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
野村全球生技醫療基金                                             15.98000   15.84000   0.14000    0.88384
野村全球品牌基金                                                 27.36000   27.17000   0.19000    0.69930
野村全球氣候變遷基金                                              8.53000    8.47000   0.06000    0.70838
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.80000   12.77000   0.03000    0.23493
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.92000   18.88000   0.04000    0.21186
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.15000   12.10000   0.05000    0.41322
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.63680   10.64030  -0.00350   -0.03289
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43550   10.44480  -0.00930   -0.08904
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.71850    9.70520   0.01330    0.13704
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.46660    9.45430   0.01230    0.13010
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.89230    8.89010   0.00220    0.02475
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.11010   11.09490   0.01520    0.13700
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.63730   10.62350   0.01380    0.12990
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.04200   10.03940   0.00260    0.02590
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.39940   11.36150   0.03790    0.33358
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.97730   10.94020   0.03710    0.33912
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.49290   10.46790   0.02500    0.23883
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.59610   10.53720   0.05890    0.55897
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.61800   10.55780   0.06020    0.57019
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.04050    9.98480   0.05570    0.55785
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.61020    9.57210   0.03810    0.39803
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.84810    9.79390   0.05420    0.55341
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.01220   11.94540   0.06680    0.55921
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.79510   12.72210   0.07300    0.57380
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.08430   11.02280   0.06150    0.55793
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.61260   10.57050   0.04210    0.39828
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.10820   11.04720   0.06100    0.55218
野村成長基金                                                     28.86000   28.85000   0.01000    0.03466
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.86210    9.89670  -0.03460   -0.34961
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.86000    9.89550  -0.03550   -0.35875
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.66920    9.72050  -0.05130   -0.52775
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.02990   10.06510  -0.03520   -0.34972
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.99320   10.02920  -0.03600   -0.35895
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.80290    9.85490  -0.05200   -0.52766
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.33000    9.44000  -0.11000   -1.16525
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.23000   13.38000  -0.15000   -1.12108
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.19260   10.19460  -0.00200   -0.01962
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.11460   10.11760  -0.00300   -0.02965
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91900    9.93460  -0.01560   -0.15703
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.55270   10.55470  -0.00200   -0.01895
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.41660   10.41960  -0.00300   -0.02879
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.21990   10.23600  -0.01610   -0.15729
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.09040    9.10110  -0.01070   -0.11757
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.92570    9.93160  -0.00590   -0.05941
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.81020    9.81470  -0.00450   -0.04585
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.55610   13.57210  -0.01600   -0.11789
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.77790   12.78540  -0.00750   -0.05866
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.47920   10.48400  -0.00480   -0.04578
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.36580   10.35120   0.01460    0.14105
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.05370   10.03850   0.01520    0.15142
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43310    9.42590   0.00720    0.07639
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.01090   11.00250   0.00840    0.07635
野村泰國基金                                                     43.87000   43.93000  -0.06000   -0.13658
野村高科技基金                                                   11.63000   11.29000   0.34000    3.01151
野村貨幣市場基金                                                 16.24260   16.24240   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.05000   17.08000  -0.03000   -0.17564
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.09290    8.10260  -0.00970   -0.11971
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.81640   11.83060  -0.01420   -0.12003
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.21000    7.11000   0.10000    1.40647
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
野村精選貨幣市場基金                                             12.06810   12.06810   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.72000   11.63000   0.09000    0.77386
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.46000   11.38000   0.08000    0.70299
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.38000    8.33000   0.05000    0.60024
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.83000   11.77000   0.06000    0.50977
野村積極成長基金                                                 12.19000   12.19000   0.00000    0.00000
野村優質基金                                                     34.17000   33.81000   0.36000    1.06477
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.76760    8.75620   0.01140    0.13019
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.11660    8.10530   0.01130    0.13941
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.93300    7.92800   0.00500    0.06307
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.62550   11.61050   0.01500    0.12919
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.57410   10.55950   0.01460    0.13826
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.36360   10.35700   0.00660    0.06373
野村環球基金-人民幣計價                                          15.30000   15.10000   0.20000    1.32450
野村環球基金-美元計價                                            12.21000   12.05000   0.16000    1.32780
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.28000   16.10000   0.18000    1.11801
野村鴻利基金                                                     22.35000   22.10000   0.25000    1.13122
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84600   16.84590   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.75000   20.46000   0.29000    1.41740
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.07000   13.10000  -0.03000   -0.22901
野村鑫平衡組合基金                                               14.63000   14.65000  -0.02000   -0.13652
野村鑫全球債券組合基金                                           13.26600   13.27670  -0.01070   -0.08059
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.92780    9.93450  -0.00670   -0.06744
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.94920    9.95040  -0.00120   -0.01206
凱基台商天下基金                                                 13.51000   13.73000  -0.22000   -1.60233
凱基台灣精五門基金                                               20.83000   20.75000   0.08000    0.38554
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.95020   10.91060   0.03960    0.36295
凱基亞太高股息基金                                               13.25000   13.45000  -0.20000   -1.48699
凱基亞洲四金磚基金                                               17.94000   18.20000  -0.26000   -1.42857
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.54000   13.70000  -0.16000   -1.16788
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.38410   13.56630  -0.18220   -1.34303
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.57000   12.77000  -0.20000   -1.56617
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52770   11.52760   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.04000   26.95000   0.09000    0.33395
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.36000   19.99000   0.37000    1.85093
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.70110   20.28690   0.41420    2.04171
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.40000   18.53000  -0.13000   -0.70157
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.44230   18.53050  -0.08820   -0.47597
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.05570   10.08070  -0.02500   -0.24800
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.04980    8.06980  -0.02000   -0.24784
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
凱基資源國基金                                                    9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.77780   11.71500   0.06280    0.53606
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.06200   10.94890   0.11310    1.03298
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.45000   12.37000   0.08000    0.64673
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.79920   12.68830   0.11090    0.87403
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.92000   15.18000  -0.26000   -1.71278
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.64000   29.61000   1.03000    3.47855
富邦NASDAQ-100基金                                               27.52000   26.99000   0.53000    1.96369
富邦上証180基金                                                  30.83000   30.71000   0.12000    0.39075
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23630    0.24110  -0.00480   -1.99088
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.94000    7.10000  -0.16000   -2.25352
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.24000    7.32000  -0.08000   -1.09290
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.64000   39.80000   0.84000    2.11055
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.78860   20.66370   0.12490    0.60444
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.20850   11.20740   0.00110    0.00981
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.68350   10.73170  -0.04820   -0.44914
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.07640   13.09290  -0.01650   -0.12602
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93830    1.94090  -0.00260   -0.13396
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.74150    9.75370  -0.01220   -0.12508
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49200    1.49390  -0.00190   -0.12718
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58690   11.58850  -0.00160   -0.01381
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74980    1.75140  -0.00160   -0.09136
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10910   10.11050  -0.00140   -0.01385
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54600    1.54740  -0.00140   -0.09047
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.66010   11.77390  -0.11380   -0.96654
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.08010   11.19670  -0.11660   -1.04138
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.72670   10.87940  -0.15270   -1.40357
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.31030   10.41090  -0.10060   -0.96629
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.71830    9.82060  -0.10230   -1.04169
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.41750    9.55160  -0.13410   -1.40395
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.61000   14.82000  -0.21000   -1.41700
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.90000   23.23000   0.67000    2.88420
富邦日本東証基金                                                 22.29000   22.06000   0.23000    1.04261
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.41000   41.24000   0.17000    0.41222
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.58000   46.51000   0.07000    0.15051
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.68000   50.52000   0.16000    0.31671
富邦台灣心基金                                                   22.58000   22.28000   0.30000    1.34650
富邦台灣釆吉50基金                                               47.31000   47.15000   0.16000    0.33934
富邦台灣科技指數基金                                             54.91000   54.64000   0.27000    0.49414
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29170    0.29020   0.00150    0.51688
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31270    2.30930   0.00340    0.14723
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34330    0.34370  -0.00040   -0.11638
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.74940   10.76280  -0.01340   -0.12450
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01780    2.01480   0.00300    0.14890
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33150    0.33180  -0.00030   -0.09042
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.32290    9.33450  -0.01160   -0.12427
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.89000   22.93000  -0.04000   -0.17444
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.00000   15.00000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.45000   28.40000   0.05000    0.17606
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61800   15.61790   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     65.65000   65.04000   0.61000    0.93788
富邦科技基金                                                     25.30000   24.99000   0.31000    1.24050
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.70990   38.76640  -0.05650   -0.14574
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.64520   38.47210   0.17310    0.44994
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.56070   37.56280  -0.00210   -0.00559
富邦恒生國企ETF基金                                              21.01000   20.86000   0.15000    0.71908
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.07000   13.17000  -0.10000   -0.75930
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.45000   32.01000   0.44000    1.37457
富邦高成長基金                                                   25.31000   25.03000   0.28000    1.11866
富邦基金                                                         13.46000   13.26000   0.20000    1.50830
富邦深証100基金                                                  11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.81000   20.58000   0.23000    1.11759
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40280    0.40240   0.00040    0.09940
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.29700   12.27960   0.01740    0.14170
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.64650    9.63280   0.01370    0.14222
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30370    0.30340   0.00030    0.09888
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.02100    9.00830   0.01270    0.14098
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.92330    9.92260   0.00070    0.00705
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.98150   10.00280  -0.02130   -0.21294
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.92330    9.92260   0.00070    0.00705
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.98150   10.00280  -0.02130   -0.21294
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.85000   19.79000   0.06000    0.30318
富邦精準基金                                                     48.07000   47.66000   0.41000    0.86026
富邦精銳中小基金                                                 12.25000   12.06000   0.19000    1.57546
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.35000   21.28000   0.07000    0.32895
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.81000    7.85000  -0.04000   -0.50955
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.83000   14.68000   0.15000    1.02180
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.26000   19.25000   0.01000    0.05195
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.21140   10.22210  -0.01070   -0.10468
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.30520   11.35220  -0.04700   -0.41402
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.85110   10.92380  -0.07270   -0.66552
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.03000   10.04050  -0.01050   -0.10458
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.05950   11.10550  -0.04600   -0.41421
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.59370   10.66470  -0.07100   -0.66575
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富達台灣成長基金                                                 30.15000   29.99000   0.16000    0.53351
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.28680    9.29940  -0.01260   -0.13549
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.74320    9.75710  -0.01390   -0.14246
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.58510    9.59940  -0.01430   -0.14897
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.01820   10.03200  -0.01380   -0.13756
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.97750    9.99170  -0.01420   -0.14212
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.81490    9.82960  -0.01470   -0.14955
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.86490    9.87960  -0.01470   -0.14879
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.82900    8.82430   0.00470    0.05326
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.73610    9.73160   0.00450    0.04624
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.34640    9.34230   0.00410    0.04389
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.65400   10.64830   0.00570    0.05353
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.36510   10.36030   0.00480    0.04633
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.00230    9.99860   0.00370    0.03701
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.44900    9.44530   0.00370    0.03917
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.80970    9.80530   0.00440    0.04487
富達卓越領航全球組合基金                                         14.75000   14.70000   0.05000    0.34014
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.05180    9.04760   0.00420    0.04642
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.67370    9.66980   0.00390    0.04033
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.48770    9.48390   0.00380    0.04007
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.05150   10.04690   0.00460    0.04579
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.96480    9.96080   0.00400    0.04016
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.80490    9.80170   0.00320    0.03265
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.55300    9.54900   0.00400    0.04189
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.84040    9.83670   0.00370    0.03761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.87000   10.09000  -0.22000   -2.18038
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.58000   11.87000  -0.29000   -2.44313
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.69000    9.96000  -0.27000   -2.71084
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.85000    9.09000  -0.24000   -2.64026
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.10000   11.42000  -0.32000   -2.80210
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.33000   10.66000  -0.33000   -3.09568
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.66810    9.67010  -0.00200   -0.02068
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.42010    9.42800  -0.00790   -0.08379
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.85310    8.86930  -0.01620   -0.18265
富蘭克林華美中華基金                                             14.26000   14.59000  -0.33000   -2.26182
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.00000   20.72000   0.28000    1.35135
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.94000   19.75000   0.19000    0.96203
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.21580    8.22360  -0.00780   -0.09485
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.54860    9.54850   0.00010    0.00105
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.13180   10.13180   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.52660    9.53570  -0.00910   -0.09543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.15420   11.14450   0.00970    0.08704
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.02220    9.01440   0.00780    0.08653
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.52720    9.51890   0.00830    0.08719
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.09900   13.08760   0.01140    0.08711
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.57930   10.57010   0.00920    0.08704
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.23750   10.22710   0.01040    0.10169
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.91050    7.90250   0.00800    0.10123
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.46870    9.45910   0.00960    0.10149
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.63920   10.64000  -0.00080   -0.00752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.68020    7.68070  -0.00050   -0.00651
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.20860    9.20920  -0.00060   -0.00652
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.54220   10.53070   0.01150    0.10920
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.96290    7.95430   0.00860    0.10812
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.36860    8.36970  -0.00110   -0.01314
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.58230    9.57400   0.00830    0.08669
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.20590   10.19720   0.00870    0.08532
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.72150   12.72310  -0.00160   -0.01258
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.08000   10.24000  -0.16000   -1.56250
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.86000   10.04000  -0.18000   -1.79283
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.95000    8.89000   0.06000    0.67492
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.06000    9.99000   0.07000    0.70070
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.27000    8.28000  -0.01000   -0.12077
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.73000   10.81000  -0.08000   -0.74006
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.75000   10.83000  -0.08000   -0.73869
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.38000   11.47000  -0.09000   -0.78466
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.14000   10.23000  -0.09000   -0.87977
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.73000   10.83000  -0.10000   -0.92336
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.80580   12.76430   0.04150    0.32513
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
富蘭克林華美第一富基金                                           40.98000   40.06000   0.92000    2.29656
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28710   10.28700   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.27000   13.11000   0.16000    1.22044
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.51000   13.38000   0.13000    0.97160
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.93000   14.81000   0.12000    0.81026
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.52180    7.50750   0.01430    0.19048
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.12870   11.19200  -0.06330   -0.56558
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.17490   10.21290  -0.03800   -0.37208
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.35360   11.39600  -0.04240   -0.37206
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.33240    7.34170  -0.00930   -0.12667
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73520    9.74080  -0.00560   -0.05749
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.65100   10.65720  -0.00620   -0.05818
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.96610   10.97990  -0.01380   -0.12568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.57000   19.58000  -0.01000   -0.05107
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.51210   11.51110   0.00100    0.00869
復華人生目標基金                                                 36.84480   36.21190   0.63290    1.74777
復華大中華中小策略基金                                            9.66000    9.88000  -0.22000   -2.22672
復華中小精選基金                                                 70.03000   68.76000   1.27000    1.84700
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.06000    9.31000  -0.25000   -2.68528
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.42000    8.69000  -0.27000   -3.10702
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.87000   12.03000  -0.16000   -1.33001
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.98000   11.13000  -0.15000   -1.34771
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.21000   11.40000  -0.19000   -1.66667
復華台灣智能基金                                                 11.84000   11.72000   0.12000    1.02389
復華全方位基金                                                   28.78000   28.26000   0.52000    1.84006
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.39000   13.33000   0.06000    0.45011
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.01000   19.97000   0.04000    0.20030
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.24000   20.29000  -0.05000   -0.24643
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.00000   15.98000   0.02000    0.12516
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
復華全球原物料基金                                                9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.24000   13.19000   0.05000    0.37908
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46330   11.46770  -0.00440   -0.03837
復華全球債券基金                                                 13.65140   13.63510   0.01630    0.11954
復華全球債券組合基金                                             14.75000   14.75000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.74000   13.70000   0.04000    0.29197
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
復華有利貨幣市場基金                                             13.41880   13.41860   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.91000   14.09000  -0.18000   -1.27750
復華亞太成長基金                                                 14.66000   14.88000  -0.22000   -1.47849
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
復華東協世紀基金                                                 13.75000   13.83000  -0.08000   -0.57845
復華南非幣長期收益基金A                                          13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                           8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
復華南非幣短期收益基金A                                          13.45000   13.45000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.60000   12.46000   0.14000    1.12360
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.12000   12.01000   0.11000    0.91590
復華恒生基金                                                     21.32000   21.16000   0.16000    0.75614
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.29000    8.36000  -0.07000   -0.83732
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.85000   35.25000   0.60000    1.70213
復華神盾基金                                                     25.37150   24.90450   0.46700    1.87516
復華高成長基金                                                   64.78000   63.87000   0.91000    1.42477
復華高益策略組合基金                                             13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
復華貨幣市場基金                                                 14.37850   14.37840   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.97000   17.95000   0.02000    0.11142
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.83000   49.74000   0.09000    0.18094
復華復華基金                                                     20.51000   20.22000   0.29000    1.43422
復華華人世紀基金                                                 19.42000   19.98000  -0.56000   -2.80280
復華傳家二號基金                                                 28.76090   28.27760   0.48330    1.70913
復華傳家基金                                                     23.85830   23.46990   0.38840    1.65489
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.84000   14.85000  -0.01000   -0.06734
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.69000   11.64000   0.05000    0.42955
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.09000   14.03000   0.06000    0.42766
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
復華新興人民幣債券基金B                                           9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.76000   18.78000  -0.02000   -0.10650
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.16000    6.17000  -0.01000   -0.16207
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.08000   14.09000  -0.01000   -0.07097
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
復華滬深300 A股基金                                              23.47000   23.38000   0.09000    0.38494
復華數位經濟基金                                                 56.88000   56.06000   0.82000    1.46272
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惠理康和兩岸價值基金                                             11.24000   11.48000  -0.24000   -2.09059
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96190    9.96300  -0.00110   -0.01104
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.79780    9.80230  -0.00450   -0.04591
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.11840   10.11950  -0.00110   -0.01087
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92160    9.92620  -0.00460   -0.04634
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.92440    9.92940  -0.00500   -0.05036
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.94540    9.97180  -0.02640   -0.26475
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.96610    9.97350  -0.00740   -0.07420
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.98600   10.01490  -0.02890   -0.28857
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.96510    9.97250  -0.00740   -0.07420
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.98810   10.01690  -0.02880   -0.28751
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29720    9.29430   0.00290    0.03120
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.19100    9.20400  -0.01300   -0.14124
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.72570    8.75680  -0.03110   -0.35515
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37450   11.37100   0.00350    0.03078
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.25390   11.26990  -0.01600   -0.14197
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.80820   10.84670  -0.03850   -0.35495
景順主流基金                                                     19.75000   19.63000   0.12000    0.61131
景順台灣科技基金                                                 35.24000   35.00000   0.24000    0.68571
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
景順全球科技基金                                                 20.49000   20.19000   0.30000    1.48588
景順全球康健基金                                                 17.24000   17.18000   0.06000    0.34924
景順貨幣市場基金                                                 15.91810   15.91790   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.30000   36.12000   0.18000    0.49834
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.20000   15.01000   0.19000    1.26582
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.52000   13.38000   0.14000    1.04634
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.55000   10.41000   0.14000    1.34486
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.18000   10.07000   0.11000    1.09235
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.62000   10.48000   0.14000    1.33588
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.07000    9.00000   0.07000    0.77778
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.16000    9.09000   0.07000    0.77008
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.77070    8.76210   0.00860    0.09815
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.40070    8.41390  -0.01320   -0.15688
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.08420   11.07410   0.01010    0.09120
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.59110   10.60780  -0.01670   -0.15743
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.33000    8.46000  -0.13000   -1.53664
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.78000    8.88000  -0.10000   -1.12613
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.22000   12.39000  -0.17000   -1.37207
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.57430    9.57480  -0.00050   -0.00522
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.29960    9.32030  -0.02070   -0.22210
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78880    9.78950  -0.00070   -0.00715
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.50970    9.53080  -0.02110   -0.22139
華南永昌永昌基金                                                 20.07000   19.90000   0.17000    0.85427
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.38930   14.40190  -0.01260   -0.08749
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
華南永昌全球精品基金                                             15.19000   15.14000   0.05000    0.33025
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.82000   11.74000   0.08000    0.68143
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.22000   11.16000   0.06000    0.53763
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.79000   13.70000   0.09000    0.65693
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.08000   13.02000   0.06000    0.46083
華南永昌物聯網精選基金                                           12.85000   12.83000   0.02000    0.15588
華南永昌策略報酬基金                                             10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18110   16.18090   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.02210   24.93030   0.09180    0.36823
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92060   11.92050   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18760   10.18640   0.00120    0.01178
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.51070   10.56110  -0.05040   -0.47722
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94450    9.94580  -0.00130   -0.01307
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.22510   10.27450  -0.04940   -0.48080
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.06880   10.07040  -0.00160   -0.01589
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.32520   10.37530  -0.05010   -0.48288
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.92610    9.92770  -0.00160   -0.01612
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.17530   10.22480  -0.04950   -0.48412
華頓中小型基金                                                   25.07000   24.78000   0.29000    1.17030
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.31150   12.47280  -0.16130   -1.29321
華頓台灣基金                                                     28.92000   28.09000   0.83000    2.95479
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50280   11.50270   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.21000   17.10000   0.11000    0.64327
華頓全球高收益債券基金A                                          13.51010   13.51980  -0.00970   -0.07175
華頓全球高收益債券基金B                                           8.55980    8.56590  -0.00610   -0.07121
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.95000    5.94000   0.01000    0.16835
華頓新興亞太債券基金A                                            10.58030   10.59880  -0.01850   -0.17455
華頓新興亞太債券基金B                                             8.15140    8.16570  -0.01430   -0.17512
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.85260    2.90360  -0.05100   -1.75644
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.34600   13.63710  -0.29110   -2.13462
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45450    0.46350  -0.00900   -1.94175
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.68620   11.76070  -0.07450   -0.63347
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.66640   10.72770  -0.06130   -0.57142
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.86950   10.98090  -0.11140   -1.01449
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.91060   10.01220  -0.10160   -1.01476
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.65100   11.74520  -0.09420   -0.80203
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.73550   10.81930  -0.08380   -0.77454
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.20000   12.41000  -0.21000   -1.69218
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.99000   11.22000  -0.23000   -2.04991
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.38000   12.62000  -0.24000   -1.90174
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41730    2.41800  -0.00070   -0.02895
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.97100    1.96750   0.00350    0.17789
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.31860   12.34660  -0.02800   -0.22678
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.16940   10.19250  -0.02310   -0.22664
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38450    0.38530  -0.00080   -0.20763
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33030    0.33060  -0.00030   -0.09074
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.38000    3.42000  -0.04000   -1.16959
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.81000   16.06000  -0.25000   -1.55666
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.55000  -0.01000   -1.81818
匯豐太平洋精典基金                                               17.74000   17.85000  -0.11000   -0.61625
匯豐台灣精典基金                                                 24.17000   24.03000   0.14000    0.58261
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.97000   11.90000   0.07000    0.58824
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
匯豐安富基金                                                     25.38000   25.31000   0.07000    0.27657
匯豐成功基金                                                     39.45000   39.23000   0.22000    0.56080
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45320    2.44880   0.00440    0.17968
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25870    2.25410   0.00460    0.20407
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83270   11.84070  -0.00800   -0.06756
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32270    8.33060  -0.00790   -0.09483
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39160    0.39160   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35560    0.35550   0.00010    0.02813
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.21000    8.11000   0.10000    1.23305
匯豐金磚動力基金                                                 14.53000   14.56000  -0.03000   -0.20604
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97110   14.97110   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.17000    5.15000   0.02000    0.38835
匯豐新鑽動力基金                                                 11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.78980    5.79150  -0.00170   -0.02935
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.29170    9.29360  -0.00190   -0.02044
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.83000   51.54000   0.29000    0.56267
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.83000   51.54000   0.29000    0.56267
匯豐龍騰電子基金                                                 38.40000   38.08000   0.32000    0.84034
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.50530   12.50340   0.00190    0.01520
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.61000   20.26000   0.35000    1.72754
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.34000   11.64000  -0.30000   -2.57732
新光中國成長基金(美元)                                           12.45000   12.78000  -0.33000   -2.58216
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.83000   12.16000  -0.33000   -2.71382
新光台灣富貴基金                                                 23.76000   23.78000  -0.02000   -0.08410
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.65000   11.54000   0.11000    0.95321
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.82000   10.73000   0.09000    0.83877
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.03410   10.02910   0.00500    0.04985
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.34390    9.35340  -0.00950   -0.10157
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.74110    9.73640   0.00470    0.04827
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.06170    9.07090  -0.00920   -0.10142
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42280   15.42260   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.64000   24.74000  -0.10000   -0.40420
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.79000   23.93000  -0.14000   -0.58504
新光兩岸優勢基金                                                 13.52000   13.83000  -0.31000   -2.24150
新光店頭基金                                                     26.44000   26.08000   0.36000    1.38037
新光南非幣保本基金                                               11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
新光創新科技基金                                                 16.14000   15.92000   0.22000    1.38191
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.86070    9.86820  -0.00750   -0.07600
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.17610   10.18140  -0.00530   -0.05206
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.81240    9.82420  -0.01180   -0.12011
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.46920    9.47630  -0.00710   -0.07492
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78580    9.78930  -0.00350   -0.03575
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.43150    9.44260  -0.01110   -0.11755
新光澳幣八年期保本基金                                           10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
新光澳幣保本基金                                                 11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.12540   10.11440   0.01100    0.10876
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.12580   10.11490   0.01090    0.10776
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.99400    9.99250   0.00150    0.01501
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.99400    9.99250   0.00150    0.01501
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.02420   10.01590   0.00830    0.08287
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                    10.02390   10.01560   0.00830    0.08287
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                   10.00230    9.99400   0.00830    0.08305
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                      10.00470    9.99630   0.00840    0.08403
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.26000    7.22000   0.04000    0.55402
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.04330   10.05460  -0.01130   -0.11239
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.82970    9.84060  -0.01090   -0.11077
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.01730   10.03110  -0.01380   -0.13757
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.83900    9.85270  -0.01370   -0.13905
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.86270    9.87640  -0.01370   -0.13871
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.10480   10.11900  -0.01420   -0.14033
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.94060   13.97280  -0.03220   -0.23045
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.74360    8.76380  -0.02020   -0.23049
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.32730   37.23440   0.09290    0.24950
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.71950   37.60710   0.11240    0.29888
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.60730   39.56440   0.04290    0.10843
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.07060   11.06970   0.00090    0.00813
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30140   10.31200  -0.01060   -0.10279
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.77170   13.13440  -0.36270   -2.76145
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.47300   10.75930  -0.28630   -2.66095
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.32000   10.62000  -0.30000   -2.82486
群益大印度基金-人民幣                                            13.10800   13.15580  -0.04780   -0.36334
群益大印度基金-美元                                              13.52440   13.55990  -0.03550   -0.26180
群益大印度基金-新臺幣                                            12.21000   12.27000  -0.06000   -0.48900
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.40440   12.24680   0.15760    1.28687
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.12290   12.94300   0.17990    1.38994
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.73000   11.60000   0.13000    1.12069
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.61950   11.47190   0.14760    1.28662
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.21750   11.06370   0.15380    1.39013
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.05000    9.94000   0.11000    1.10664
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.95380    9.82730   0.12650    1.28723
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.64840    9.51610   0.13230    1.39028
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.70350    9.58020   0.12330    1.28703
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.72060    9.58730   0.13330    1.39038
群益中小型股基金                                                 48.14000   47.68000   0.46000    0.96477
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.72730    9.82170  -0.09440   -0.96114
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.90730    9.99330  -0.08600   -0.86058
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.84660    8.94250  -0.09590   -1.07241
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.68500    8.76930  -0.08430   -0.96131
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.84540    8.92220  -0.07680   -0.86077
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.89920    7.98480  -0.08560   -1.07204
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.47000   11.47070  -0.00070   -0.00610
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.35310   11.34520   0.00790    0.06963
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.59440   10.60480  -0.01040   -0.09807
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.18490    9.40880  -0.22390   -2.37969
群益中國新機會基金N-美元                                          9.25280    9.46860  -0.21580   -2.27911
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.42000    9.66000  -0.24000   -2.48447
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.14580    8.34440  -0.19860   -2.38004
群益中國新機會基金-美元                                           9.89360   10.12440  -0.23080   -2.27964
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.99000    9.21000  -0.22000   -2.38871
群益平衡王基金                                                   19.45640   19.38410   0.07230    0.37299
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.92000    7.87000   0.05000    0.63532
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.78000    5.75000   0.03000    0.52174
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.80400    9.71900   0.08500    0.87458
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.26640   10.16690   0.09950    0.97867
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.27000    9.20000   0.07000    0.76087
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.93940    8.86180   0.07760    0.87567
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.36090    9.27030   0.09060    0.97731
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.45000    8.38000   0.07000    0.83532
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.95860    9.93940   0.01920    0.19317
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.80580    9.78650   0.01930    0.19721
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.50150    9.48320   0.01830    0.19297
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42960    9.41110   0.01850    0.19658
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.01590    9.99660   0.01930    0.19307
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.11300   10.09320   0.01980    0.19617
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.66870    9.65010   0.01860    0.19274
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13990   10.15670  -0.01680   -0.16541
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.47610    7.48850  -0.01240   -0.16559
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.76320   14.67590   0.08730    0.59485
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.86000   13.81000   0.05000    0.36206
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
群益印度中小基金N-美元                                           10.21020   10.20620   0.00400    0.03919
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
群益印度中小基金-人民幣                                          15.00880   15.01820  -0.00940   -0.06259
群益印度中小基金-美元                                            14.60320   14.59750   0.00570    0.03905
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.08000   16.10000  -0.02000   -0.12422
群益多利策略組合基金                                             11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
群益多重收益組合基金                                             13.67000   13.66000   0.01000    0.07321
群益多重資產組合基金                                             15.46000   15.44000   0.02000    0.12953
群益安家基金                                                     24.40560   24.03790   0.36770    1.52967
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06020   16.06000   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             21.04000   20.66000   0.38000    1.83930
群益亞太中小基金                                                 13.29000   13.48000  -0.19000   -1.40950
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.31000   17.47000  -0.16000   -0.91586
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.65630    9.66340  -0.00710   -0.07347
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.52430    7.52990  -0.00560   -0.07437
群益店頭市場基金                                                101.19000   99.24000   1.95000    1.96493
群益東方盛世基金                                                  9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
群益東協成長基金-人民幣                                          14.44260   14.47790  -0.03530   -0.24382
群益東協成長基金-美元                                            13.90750   13.92730  -0.01980   -0.14217
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.09000   13.14000  -0.05000   -0.38052
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26070   11.21270   0.04800    0.42809
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.82720   10.77870   0.04850    0.44996
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10890   10.07410   0.03480    0.34544
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.08980   10.04680   0.04300    0.42800
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.70490    9.66140   0.04350    0.45025
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.05880    9.02760   0.03120    0.34561
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.15870   10.11320   0.04550    0.44991
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.87370    9.83160   0.04210    0.42821
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.87740    9.83310   0.04430    0.45052
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.09790   10.06310   0.03480    0.34582
群益長安基金                                                     29.56000   29.13000   0.43000    1.47614
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.53310   14.20730   0.32580    2.29319
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.36000   13.09000   0.27000    2.06264
群益真善美基金                                                   17.47230   17.40720   0.06510    0.37398
群益馬拉松基金                                                  124.47000  122.17000   2.30000    1.88262
群益深証中小板基金                                               15.25000   15.11000   0.14000    0.92654
群益創新科技基金                                                 33.40000   32.68000   0.72000    2.20318
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.46030    9.65740  -0.19710   -2.04092
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.55160    9.74070  -0.18910   -1.94134
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.46000    9.67000  -0.21000   -2.17166
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.30220   10.51690  -0.21470   -2.04148
群益華夏盛世基金-美元                                            10.53200   10.74050  -0.20850   -1.94125
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.53000   16.90000  -0.37000   -2.18935
群益奧斯卡基金                                                   28.17000   27.67000   0.50000    1.80701
群益新興金鑽基金-美元                                            13.33830   13.39710  -0.05880   -0.43890
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
群益葛萊美基金                                                   23.95000   23.60000   0.35000    1.48305
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.51000   18.32000   0.19000    1.03712
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.03000   12.90000   0.13000    1.00775
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.59320   11.57260   0.02060    0.17801
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.43770   11.41460   0.02310    0.20237
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.27380   11.25350   0.02030    0.18039
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.70700    8.69150   0.01550    0.17834
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.42150    9.40260   0.01890    0.20101
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.98160    8.96550   0.01610    0.17958
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.79000   29.55000   0.24000    0.81218
德信中國精選成長基金                                             12.13000   12.29000  -0.16000   -1.30187
德信台灣主流中小基金                                             19.28000   19.02000   0.26000    1.36698
德信新興股票組合基金                                             11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91630   11.91620   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.65170   10.65940  -0.00770   -0.07224
德信數位時代基金                                                 27.91000   27.90000   0.01000    0.03584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64340   11.64330   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.73000   16.68000   0.05000    0.29976
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.57000   18.43000   0.14000    0.75963
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.35000    7.31000   0.04000    0.54720
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.90020    9.87690   0.02330    0.23590
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.89450   13.86220   0.03230    0.23301
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.26620    8.26800  -0.00180   -0.02177
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.43910   11.44070  -0.00160   -0.01399
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.53790   11.53110   0.00680    0.05897
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.01200   13.00110   0.01090    0.08384
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.48000   18.38000   0.10000    0.54407
摩根中小基金                                                     25.81000   25.61000   0.20000    0.78094
摩根中國A股基金                                                  14.68000   15.09000  -0.41000   -2.71703
摩根中國A股基金(美元)                                            12.11000   12.42000  -0.31000   -2.49597
摩根中國亮點基金                                                 13.85000   14.05000  -0.20000   -1.42349
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.64690   11.75910  -0.11220   -0.95415
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.56050   12.64560  -0.08510   -0.67296
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.17370   10.25630  -0.08260   -0.80536
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.89120   13.01540  -0.12420   -0.95425
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.33740   14.43520  -0.09780   -0.67751
摩根台灣金磚基金                                                 21.30000   21.11000   0.19000    0.90005
摩根台灣增長基金                                                 51.68000   51.37000   0.31000    0.60347
摩根平衡基金                                                     28.19000   28.01000   0.18000    0.64263
摩根全球α基金                                                   18.69000   18.56000   0.13000    0.70043
摩根全球平衡基金                                                 15.48220   15.48820  -0.00600   -0.03874
摩根全球發現基金                                                 12.39000   12.31000   0.08000    0.64988
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80330    9.77640   0.02690    0.27515
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63120   10.59580   0.03540    0.33409
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.19370   10.16290   0.03080    0.30306
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31660   11.28550   0.03110    0.27557
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.67180   10.70210  -0.03030   -0.28312
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.51290   13.55140  -0.03850   -0.28410
摩根亞洲基金                                                     56.71000   57.15000  -0.44000   -0.76990
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.88870    8.90260  -0.01390   -0.15613
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.30900   10.31460  -0.00560   -0.05429
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.24990    9.25750  -0.00760   -0.08210
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.64820   12.66800  -0.01980   -0.15630
摩根東方內需機會基金                                             17.96000   18.10000  -0.14000   -0.77348
摩根東方科技基金                                                 36.00000   36.28000  -0.28000   -0.77178
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
摩根金龍收成基金                                                 22.58000   22.92000  -0.34000   -1.48342
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06220   15.06210   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.22000   14.25000  -0.03000   -0.21053
摩根新金磚五國基金                                               11.65000   11.56000   0.09000    0.77855
摩根新絲路基金                                                   10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
摩根新興35基金                                                   13.77000   13.78000  -0.01000   -0.07257
摩根新興日本基金                                                 24.47000   24.62000  -0.15000   -0.60926
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.97040    7.98090  -0.01050   -0.13156
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.97970    9.97230   0.00740    0.07421
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                        10.02430   10.03370  -0.00940   -0.09368
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.09840   11.11320  -0.01480   -0.13317
摩根新興科技基金                                                 61.42000   60.75000   0.67000    1.10288
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.46780    8.47800  -0.01020   -0.12031
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.60280   10.61560  -0.01280   -0.12058
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.95050    8.94520   0.00530    0.05925
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.87840    9.84810   0.03030    0.30767
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.52410    9.50080   0.02330    0.24524
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.12630   10.12030   0.00600    0.05929
摩根龍揚基金                                                     33.77000   34.27000  -0.50000   -1.45900
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.18000   11.12000   0.06000    0.53957
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.43420    9.43320   0.00100    0.01060
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.29030   11.28900   0.00130    0.01152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.73000   26.59000   0.14000    0.52651
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.86940   11.87270  -0.00330   -0.02779
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.24400   11.24670  -0.00270   -0.02401
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.18600   10.20810  -0.02210   -0.21649
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.61600   10.61890  -0.00290   -0.02731
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.07610   10.07850  -0.00240   -0.02381
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.12180    9.14150  -0.01970   -0.21550
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.83240   10.78590   0.04650    0.43112
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.37460   10.35220   0.02240    0.21638
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.04700   10.00320   0.04380    0.43786
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.71330    9.69170   0.02160    0.22287
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.92220    9.87890   0.04330    0.43831
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.59240    9.57110   0.02130    0.22254
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.86960   11.82370   0.04590    0.38820
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.69680   11.65130   0.04550    0.39051
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.40810   10.38380   0.02430    0.23402
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.40060   11.35640   0.04420    0.38921
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.21730   11.17370   0.04360    0.39020
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.98440    9.96110   0.02330    0.23391
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.00610   23.76760   0.23850    1.00347
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14420   13.14410   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.83600   10.85720  -0.02120   -0.19526
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.39230    8.40880  -0.01650   -0.19622
聯邦精選科技基金                                                 13.36000   13.30000   0.06000    0.45113
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.14630   16.15690  -0.01060   -0.06561
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.30920   12.41590  -0.10670   -0.85938
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.19050   12.31000  -0.11950   -0.97076
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.75180   11.86700  -0.11520   -0.97076
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.72250   11.70730   0.01520    0.12983
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.05300   11.05660  -0.00360   -0.03256
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.68130   10.66740   0.01390    0.13030
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.76180    8.76460  -0.00280   -0.03195
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.46000   37.36000   0.10000    0.26767
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.79000   15.77000   0.02000    0.12682
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.86000   13.84000   0.02000    0.14451
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.52000   11.57000  -0.05000   -0.43215
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.19000   12.16000   0.03000    0.24671
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.59000   15.54000   0.05000    0.32175
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.48000   15.43000   0.05000    0.32404
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.65000   20.60000   0.05000    0.24272
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.83000   18.79000   0.04000    0.21288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.96000   15.93000   0.03000    0.18832
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.68000   16.64000   0.04000    0.24038
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.73000   15.70000   0.03000    0.19108
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.96000   15.92000   0.04000    0.25126
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.50000   14.47000   0.03000    0.20733
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.49000   14.46000   0.03000    0.20747
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.18000   15.15000   0.03000    0.19802
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.49000   18.49000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.40000   17.39000   0.01000    0.05750
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.84000   13.83000   0.01000    0.07231
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.68000   13.67000   0.01000    0.07315
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.90000   14.88000   0.02000    0.13441
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.86000   14.83000   0.03000    0.20229
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98210   14.98210   0.00000    0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.63440   10.63960  -0.00520   -0.04887
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.42250   14.42020   0.00230    0.01595
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.86920    7.87310  -0.00390   -0.04954
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.51000   14.52000  -0.01000   -0.06887
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.26000   22.96000   0.30000    1.30662
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.97000   13.15000  -0.18000   -1.36882
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.19000   14.41000  -0.22000   -1.52672
瀚亞巴西基金                                                      5.31000    5.19000   0.12000    2.31214
瀚亞外銷基金                                                     43.98000   43.37000   0.61000    1.40650
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.22000   11.18000   0.04000    0.35778
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.59300   10.58770   0.00530    0.05006
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.40440   10.39490   0.00950    0.09139
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.26010   12.25620   0.00390    0.03182
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.13940   10.13600   0.00340    0.03354
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.72840    7.72450   0.00390    0.05049
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.24440    8.23670   0.00770    0.09348
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.24500    8.24240   0.00260    0.03154
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.35000    7.34760   0.00240    0.03266
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.08300    9.08010   0.00290    0.03194
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.50440    9.49970   0.00470    0.04948
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.63720    9.62840   0.00880    0.09140
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.46760    9.46460   0.00300    0.03170
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
瀚亞印度基金-美元                                                13.95000   13.95000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.47000   29.54000  -0.07000   -0.23697
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.18000   12.22000  -0.04000   -0.32733
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.52000   11.59000  -0.07000   -0.60397
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.22000   15.33000  -0.11000   -0.71755
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.62380   11.66180  -0.03800   -0.32585
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.57320   12.63770  -0.06450   -0.51038
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.21270   11.24170  -0.02900   -0.25797
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.65320   10.69640  -0.04320   -0.40387
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.52760   11.56610  -0.03850   -0.33287
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.20740    9.23750  -0.03010   -0.32585
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.54210    9.59140  -0.04930   -0.51400
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.49740    9.52180  -0.02440   -0.25625
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.01570    9.05230  -0.03660   -0.40432
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.22140    9.25230  -0.03090   -0.33397
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.19650   14.17770   0.01880    0.13260
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.53710   10.51500   0.02210    0.21018
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.90860   10.87870   0.02990    0.27485
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.53370   12.51710   0.01660    0.13262
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.46000   22.41000   0.05000    0.22311
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54180   13.54170   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.60000   24.23000   0.37000    1.52703
瀚亞高科技基金                                                   61.69000   61.08000   0.61000    0.99869
瀚亞理財通基金                                                   26.11000   25.91000   0.20000    0.77190
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
瀚亞菁華基金                                                     23.66000   23.29000   0.37000    1.58866
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.44870   13.44740   0.00130    0.00967
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.71670    9.71580   0.00090    0.00926
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.66220   10.68280  -0.02060   -0.19283
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.81960    9.86480  -0.04520   -0.45819
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.27320   11.28700  -0.01380   -0.12226
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.00360   10.03410  -0.03050   -0.30396
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.01590   10.03620  -0.02030   -0.20227
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.70240    8.71930  -0.01690   -0.19382
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.74040    7.77600  -0.03560   -0.45782
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.67430    9.68610  -0.01180   -0.12182
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.60720    8.63340  -0.02620   -0.30347
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.11300    8.12950  -0.01650   -0.20296
瀚亞電通網基金                                                   16.00000   15.85000   0.15000    0.94637
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.76610   13.76520   0.00090    0.00654
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.20330   10.20000   0.00330    0.03235
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.27370   10.26020   0.01350    0.13158
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.68340   11.68260   0.00080    0.00685
瀚亞歐洲基金                                                     12.12000   12.05000   0.07000    0.58091
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