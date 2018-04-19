[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/18 107/04/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.36870 10.36800 0.00070 0.00675 大華銀多元特別收益平衡基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.60930 9.61490 -0.00560 -0.05824 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.82410 9.82720 -0.00310 -0.03155 中國信託台灣活力基金 16.10000 15.78000 0.32000 2.02788 中國信託台灣優勢基金 18.33000 18.05000 0.28000 1.55125 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.69960 9.70220 -0.00260 -0.02680 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26810 9.27050 -0.00240 -0.02589 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.21050 10.20360 0.00690 0.06762 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.75390 9.74730 0.00660 0.06771 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06220 10.01990 0.04230 0.42216 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.87410 8.83670 0.03740 0.42323 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.01540 11.13370 -0.11830 -1.06254 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06770 10.17580 -0.10810 -1.06232 中國信託智能運動基金-台幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 中國信託智能運動基金-美元 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96930 10.96920 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.59350 9.59470 -0.00120 -0.01251 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43220 9.43340 -0.00120 -0.01272 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80290 9.79750 0.00540 0.05512 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63310 9.62780 0.00530 0.05505 中國信託精穩基金 17.94020 17.87110 0.06910 0.38666 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.36000 11.28000 0.08000 0.70922 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.98000 67.26000 0.72000 1.07047 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.27900 38.35610 -0.07710 -0.20101 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27520 11.27410 0.00110 0.00976 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83570 10.88560 -0.04990 -0.45840 元大上證50基金 30.90000 30.73000 0.17000 0.55321 元大大中華TMT基金-人民幣 12.80000 13.20000 -0.40000 -3.03030 元大大中華TMT基金-新台幣 11.90000 12.33000 -0.43000 -3.48743 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929 元大大中華價值指數基金-美元 13.24100 13.34900 -0.10800 -0.80905 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.01800 17.19400 -0.17600 -1.02361 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.11900 11.32000 -0.20100 -1.77562 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.15100 11.40600 -0.25500 -2.23567 元大中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.15000 -0.02000 -0.63492 元大中國平衡基金-新台幣 14.61000 14.74000 -0.13000 -0.88195 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.95400 46.93620 0.01780 0.03792 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35840 10.35220 0.00620 0.05989 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64790 9.64220 0.00570 0.05912 元大中國機會債券基金-新台幣 9.93940 9.98020 -0.04080 -0.40881 元大巴西指數基金 6.51200 6.41000 0.10200 1.59126 元大巴菲特基金 31.27000 30.78000 0.49000 1.59194 元大日經225基金 27.97000 27.58000 0.39000 1.41407 元大台商收成基金 23.98000 23.94000 0.04000 0.16708 元大台灣50單日反向1倍基金 12.74000 12.80000 -0.06000 -0.46875 元大台灣50單日正向2倍基金 36.45000 36.13000 0.32000 0.88569 元大台灣中型100基金 33.03000 32.92000 0.11000 0.33414 元大台灣加權股價指數基金 24.90300 24.84500 0.05800 0.23345 元大台灣卓越50基金 81.56000 81.28000 0.28000 0.34449 元大台灣金融基金 16.88000 16.81000 0.07000 0.41642 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.86000 30.76000 0.10000 0.32510 元大台灣高股息基金 25.58000 25.52000 0.06000 0.23511 元大台灣電子科技基金 36.02000 35.92000 0.10000 0.27840 元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 元大全球ETF穩健組合基金 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.03000 13.08000 -0.05000 -0.38226 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 元大全球不動產證券化基金-美元 12.61800 12.64600 -0.02800 -0.22141 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.79000 6.85000 -0.06000 -0.87591 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.40000 6.42000 -0.02000 -0.31153 元大全球股票入息基金-美元配息 10.18900 10.12400 0.06500 0.64204 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.31960 10.31570 0.00390 0.03781 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.54580 9.54220 0.00360 0.03773 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.22540 9.24170 -0.01630 -0.17637 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.58530 8.60050 -0.01520 -0.17673 元大全球新興市場精選組合基金 13.79000 13.86000 -0.07000 -0.50505 元大全球農業商機基金 16.17000 16.12000 0.05000 0.31017 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 元大印尼指數基金 9.28600 9.30400 -0.01800 -0.19347 元大印度指數基金 9.68900 9.73000 -0.04100 -0.42138 元大印度基金 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 元大多多基金 20.70000 20.28000 0.42000 2.07101 元大多福基金 58.47000 57.90000 0.57000 0.98446 元大亞太成長基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.68470 8.71200 -0.02730 -0.31336 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.23240 7.25520 -0.02280 -0.31426 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.00000 10.02400 -0.02400 -0.23943 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.88300 9.89000 -0.00700 -0.07078 元大卓越基金 52.31000 51.64000 0.67000 1.29744 元大店頭基金 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241 元大泛歐成長基金 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19690 10.19640 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.08230 9.08070 0.00160 0.01762 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.18260 30.22690 -0.04430 -0.14656 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.81590 36.65980 0.15610 0.42581 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.98370 19.09630 -0.11260 -0.58964 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.44160 19.22810 0.21350 1.11035 元大美國政府7至10年期債券基金 37.15780 37.16180 -0.00400 -0.01076 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.44500 20.46320 -0.01820 -0.08894 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.04710 18.02300 0.02410 0.13372 元大高科技基金 19.01000 18.62000 0.39000 2.09452 元大得利貨幣市場基金 16.22860 16.22840 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96440 11.96420 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 元大華夏中小基金 8.36000 8.63000 -0.27000 -3.12862 元大新中國基金-人民幣 11.13000 11.46000 -0.33000 -2.87958 元大新中國基金-美元 11.42800 11.79900 -0.37100 -3.14433 元大新中國基金-新台幣 10.83000 11.21000 -0.38000 -3.38983 元大新主流基金 27.86000 27.22000 0.64000 2.35121 元大新東協平衡基金-美元 10.26000 10.31900 -0.05900 -0.57176 元大新東協平衡基金-新台幣 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333 元大新興市場ESG策略基金 12.91000 13.05000 -0.14000 -1.07280 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.74570 10.72580 0.01990 0.18553 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.90890 10.91650 -0.00760 -0.06962 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95560 10.98680 -0.03120 -0.28398 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.72760 9.75530 -0.02770 -0.28395 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.91510 9.91320 0.00190 0.01917 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63510 9.63330 0.00180 0.01869 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.59040 9.60920 -0.01880 -0.19565 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.32410 9.34240 -0.01830 -0.19588 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.67790 9.67850 -0.00060 -0.00620 元大新興亞洲基金 11.80000 11.93000 -0.13000 -1.08969 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.73310 9.75110 -0.01800 -0.18459 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.61110 9.62890 -0.01780 -0.18486 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.52290 9.56100 -0.03810 -0.39849 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.40120 9.43880 -0.03760 -0.39836 元大萬泰貨幣市場基金 15.07970 15.07950 0.00020 0.00133 元大經貿基金 39.66000 39.01000 0.65000 1.66624 元大實質多重資產基金-人民幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 元大實質多重資產基金-美元 9.94100 9.93700 0.00400 0.04025 元大實質多重資產基金-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 元大滬深300單日反向1倍基金 14.85000 15.00000 -0.15000 -1.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 15.36000 15.02000 0.34000 2.26365 元大精準中小基金 22.96000 22.72000 0.24000 1.05634 元大摩臺基金 38.30000 38.18000 0.12000 0.31430 元大標普500基金 23.89000 23.67000 0.22000 0.92945 元大標普500單日反向1倍基金 13.63000 13.76000 -0.13000 -0.94477 元大標普500單日正向2倍基金 31.19000 30.63000 0.56000 1.82827 元大標智滬深300基金 18.28000 18.13000 0.15000 0.82736 元大歐洲50基金 24.72000 24.41000 0.31000 1.26997 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.64330 9.67920 -0.03590 -0.37090 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13720 10.13690 0.00030 0.00296 元大績效基金 57.79000 56.47000 1.32000 2.33752 元大韓國KOSPI200基金 24.17000 23.83000 0.34000 1.42677 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.82000 15.55000 0.27000 1.73633 日盛上選基金 33.71000 33.30000 0.41000 1.23123 日盛小而美基金 19.80000 19.55000 0.25000 1.27877 日盛中國內需動力基金 10.86000 11.21000 -0.35000 -3.12221 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73100 11.73380 -0.00280 -0.02386 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05590 10.05840 -0.00250 -0.02485 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05150 12.05570 -0.00420 -0.03484 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32410 10.32780 -0.00370 -0.03583 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.79400 10.80850 -0.01450 -0.13415 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.23120 9.24360 -0.01240 -0.13415 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.48000 11.85000 -0.37000 -3.12236 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.98000 12.36000 -0.38000 -3.07443 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.78000 12.19000 -0.41000 -3.36341 日盛日盛基金 13.86000 13.57000 0.29000 2.13707 日盛目標收益組合基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.13920 10.12450 0.01470 0.14519 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.73140 9.71730 0.01410 0.14510 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.85360 9.84700 0.00660 0.06703 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.46010 9.45370 0.00640 0.06770 日盛全球新興債券基金A 10.90120 10.91260 -0.01140 -0.10447 日盛全球新興債券基金B 8.63600 8.64510 -0.00910 -0.10526 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44530 2.44690 -0.00160 -0.06539 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74200 1.74310 -0.00110 -0.06311 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38290 0.38320 -0.00030 -0.07829 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27390 0.27410 -0.00020 -0.07297 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.58010 12.59870 -0.01860 -0.14763 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.84280 8.85590 -0.01310 -0.14792 日盛亞洲機會基金 7.55000 7.69000 -0.14000 -1.82055 日盛首選基金 18.02000 17.75000 0.27000 1.52113 日盛高科技基金 17.81000 17.60000 0.21000 1.19318 日盛貨幣市場基金 14.74660 14.74640 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 40.14000 39.33000 0.81000 2.05950 日盛精選五虎基金 39.54000 38.93000 0.61000 1.56691 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46420 13.46400 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 35.95000 35.62000 0.33000 0.92645 台新MSCI中國基金 21.41000 21.54000 -0.13000 -0.60353 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.17000 18.27000 -0.10000 -0.54735 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.02000 20.83000 0.19000 0.91215 台新大眾貨幣市場基金 14.14030 14.14010 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77690 9.76470 0.01220 0.12494 台新中美貨幣市場基金-美元 10.88530 10.89950 -0.01420 -0.13028 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.92770 9.96200 -0.03430 -0.34431 台新中國通基金 49.13000 48.48000 0.65000 1.34076 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.77500 16.14600 -0.37100 -2.29778 台新中國精選中小基金 11.68000 12.02000 -0.34000 -2.82862 台新主流基金 24.97000 24.74000 0.23000 0.92967 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.34000 18.15000 0.19000 1.04683 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62820 0.62040 0.00780 1.25725 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.98000 13.84000 0.14000 1.01156 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47830 0.47240 0.00590 1.24894 台新台灣中小基金 38.69000 38.26000 0.43000 1.12389 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.31610 9.25180 0.06430 0.69500 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.45540 9.37580 0.07960 0.84899 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41850 10.33080 0.08770 0.84892 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.71730 10.69390 0.02340 0.21882 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.37520 11.35040 0.02480 0.21849 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.81000 15.84000 -0.03000 -0.18939 台新亞美短期債券基金 10.87620 10.87130 0.00490 0.04507 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.85120 8.86560 -0.01440 -0.16243 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30800 0.30790 0.00010 0.03248 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.99530 12.01490 -0.01960 -0.16313 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41130 0.41110 0.00020 0.04865 台新真吉利貨幣市場基金 11.07550 11.07540 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.53350 30.32270 0.21080 0.69519 台新智慧生活基金-美元 10.17250 10.05160 0.12090 1.20279 台新智慧生活基金-新台幣 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.35960 9.36270 -0.00310 -0.03311 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.10770 9.13080 -0.02310 -0.25299 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.81460 9.81820 -0.00360 -0.03667 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55750 9.58170 -0.02420 -0.25256 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43680 10.46990 -0.03310 -0.31614 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35010 0.35050 -0.00040 -0.11412 台新新興市場債券基金(B類型) 7.96360 7.98890 -0.02530 -0.31669 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28040 0.28060 -0.00020 -0.07128 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.35400 10.33000 0.02400 0.23233 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 21.18000 20.69000 0.49000 2.36829 未來資產全球大消費基金 14.65000 14.52000 0.13000 0.89532 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.94800 11.95260 -0.00460 -0.03849 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.79600 9.79970 -0.00370 -0.03776 未來資產亞洲新富基金 21.01000 21.16000 -0.15000 -0.70888 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54890 12.54870 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 13.11000 12.81000 0.30000 2.34192 未來資產新興市場債券基金A 8.91950 8.91710 0.00240 0.02691 未來資產新興市場債券基金B 6.91950 6.91760 0.00190 0.02747 未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.97900 10.97800 0.00100 0.00911 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21090 10.22400 -0.01310 -0.12813 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46510 9.46620 -0.00110 -0.01162 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57050 10.57170 -0.00120 -0.01135 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.61800 8.62220 -0.00420 -0.04871 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.68700 9.69150 -0.00450 -0.04643 永豐中小基金 51.86000 50.76000 1.10000 2.16706 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.87970 1.88050 -0.00080 -0.04254 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42490 2.42590 -0.00100 -0.04122 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.93160 8.94780 -0.01620 -0.18105 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17780 11.19800 -0.02020 -0.18039 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.57000 4.65000 -0.08000 -1.72043 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.42000 21.82000 -0.40000 -1.83318 永豐主流品牌基金 17.53000 17.42000 0.11000 0.63146 永豐永豐基金 35.34000 35.02000 0.32000 0.91376 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.24000 -0.12000 -0.98039 永豐南非幣2021保本基金 12.83610 12.82580 0.01030 0.08031 永豐高科技基金 24.55000 24.31000 0.24000 0.98725 永豐貨幣市場基金 13.86210 13.86190 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07460 2.07270 0.00190 0.09167 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.46630 2.46190 0.00440 0.17872 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.98110 7.98520 -0.00410 -0.05134 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48190 10.48730 -0.00540 -0.05149 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.57650 7.57980 -0.00330 -0.04354 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41720 11.42220 -0.00500 -0.04377 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.83000 18.99000 -0.16000 -0.84255 永豐臺灣加權ETF基金 53.92000 53.73000 0.19000 0.35362 永豐領航科技基金 40.84000 39.94000 0.90000 2.25338 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.43000 12.56000 -0.13000 -1.03503 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.95000 12.07000 -0.12000 -0.99420 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.43000 10.30000 0.13000 1.26214 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 永豐趨勢平衡基金 49.12000 47.89000 1.23000 2.56839 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.43010 11.42900 0.00110 0.00962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77060 9.77580 -0.00520 -0.05319 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.77060 9.77580 -0.00520 -0.05319 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70440 9.70860 -0.00420 -0.04326 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70830 9.71260 -0.00430 -0.04427 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77990 9.78520 -0.00530 -0.05416 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90730 9.91270 -0.00540 -0.05448 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68970 9.69480 -0.00510 -0.05261 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77790 9.78300 -0.00510 -0.05213 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.20000 11.42000 -0.22000 -1.92644 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.47000 10.68000 -0.21000 -1.96629 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.44000 11.65000 -0.21000 -1.80258 兆豐國際中小基金 15.30000 15.07000 0.23000 1.52621 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.21000 14.47000 -0.26000 -1.79682 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.75000 20.11000 -0.36000 -1.79015 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.16000 20.51000 -0.35000 -1.70648 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.82000 12.72000 0.10000 0.78616 兆豐國際生命科學基金 14.92000 14.78000 0.14000 0.94723 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.27500 10.25820 0.01680 0.16377 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.78960 10.75680 0.03280 0.30492 兆豐國際全球高股息基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 兆豐國際全球基金 31.05000 30.96000 0.09000 0.29070 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20200 10.20150 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.48260 9.48090 0.00170 0.01793 兆豐國際國民基金 23.29000 23.14000 0.15000 0.64823 兆豐國際第一基金 13.40000 13.23000 0.17000 1.28496 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03030 10.05840 -0.02810 -0.27937 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.08800 8.11070 -0.02270 -0.27988 兆豐國際萬全基金 20.74000 20.52000 0.22000 1.07212 兆豐國際電子基金 26.56000 26.21000 0.35000 1.33537 兆豐國際綠鑽基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.15000 22.03000 0.12000 0.54471 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.10000 17.18000 -0.08000 -0.46566 兆豐國際豐台灣基金 32.05000 31.99000 0.06000 0.18756 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48300 12.48290 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 合庫全球高收益債券基金A類型 11.23610 11.23120 0.00490 0.04363 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.09620 12.08910 0.00710 0.05873 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.87880 10.87240 0.00640 0.05886 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.69580 11.68860 0.00720 0.06160 合庫全球高收益債券基金B類型 8.36920 8.36560 0.00360 0.04303 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.79060 9.78510 0.00550 0.05621 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28110 9.27560 0.00550 0.05930 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31780 9.31230 0.00550 0.05906 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.60680 9.60110 0.00570 0.05937 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 合庫全球新興市場基金 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 合庫貨幣市場基金 10.11430 10.11420 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.88400 9.88630 -0.00230 -0.02326 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17150 10.17370 -0.00220 -0.02162 合庫新興多重收益基金A類型 10.36860 10.38030 -0.01170 -0.11271 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.99960 12.00220 -0.00260 -0.02166 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.93700 13.93690 0.00010 0.00072 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.41250 9.41480 -0.00230 -0.02443 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.07090 10.07310 -0.00220 -0.02184 合庫新興多重收益基金B類型 8.28680 8.29620 -0.00940 -0.11330 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40970 9.41170 -0.00200 -0.02125 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.69050 10.69040 0.00010 0.00094 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88040 10.87950 0.00090 0.00827 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.76720 10.75700 0.01020 0.09482 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09260 10.10470 -0.01210 -0.11975 安聯中國東協基金 15.94000 16.03000 -0.09000 -0.56145 安聯中國策略基金 15.15000 15.52000 -0.37000 -2.38402 安聯中華新思路基金-人民幣 13.94000 14.23000 -0.29000 -2.03795 安聯中華新思路基金-美元 14.23000 14.52000 -0.29000 -1.99725 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.72000 12.99000 -0.27000 -2.07852 安聯台灣大壩基金 26.15000 25.73000 0.42000 1.63234 安聯台灣科技基金 45.49000 44.93000 0.56000 1.24638 安聯台灣貨幣市場基金 12.47210 12.47200 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.60000 29.16000 0.44000 1.50892 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15450 10.16120 -0.00670 -0.06594 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.14370 15.15630 -0.01260 -0.08313 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79600 9.80410 -0.00810 -0.08262 安聯四季成長組合基金-美元 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.15670 12.16120 -0.00450 -0.03700 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.17750 10.18120 -0.00370 -0.03634 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.33740 12.34310 -0.00570 -0.04618 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.71660 9.71970 -0.00310 -0.03189 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55260 9.55600 -0.00340 -0.03558 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25860 9.26290 -0.00430 -0.04642 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.93360 11.92570 0.00790 0.06624 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.00100 10.99440 0.00660 0.06003 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66680 10.66310 0.00370 0.03470 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.14250 9.13800 0.00450 0.04924 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.94370 8.93840 0.00530 0.05929 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.64640 8.64340 0.00300 0.03471 安聯全球人口趨勢基金 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.36000 9.20000 0.16000 1.73913 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.53000 33.01000 0.52000 1.57528 安聯全球油礦金趨勢基金 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 安聯全球計量平衡基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07690 12.08610 -0.00920 -0.07612 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54690 10.55490 -0.00800 -0.07579 安聯全球新興市場基金 18.57000 18.64000 -0.07000 -0.37554 安聯全球農金趨勢基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 安聯全球綠能趨勢基金 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 安聯亞洲動態策略基金 24.84000 25.10000 -0.26000 -1.03586 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01280 10.01420 -0.00140 -0.01398 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81560 9.81690 -0.00130 -0.01324 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.37200 84.44940 -0.07740 -0.09165 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.92090 12.92920 -0.00830 -0.06420 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.18490 67.24540 -0.06050 -0.08997 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.20330 10.20990 -0.00660 -0.06464 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51850 2.51820 0.00030 0.01191 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66620 10.67100 -0.00480 -0.04498 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09250 2.09270 -0.00020 -0.00956 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90390 8.90740 -0.00350 -0.03929 宏利台灣動力基金 31.90000 31.47000 0.43000 1.36638 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.50830 10.47550 0.03280 0.31311 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.39980 8.37240 0.02740 0.32727 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.07930 8.06780 0.01150 0.14254 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 宏利全球債券組合基金 13.08250 13.08010 0.00240 0.01835 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79620 2.79610 0.00010 0.00358 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.79920 11.80350 -0.00430 -0.03643 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.83740 8.84070 -0.00330 -0.03733 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27550 2.27680 -0.00130 -0.05710 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.65240 10.67470 -0.02230 -0.20891 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.33160 4.37140 -0.03980 -0.91046 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70490 0.71130 -0.00640 -0.89976 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.00000 20.21000 -0.21000 -1.03909 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70100 11.68900 0.01200 0.10266 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.46030 10.44910 0.01120 0.10719 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06560 10.06270 0.00290 0.02882 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20480 9.19390 0.01090 0.11856 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.71310 8.70370 0.00940 0.10800 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49210 8.49190 0.00020 0.00236 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.72470 8.71690 0.00780 0.08948 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84750 2.84880 -0.00130 -0.04563 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41740 0.41750 -0.00010 -0.02395 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.53840 12.55330 -0.01490 -0.11869 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95410 0.95480 -0.00070 -0.07331 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.77780 7.78780 -0.01000 -0.12841 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17580 2.17680 -0.00100 -0.04594 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31300 0.31310 -0.00010 -0.03194 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.55660 9.56930 -0.01270 -0.13272 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35270 0.35290 -0.00020 -0.05667 宏利萬利貨幣市場基金 13.62630 13.62620 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.83000 2.86000 -0.03000 -1.04895 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.43000 12.57000 -0.14000 -1.11376 宏利臺灣股息收益基金 28.79000 28.48000 0.31000 1.08848 宏利澳幣保本基金 11.90090 11.90340 -0.00250 -0.02100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.98470 9.97780 0.00690 0.06915 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.13500 10.15310 -0.01810 -0.17827 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06600 9.10170 -0.03570 -0.39223 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55730 10.59890 -0.04160 -0.39249 貝萊德亞美利加收益基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 貝萊德新台幣基金 12.92290 12.92270 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 25.60000 25.22000 0.38000 1.50674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14280 11.14530 -0.00250 -0.02243 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15420 10.18910 -0.03490 -0.34252 保德信大中華基金 30.08000 30.65000 -0.57000 -1.85971 保德信中小型股基金 44.58000 44.22000 0.36000 0.81411 保德信中國中小基金-人民幣 10.44000 10.64000 -0.20000 -1.87970 保德信中國中小基金-美元 11.02000 11.25000 -0.23000 -2.04444 保德信中國中小基金-新臺幣 10.13000 10.36000 -0.23000 -2.22008 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.63500 9.74470 -0.10970 -1.12574 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.60800 9.71800 -0.11000 -1.13192 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.73750 9.84610 -0.10860 -1.10297 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.38000 10.49580 -0.11580 -1.10330 保德信中國品牌基金-人民幣 9.99000 10.25000 -0.26000 -2.53659 保德信中國品牌基金-美元 9.82000 10.07000 -0.25000 -2.48262 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.72000 10.99000 -0.27000 -2.45678 保德信台商全方位基金 35.49000 35.08000 0.41000 1.16876 保德信全球中小基金 29.47000 29.39000 0.08000 0.27220 保德信全球消費商機基金 17.55000 17.42000 0.13000 0.74627 保德信全球基礎建設基金 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505 保德信全球資源基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511 保德信全球醫療生化基金-美元 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.84000 29.61000 0.23000 0.77676 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.07530 10.05360 0.02170 0.21584 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.72690 10.70410 0.02280 0.21300 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09990 9.10000 -0.00010 -0.00110 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.68110 9.68120 -0.00010 -0.00103 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.46840 8.47180 -0.00340 -0.04013 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91780 10.92210 -0.00430 -0.03937 保德信亞太基金 22.03000 22.18000 -0.15000 -0.67628 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.67060 8.66830 0.00230 0.02653 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25460 11.25160 0.00300 0.02666 保德信店頭市場基金 34.05000 33.93000 0.12000 0.35367 保德信拉丁美洲基金 7.62000 7.50000 0.12000 1.60000 保德信金平衡基金 29.39000 29.28000 0.11000 0.37568 保德信金滿意基金 40.88000 40.56000 0.32000 0.78895 保德信科技島基金 24.68000 24.47000 0.21000 0.85819 保德信高成長基金 89.81000 88.92000 0.89000 1.00090 保德信第一基金 26.67000 26.38000 0.29000 1.09932 保德信貨幣市場基金 15.74350 15.74330 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.76850 10.71630 0.05220 0.48711 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.43490 10.40710 0.02780 0.26713 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.04820 11.00120 0.04700 0.42723 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.02300 10.00210 0.02090 0.20896 保德信新世紀基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.32860 8.33360 -0.00500 -0.06000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.93660 10.94310 -0.00650 -0.05940 保德信新興趨勢組合基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 保德信瑞騰基金 15.52430 15.52420 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88180 9.88560 -0.00380 -0.03844 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03340 10.03700 -0.00360 -0.03587 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.81790 9.80710 0.01080 0.11012 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.88230 9.87210 0.01020 0.10332 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96020 9.96490 -0.00470 -0.04717 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96040 9.96510 -0.00470 -0.04716 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94200 9.94690 -0.00490 -0.04926 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94210 9.94700 -0.00490 -0.04926 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96450 9.95790 0.00660 0.06628 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90300 9.90590 -0.00290 -0.02928 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84290 9.84690 -0.00400 -0.04062 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98820 1.98920 -0.00100 -0.05027 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65650 2.65790 -0.00140 -0.05267 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31490 0.31490 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45700 0.45700 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.85450 8.85890 -0.00440 -0.04967 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96770 11.98140 -0.01370 -0.11434 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71290 9.71820 -0.00530 -0.05454 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.70320 11.69750 0.00570 0.04873 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27960 9.27560 0.00400 0.04312 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20650 11.20160 0.00490 0.04374 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29570 10.29710 -0.00140 -0.01360 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11370 10.10570 0.00800 0.07916 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18750 10.19060 -0.00310 -0.03042 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67220 10.67520 -0.00300 -0.02810 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08170 10.07670 0.00500 0.04962 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92680 9.92950 -0.00270 -0.02719 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15560 10.15830 -0.00270 -0.02658 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.87250 9.86360 0.00890 0.09023 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99640 9.98740 0.00900 0.09011 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.75030 10.73200 0.01830 0.17052 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60300 6.60190 0.00110 0.01666 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.06860 11.06670 0.00190 0.01717 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63680 11.63670 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.68000 19.55000 0.13000 0.66496 施羅德樂活中小基金-I類型 4464.060004434.20000 29.86000 0.67340 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.58250 10.67260 -0.09010 -0.84422 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.93460 12.01650 -0.08190 -0.68156 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.21200 11.28820 -0.07620 -0.67504 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.51800 9.59900 -0.08100 -0.84384 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.27210 10.34270 -0.07060 -0.68261 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.08440 10.15300 -0.06860 -0.67566 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.90180 10.99460 -0.09280 -0.84405 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.81560 11.89680 -0.08120 -0.68254 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.78720 11.86730 -0.08010 -0.67496 柏瑞五國金勢力建設基金 6.80000 6.79000 0.01000 0.14728 柏瑞巨人基金 13.07000 12.98000 0.09000 0.69337 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63830 13.63820 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.00000 15.98000 0.02000 0.12516 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.41980 13.42020 -0.00040 -0.00298 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.97530 11.96210 0.01320 0.11035 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.64800 12.63370 0.01430 0.11319 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.16080 9.16110 -0.00030 -0.00327 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.90380 6.90410 -0.00030 -0.00435 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10510 9.09510 0.01000 0.10995 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.74320 8.73250 0.01070 0.12253 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.15890 11.14620 0.01270 0.11394 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.62610 8.61630 0.00980 0.11374 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.15290 12.13940 0.01350 0.11121 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.62580 11.62620 -0.00040 -0.00344 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.74310 11.72870 0.01440 0.12278 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51360 11.50060 0.01300 0.11304 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.14910 9.14940 -0.00030 -0.00328 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17260 10.16130 0.01130 0.11121 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.99380 9.98150 0.01230 0.12323 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.92530 9.91400 0.01130 0.11398 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.75630 9.74520 0.01110 0.11390 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0.27609 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.88000 16.82000 0.06000 0.35672 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13700 13.13760 -0.00060 -0.00457 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.94910 10.91800 0.03110 0.28485 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.71570 11.67750 0.03820 0.32712 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18310 12.14550 0.03760 0.30958 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.40160 11.36370 0.03790 0.33352 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.11380 10.08510 0.02870 0.28458 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.56780 10.53330 0.03450 0.32753 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.43240 10.40020 0.03220 0.30961 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.54940 10.51430 0.03510 0.33383 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.36340 10.32960 0.03380 0.32721 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.48950 10.45460 0.03490 0.33382 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.96000 14.12000 -0.16000 -1.13314 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.00000 29.33000 0.67000 2.28435 國泰大中華基金 21.93000 21.61000 0.32000 1.48080 國泰小龍基金 16.33000 16.23000 0.10000 0.61614 國泰中小成長基金 46.01000 45.50000 0.51000 1.12088 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.26040 4.32450 -0.06410 -1.48225 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.92000 20.31000 -0.39000 -1.92024 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.77990 0.79360 -0.01370 -1.72631 國泰中國內需增長基金美元級別 0.74090 0.75400 -0.01310 -1.73740 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09140 2.08820 0.00320 0.15324 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.72390 9.75010 -0.02620 -0.26872 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.42550 8.44820 -0.02270 -0.26870 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32830 0.32860 -0.00030 -0.09130 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.37090 11.36980 0.00110 0.00967 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80660 1.81100 -0.00440 -0.24296 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.15290 10.16440 -0.01150 -0.11314 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35040 0.35010 0.00030 0.08569 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.75820 4.83820 -0.08000 -1.65351 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.23000 22.71000 -0.48000 -2.11361 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75090 0.76550 -0.01460 -1.90725 國泰中港台基金人民幣級別 3.58570 3.63750 -0.05180 -1.42405 國泰中港台基金台幣級別 16.76000 17.08000 -0.32000 -1.87354 國泰中港台基金美元級別 0.57290 0.58270 -0.00980 -1.68183 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.09000 26.74000 0.35000 1.30890 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.93000 13.14000 -0.21000 -1.59817 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.29000 34.27000 1.02000 2.97636 國泰台灣貨幣市場基金 12.39650 12.39640 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.96000 28.56000 0.40000 1.40056 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24290 2.22580 0.01710 0.76826 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35740 0.35550 0.00190 0.53446 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46250 0.45920 0.00330 0.71864 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46130 0.46000 0.00130 0.28261 國泰全球資源基金台幣級別 5.50000 5.48000 0.02000 0.36496 國泰全球資源基金美元級別 0.18460 0.18340 0.00120 0.65431 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41890 0.41750 0.00140 0.33533 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38190 0.38060 0.00130 0.34157 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44210 0.44060 0.00150 0.34044 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48780 0.48510 0.00270 0.55659 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.48000 19.36000 0.12000 0.61983 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.09000 21.01000 0.08000 0.38077 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.36840 2.37430 -0.00590 -0.24849 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.26510 11.34140 -0.07630 -0.67276 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30120 10.37100 -0.06980 -0.67303 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37830 0.38020 -0.00190 -0.49974 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34600 0.34770 -0.00170 -0.48893 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48650 0.48790 -0.00140 -0.28694 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.66000 11.76000 -0.10000 -0.85034 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41040 0.41290 -0.00250 -0.60547 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.11000 18.02000 0.09000 0.49945 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61670 0.61240 0.00430 0.70216 國泰科技生化基金 38.17000 37.81000 0.36000 0.95213 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.40000 25.22000 0.18000 0.71372 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.84000 13.92000 -0.08000 -0.57471 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.29210 38.11350 0.17860 0.46860 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.36560 19.48290 -0.11730 -0.60207 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.78150 19.56310 0.21840 1.11639 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.76370 39.74570 0.01800 0.04529 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.44210 39.49090 -0.04880 -0.12357 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.78220 40.78150 0.00070 0.00172 國泰紐幣2021保本基金 11.90480 11.89900 0.00580 0.04874 國泰紐幣八年期保本基金 12.17900 12.17360 0.00540 0.04436 國泰紐幣保本基金 12.24950 12.24300 0.00650 0.05309 國泰高科技基金 13.77000 13.49000 0.28000 2.07561 國泰國泰基金台幣I級別 24.08000 23.82000 0.26000 1.09152 國泰國泰基金台幣級別 24.08000 23.82000 0.26000 1.09152 國泰富時中國A50基金 19.92000 19.88000 0.04000 0.20121 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34100 0.34030 0.00070 0.20570 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44790 0.44600 0.00190 0.42601 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36470 0.36130 0.00340 0.94105 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47900 0.47360 0.00540 1.14020 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35520 0.35310 0.00210 0.59473 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46650 0.46280 0.00370 0.79948 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.87730 10.87470 0.00260 0.02391 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.96360 7.96180 0.00180 0.02261 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36770 0.36740 0.00030 0.08165 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27120 0.27060 0.00060 0.22173 國泰新興市場基金台幣級別 11.85000 11.97000 -0.12000 -1.00251 國泰新興市場基金美元級別 0.40380 0.40690 -0.00310 -0.76186 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15120 2.14600 0.00520 0.24231 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44860 1.44520 0.00340 0.23526 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35320 0.35330 -0.00010 -0.02830 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37840 0.37850 -0.00010 -0.02642 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24030 0.24030 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.85250 10.85670 -0.00420 -0.03869 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.17300 7.17580 -0.00280 -0.03902 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.41000 14.48000 -0.07000 -0.48343 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.23000 33.89000 0.34000 1.00325 國泰價值卓越基金 16.37000 15.99000 0.38000 2.37649 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39530 0.39220 0.00310 0.79041 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.13510 12.13440 0.00070 0.00577 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41430 0.41410 0.00020 0.04830 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64570 9.63530 0.01040 0.10794 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.63300 8.65140 -0.01840 -0.21268 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56600 10.55460 0.01140 0.10801 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54750 9.56780 -0.02030 -0.21217 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06890 11.06790 0.00100 0.00904 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13260 10.14300 -0.01040 -0.10253 第一金大中華基金 28.71000 28.20000 0.51000 1.80851 第一金小型精選基金 40.98000 40.32000 0.66000 1.63690 第一金中國世紀基金-人民幣 13.92000 14.29000 -0.37000 -2.58922 第一金中國世紀基金-美元 9.52670 9.79640 -0.26970 -2.75305 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.67000 10.99000 -0.32000 -2.91174 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.66000 10.99000 -0.33000 -3.00273 第一金中概平衡基金 25.66000 25.28000 0.38000 1.50316 第一金台灣貨幣市場基金 15.22740 15.22720 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.59500 177.59300 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.66620 13.52820 0.13800 1.02009 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.66690 13.52740 0.13950 1.03124 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.50000 12.40000 0.10000 0.80645 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.04240 10.02820 0.01420 0.14160 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.04300 10.02910 0.01390 0.13860 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52890 9.52940 -0.00050 -0.00525 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55250 9.55300 -0.00050 -0.00523 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.38380 10.36940 0.01440 0.13887 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.85730 9.85780 -0.00050 -0.00507 第一金全球大趨勢基金 22.57000 22.42000 0.15000 0.66905 第一金全球不動產證券化基金A 7.88180 7.90310 -0.02130 -0.26951 第一金全球不動產證券化基金B 5.65520 5.67050 -0.01530 -0.26982 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.27550 9.19250 0.08300 0.90291 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.27660 9.19380 0.08280 0.90061 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.46930 9.38450 0.08480 0.90362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.47030 9.38580 0.08450 0.90030 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68800 8.66820 0.01980 0.22842 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13050 10.10740 0.02310 0.22855 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.85260 9.84140 0.01120 0.11380 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.13600 8.12800 0.00800 0.09843 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.96920 8.96810 0.00110 0.01227 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.96930 8.96820 0.00110 0.01227 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.05530 11.04280 0.01250 0.11320 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.05610 11.04360 0.01250 0.11319 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00690 9.99780 0.00910 0.09102 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.70500 14.70320 0.00180 0.01224 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.15850 15.06030 0.09820 0.65205 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.17730 15.07900 0.09830 0.65190 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.64000 13.58000 0.06000 0.44183 第一金亞洲科技基金 20.82000 20.97000 -0.15000 -0.71531 第一金亞洲新興市場基金 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971 第一金店頭市場基金 10.33000 10.20000 0.13000 1.27451 第一金創新趨勢基金 25.25000 24.50000 0.75000 3.06122 第一金電子基金 35.57000 34.92000 0.65000 1.86140 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.94000 19.79000 0.15000 0.75796 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.91000 20.00000 -0.09000 -0.45000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(新台幣) 14.05000 14.54000 -0.49000 -3.37001 統一大滿貫基金 32.80000 32.48000 0.32000 0.98522 統一大龍印基金 16.46000 16.63000 -0.17000 -1.02225 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.85000 11.14000 -0.29000 -2.60323 統一中小基金 26.66000 26.00000 0.66000 2.53846 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.68240 9.69150 -0.00910 -0.09390 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91280 9.91680 -0.00400 -0.04034 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.41160 9.41900 -0.00740 -0.07856 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28320 11.29380 -0.01060 -0.09386 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.46540 11.47010 -0.00470 -0.04098 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89380 10.90230 -0.00850 -0.07797 統一台灣動力基金 17.20000 16.85000 0.35000 2.07715 統一全天候基金 110.85000 108.42000 2.43000 2.24128 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.67500 8.62390 0.05110 0.59254 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.19360 9.13450 0.05910 0.64700 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.00520 8.95270 0.05250 0.58642 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.84010 8.78790 0.05220 0.59400 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.36840 9.30820 0.06020 0.64674 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.17640 9.12290 0.05350 0.58644 統一全球債券組合基金 12.15520 12.15830 -0.00310 -0.02550 統一全球新科技基金(人民幣) 14.95000 14.88000 0.07000 0.47043 統一全球新科技基金(美元) 15.41000 15.33000 0.08000 0.52185 統一全球新科技基金(新台幣) 14.06000 14.01000 0.05000 0.35689 統一亞太基金 26.55000 26.88000 -0.33000 -1.22768 統一亞洲大金磚基金 12.79000 12.89000 -0.10000 -0.77580 統一奔騰基金 59.20000 57.85000 1.35000 2.33362 統一強棒貨幣市場基金 16.63550 16.63530 0.00020 0.00120 統一強漢基金(新台幣) 24.60000 25.07000 -0.47000 -1.87475 統一統信基金 32.91000 32.44000 0.47000 1.44883 統一黑馬基金 60.06000 58.84000 1.22000 2.07342 統一新亞洲科技能源基金 19.57000 19.72000 -0.15000 -0.76065 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.43630 8.44020 -0.00390 -0.04621 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53590 10.54070 -0.00480 -0.04554 統一經建基金 47.03000 46.01000 1.02000 2.21691 統一龍馬基金 69.83000 68.54000 1.29000 1.88211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 22.55000 21.89000 0.66000 3.01508 野村中小基金 50.11000 49.54000 0.57000 1.15059 野村中國機會基金 14.04000 14.31000 -0.27000 -1.88679 野村巴西基金 6.30000 6.21000 0.09000 1.44928 野村日本領先基金 12.32000 12.38000 -0.06000 -0.48465 野村台灣高股息基金 22.43000 22.34000 0.09000 0.40286 野村台灣運籌基金 37.65000 37.12000 0.53000 1.42780 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.75400 9.75820 -0.00420 -0.04304 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75320 9.75730 -0.00410 -0.04202 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.76800 9.77460 -0.00660 -0.06752 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83590 9.84000 -0.00410 -0.04167 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.81610 9.82020 -0.00410 -0.04175 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79800 9.80450 -0.00650 -0.06630 野村平衡基金 19.47000 19.21000 0.26000 1.35346 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 野村全球生技醫療基金 15.98000 15.84000 0.14000 0.88384 野村全球品牌基金 27.36000 27.17000 0.19000 0.69930 野村全球氣候變遷基金 8.53000 8.47000 0.06000 0.70838 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.92000 18.88000 0.04000 0.21186 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.10000 0.05000 0.41322 野村全球短期收益基金-美元計價 10.63680 10.64030 -0.00350 -0.03289 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43550 10.44480 -0.00930 -0.08904 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.71850 9.70520 0.01330 0.13704 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.46660 9.45430 0.01230 0.13010 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.89230 8.89010 0.00220 0.02475 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.11010 11.09490 0.01520 0.13700 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63730 10.62350 0.01380 0.12990 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04200 10.03940 0.00260 0.02590 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.39940 11.36150 0.03790 0.33358 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.97730 10.94020 0.03710 0.33912 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.49290 10.46790 0.02500 0.23883 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.59610 10.53720 0.05890 0.55897 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.61800 10.55780 0.06020 0.57019 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.04050 9.98480 0.05570 0.55785 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.61020 9.57210 0.03810 0.39803 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.84810 9.79390 0.05420 0.55341 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.01220 11.94540 0.06680 0.55921 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.79510 12.72210 0.07300 0.57380 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.08430 11.02280 0.06150 0.55793 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.61260 10.57050 0.04210 0.39828 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.10820 11.04720 0.06100 0.55218 野村成長基金 28.86000 28.85000 0.01000 0.03466 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.86210 9.89670 -0.03460 -0.34961 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.86000 9.89550 -0.03550 -0.35875 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66920 9.72050 -0.05130 -0.52775 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.02990 10.06510 -0.03520 -0.34972 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.99320 10.02920 -0.03600 -0.35895 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.80290 9.85490 -0.05200 -0.52766 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.23000 13.38000 -0.15000 -1.12108 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.19260 10.19460 -0.00200 -0.01962 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.11460 10.11760 -0.00300 -0.02965 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91900 9.93460 -0.01560 -0.15703 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.55270 10.55470 -0.00200 -0.01895 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.41660 10.41960 -0.00300 -0.02879 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.21990 10.23600 -0.01610 -0.15729 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.09040 9.10110 -0.01070 -0.11757 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92570 9.93160 -0.00590 -0.05941 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.81020 9.81470 -0.00450 -0.04585 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55610 13.57210 -0.01600 -0.11789 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77790 12.78540 -0.00750 -0.05866 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.47920 10.48400 -0.00480 -0.04578 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.36580 10.35120 0.01460 0.14105 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.05370 10.03850 0.01520 0.15142 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43310 9.42590 0.00720 0.07639 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01090 11.00250 0.00840 0.07635 野村泰國基金 43.87000 43.93000 -0.06000 -0.13658 野村高科技基金 11.63000 11.29000 0.34000 3.01151 野村貨幣市場基金 16.24260 16.24240 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.05000 17.08000 -0.03000 -0.17564 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.09290 8.10260 -0.00970 -0.11971 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81640 11.83060 -0.01420 -0.12003 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.21000 7.11000 0.10000 1.40647 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 野村精選貨幣市場基金 12.06810 12.06810 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.72000 11.63000 0.09000 0.77386 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.46000 11.38000 0.08000 0.70299 野村歐洲高股息基金季配型 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024 野村歐洲高股息基金累積型 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 野村積極成長基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000 野村優質基金 34.17000 33.81000 0.36000 1.06477 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76760 8.75620 0.01140 0.13019 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.11660 8.10530 0.01130 0.13941 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.93300 7.92800 0.00500 0.06307 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.62550 11.61050 0.01500 0.12919 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57410 10.55950 0.01460 0.13826 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36360 10.35700 0.00660 0.06373 野村環球基金-人民幣計價 15.30000 15.10000 0.20000 1.32450 野村環球基金-美元計價 12.21000 12.05000 0.16000 1.32780 野村環球基金-新臺幣計價 16.28000 16.10000 0.18000 1.11801 野村鴻利基金 22.35000 22.10000 0.25000 1.13122 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84600 16.84590 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.75000 20.46000 0.29000 1.41740 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901 野村鑫平衡組合基金 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652 野村鑫全球債券組合基金 13.26600 13.27670 -0.01070 -0.08059 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.92780 9.93450 -0.00670 -0.06744 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.94920 9.95040 -0.00120 -0.01206 凱基台商天下基金 13.51000 13.73000 -0.22000 -1.60233 凱基台灣精五門基金 20.83000 20.75000 0.08000 0.38554 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.95020 10.91060 0.03960 0.36295 凱基亞太高股息基金 13.25000 13.45000 -0.20000 -1.48699 凱基亞洲四金磚基金 17.94000 18.20000 -0.26000 -1.42857 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.54000 13.70000 -0.16000 -1.16788 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.38410 13.56630 -0.18220 -1.34303 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.57000 12.77000 -0.20000 -1.56617 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52770 11.52760 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.04000 26.95000 0.09000 0.33395 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.36000 19.99000 0.37000 1.85093 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.70110 20.28690 0.41420 2.04171 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.40000 18.53000 -0.13000 -0.70157 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.44230 18.53050 -0.08820 -0.47597 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05570 10.08070 -0.02500 -0.24800 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.04980 8.06980 -0.02000 -0.24784 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 凱基資源國基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.77780 11.71500 0.06280 0.53606 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.06200 10.94890 0.11310 1.03298 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 凱基護城河基金-台幣計價A 12.45000 12.37000 0.08000 0.64673 凱基護城河基金-美元計價B 12.79920 12.68830 0.11090 0.87403 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.92000 15.18000 -0.26000 -1.71278 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.64000 29.61000 1.03000 3.47855 富邦NASDAQ-100基金 27.52000 26.99000 0.53000 1.96369 富邦上証180基金 30.83000 30.71000 0.12000 0.39075 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23630 0.24110 -0.00480 -1.99088 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.94000 7.10000 -0.16000 -2.25352 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.24000 7.32000 -0.08000 -1.09290 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.64000 39.80000 0.84000 2.11055 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.78860 20.66370 0.12490 0.60444 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.20850 11.20740 0.00110 0.00981 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68350 10.73170 -0.04820 -0.44914 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.07640 13.09290 -0.01650 -0.12602 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93830 1.94090 -0.00260 -0.13396 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74150 9.75370 -0.01220 -0.12508 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49200 1.49390 -0.00190 -0.12718 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58690 11.58850 -0.00160 -0.01381 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74980 1.75140 -0.00160 -0.09136 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10910 10.11050 -0.00140 -0.01385 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54600 1.54740 -0.00140 -0.09047 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.66010 11.77390 -0.11380 -0.96654 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.08010 11.19670 -0.11660 -1.04138 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.72670 10.87940 -0.15270 -1.40357 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.31030 10.41090 -0.10060 -0.96629 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.71830 9.82060 -0.10230 -1.04169 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.41750 9.55160 -0.13410 -1.40395 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.61000 14.82000 -0.21000 -1.41700 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.90000 23.23000 0.67000 2.88420 富邦日本東証基金 22.29000 22.06000 0.23000 1.04261 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.41000 41.24000 0.17000 0.41222 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.58000 46.51000 0.07000 0.15051 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.68000 50.52000 0.16000 0.31671 富邦台灣心基金 22.58000 22.28000 0.30000 1.34650 富邦台灣釆吉50基金 47.31000 47.15000 0.16000 0.33934 富邦台灣科技指數基金 54.91000 54.64000 0.27000 0.49414 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29170 0.29020 0.00150 0.51688 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31270 2.30930 0.00340 0.14723 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34330 0.34370 -0.00040 -0.11638 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74940 10.76280 -0.01340 -0.12450 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01780 2.01480 0.00300 0.14890 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33150 0.33180 -0.00030 -0.09042 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32290 9.33450 -0.01160 -0.12427 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.89000 22.93000 -0.04000 -0.17444 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.45000 28.40000 0.05000 0.17606 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61800 15.61790 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 65.65000 65.04000 0.61000 0.93788 富邦科技基金 25.30000 24.99000 0.31000 1.24050 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.70990 38.76640 -0.05650 -0.14574 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.64520 38.47210 0.17310 0.44994 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.56070 37.56280 -0.00210 -0.00559 富邦恒生國企ETF基金 21.01000 20.86000 0.15000 0.71908 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.45000 32.01000 0.44000 1.37457 富邦高成長基金 25.31000 25.03000 0.28000 1.11866 富邦基金 13.46000 13.26000 0.20000 1.50830 富邦深証100基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 富邦富時歐洲ETF基金 20.81000 20.58000 0.23000 1.11759 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40240 0.00040 0.09940 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.29700 12.27960 0.01740 0.14170 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.64650 9.63280 0.01370 0.14222 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30370 0.30340 0.00030 0.09888 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.02100 9.00830 0.01270 0.14098 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.92330 9.92260 0.00070 0.00705 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.98150 10.00280 -0.02130 -0.21294 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.92330 9.92260 0.00070 0.00705 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.98150 10.00280 -0.02130 -0.21294 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.85000 19.79000 0.06000 0.30318 富邦精準基金 48.07000 47.66000 0.41000 0.86026 富邦精銳中小基金 12.25000 12.06000 0.19000 1.57546 富邦臺灣公司治理100基金 21.35000 21.28000 0.07000 0.32895 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.83000 14.68000 0.15000 1.02180 富邦標普美國特別股ETF基金 19.26000 19.25000 0.01000 0.05195 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.21140 10.22210 -0.01070 -0.10468 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.30520 11.35220 -0.04700 -0.41402 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.85110 10.92380 -0.07270 -0.66552 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03000 10.04050 -0.01050 -0.10458 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.05950 11.10550 -0.04600 -0.41421 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.59370 10.66470 -0.07100 -0.66575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.15000 29.99000 0.16000 0.53351 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.28680 9.29940 -0.01260 -0.13549 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74320 9.75710 -0.01390 -0.14246 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.58510 9.59940 -0.01430 -0.14897 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.01820 10.03200 -0.01380 -0.13756 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97750 9.99170 -0.01420 -0.14212 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81490 9.82960 -0.01470 -0.14955 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86490 9.87960 -0.01470 -0.14879 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.82900 8.82430 0.00470 0.05326 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.73610 9.73160 0.00450 0.04624 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.34640 9.34230 0.00410 0.04389 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.65400 10.64830 0.00570 0.05353 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.36510 10.36030 0.00480 0.04633 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00230 9.99860 0.00370 0.03701 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.44900 9.44530 0.00370 0.03917 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.80970 9.80530 0.00440 0.04487 富達卓越領航全球組合基金 14.75000 14.70000 0.05000 0.34014 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.05180 9.04760 0.00420 0.04642 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.67370 9.66980 0.00390 0.04033 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.48770 9.48390 0.00380 0.04007 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.05150 10.04690 0.00460 0.04579 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.96480 9.96080 0.00400 0.04016 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80490 9.80170 0.00320 0.03265 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.55300 9.54900 0.00400 0.04189 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84040 9.83670 0.00370 0.03761 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.87000 10.09000 -0.22000 -2.18038 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.58000 11.87000 -0.29000 -2.44313 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.69000 9.96000 -0.27000 -2.71084 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.85000 9.09000 -0.24000 -2.64026 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.10000 11.42000 -0.32000 -2.80210 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.33000 10.66000 -0.33000 -3.09568 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.66810 9.67010 -0.00200 -0.02068 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.42010 9.42800 -0.00790 -0.08379 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.85310 8.86930 -0.01620 -0.18265 富蘭克林華美中華基金 14.26000 14.59000 -0.33000 -2.26182 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.00000 20.72000 0.28000 1.35135 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.94000 19.75000 0.19000 0.96203 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.21580 8.22360 -0.00780 -0.09485 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.54860 9.54850 0.00010 0.00105 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.13180 10.13180 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.52660 9.53570 -0.00910 -0.09543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.15420 11.14450 0.00970 0.08704 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.02220 9.01440 0.00780 0.08653 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.52720 9.51890 0.00830 0.08719 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.09900 13.08760 0.01140 0.08711 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.57930 10.57010 0.00920 0.08704 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.23750 10.22710 0.01040 0.10169 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.91050 7.90250 0.00800 0.10123 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.46870 9.45910 0.00960 0.10149 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.63920 10.64000 -0.00080 -0.00752 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.68020 7.68070 -0.00050 -0.00651 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.20860 9.20920 -0.00060 -0.00652 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.54220 10.53070 0.01150 0.10920 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.96290 7.95430 0.00860 0.10812 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.36860 8.36970 -0.00110 -0.01314 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.58230 9.57400 0.00830 0.08669 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.20590 10.19720 0.00870 0.08532 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.72150 12.72310 -0.00160 -0.01258 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.86000 10.04000 -0.18000 -1.79283 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.27000 8.28000 -0.01000 -0.12077 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.75000 10.83000 -0.08000 -0.73869 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.80580 12.76430 0.04150 0.32513 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 富蘭克林華美第一富基金 40.98000 40.06000 0.92000 2.29656 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28710 10.28700 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.27000 13.11000 0.16000 1.22044 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.51000 13.38000 0.13000 0.97160 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.93000 14.81000 0.12000 0.81026 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.52180 7.50750 0.01430 0.19048 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.12870 11.19200 -0.06330 -0.56558 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.17490 10.21290 -0.03800 -0.37208 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.35360 11.39600 -0.04240 -0.37206 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.33240 7.34170 -0.00930 -0.12667 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73520 9.74080 -0.00560 -0.05749 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.65100 10.65720 -0.00620 -0.05818 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96610 10.97990 -0.01380 -0.12568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.57000 19.58000 -0.01000 -0.05107 復華人民幣貨幣市場基金 11.51210 11.51110 0.00100 0.00869 復華人生目標基金 36.84480 36.21190 0.63290 1.74777 復華大中華中小策略基金 9.66000 9.88000 -0.22000 -2.22672 復華中小精選基金 70.03000 68.76000 1.27000 1.84700 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.06000 9.31000 -0.25000 -2.68528 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.42000 8.69000 -0.27000 -3.10702 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.87000 12.03000 -0.16000 -1.33001 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.98000 11.13000 -0.15000 -1.34771 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.21000 11.40000 -0.19000 -1.66667 復華台灣智能基金 11.84000 11.72000 0.12000 1.02389 復華全方位基金 28.78000 28.26000 0.52000 1.84006 復華全球大趨勢基金-美元 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.01000 19.97000 0.04000 0.20030 復華全球平衡基金-新臺幣 20.24000 20.29000 -0.05000 -0.24643 復華全球物聯網科技基金-美元 16.00000 15.98000 0.02000 0.12516 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826 復華全球原物料基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46330 11.46770 -0.00440 -0.03837 復華全球債券基金 13.65140 13.63510 0.01630 0.11954 復華全球債券組合基金 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 復華全球戰略配置強基金-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 復華有利貨幣市場基金 13.41880 13.41860 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.91000 14.09000 -0.18000 -1.27750 復華亞太成長基金 14.66000 14.88000 -0.22000 -1.47849 復華亞太神龍科技基金-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.93000 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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96190 9.96300 -0.00110 -0.01104 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.79780 9.80230 -0.00450 -0.04591 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.11840 10.11950 -0.00110 -0.01087 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92160 9.92620 -0.00460 -0.04634 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.92440 9.92940 -0.00500 -0.05036 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.94540 9.97180 -0.02640 -0.26475 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.96610 9.97350 -0.00740 -0.07420 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98600 10.01490 -0.02890 -0.28857 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.96510 9.97250 -0.00740 -0.07420 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98810 10.01690 -0.02880 -0.28751 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29720 9.29430 0.00290 0.03120 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.19100 9.20400 -0.01300 -0.14124 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72570 8.75680 -0.03110 -0.35515 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37450 11.37100 0.00350 0.03078 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.25390 11.26990 -0.01600 -0.14197 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80820 10.84670 -0.03850 -0.35495 景順主流基金 19.75000 19.63000 0.12000 0.61131 景順台灣科技基金 35.24000 35.00000 0.24000 0.68571 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 景順全球科技基金 20.49000 20.19000 0.30000 1.48588 景順全球康健基金 17.24000 17.18000 0.06000 0.34924 景順貨幣市場基金 15.91810 15.91790 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.30000 36.12000 0.18000 0.49834 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.20000 15.01000 0.19000 1.26582 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.52000 13.38000 0.14000 1.04634 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.55000 10.41000 0.14000 1.34486 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.62000 10.48000 0.14000 1.33588 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.77070 8.76210 0.00860 0.09815 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.40070 8.41390 -0.01320 -0.15688 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.08420 11.07410 0.01010 0.09120 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59110 10.60780 -0.01670 -0.15743 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.33000 8.46000 -0.13000 -1.53664 華南永昌中國A股基金(美元) 8.78000 8.88000 -0.10000 -1.12613 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.22000 12.39000 -0.17000 -1.37207 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.57430 9.57480 -0.00050 -0.00522 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.29960 9.32030 -0.02070 -0.22210 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78880 9.78950 -0.00070 -0.00715 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.50970 9.53080 -0.02110 -0.22139 華南永昌永昌基金 20.07000 19.90000 0.17000 0.85427 華南永昌全球亨利組合基金 14.38930 14.40190 -0.01260 -0.08749 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 華南永昌全球精品基金 15.19000 15.14000 0.05000 0.33025 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.79000 13.70000 0.09000 0.65693 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083 華南永昌物聯網精選基金 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588 華南永昌策略報酬基金 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18110 16.18090 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.02210 24.93030 0.09180 0.36823 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92060 11.92050 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18760 10.18640 0.00120 0.01178 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.51070 10.56110 -0.05040 -0.47722 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94450 9.94580 -0.00130 -0.01307 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.22510 10.27450 -0.04940 -0.48080 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.06880 10.07040 -0.00160 -0.01589 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.32520 10.37530 -0.05010 -0.48288 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92610 9.92770 -0.00160 -0.01612 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.17530 10.22480 -0.04950 -0.48412 華頓中小型基金 25.07000 24.78000 0.29000 1.17030 華頓中國多重機會平衡基金 12.31150 12.47280 -0.16130 -1.29321 華頓台灣基金 28.92000 28.09000 0.83000 2.95479 華頓平安貨幣市場基金 11.50280 11.50270 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.21000 17.10000 0.11000 0.64327 華頓全球高收益債券基金A 13.51010 13.51980 -0.00970 -0.07175 華頓全球高收益債券基金B 8.55980 8.56590 -0.00610 -0.07121 華頓全球黑鑽油源基金 5.95000 5.94000 0.01000 0.16835 華頓新興亞太債券基金A 10.58030 10.59880 -0.01850 -0.17455 華頓新興亞太債券基金B 8.15140 8.16570 -0.01430 -0.17512 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85260 2.90360 -0.05100 -1.75644 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.34600 13.63710 -0.29110 -2.13462 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45450 0.46350 -0.00900 -1.94175 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.68620 11.76070 -0.07450 -0.63347 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.66640 10.72770 -0.06130 -0.57142 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86950 10.98090 -0.11140 -1.01449 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91060 10.01220 -0.10160 -1.01476 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.65100 11.74520 -0.09420 -0.80203 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.73550 10.81930 -0.08380 -0.77454 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.20000 12.41000 -0.21000 -1.69218 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.99000 11.22000 -0.23000 -2.04991 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.38000 12.62000 -0.24000 -1.90174 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41730 2.41800 -0.00070 -0.02895 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.97100 1.96750 0.00350 0.17789 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.31860 12.34660 -0.02800 -0.22678 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.16940 10.19250 -0.02310 -0.22664 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38450 0.38530 -0.00080 -0.20763 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33030 0.33060 -0.00030 -0.09074 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.42000 -0.04000 -1.16959 匯豐中國動力基金(台幣) 15.81000 16.06000 -0.25000 -1.55666 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.55000 -0.01000 -1.81818 匯豐太平洋精典基金 17.74000 17.85000 -0.11000 -0.61625 匯豐台灣精典基金 24.17000 24.03000 0.14000 0.58261 匯豐全球趨勢組合基金 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824 匯豐全球關鍵資源基金 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 匯豐安富基金 25.38000 25.31000 0.07000 0.27657 匯豐成功基金 39.45000 39.23000 0.22000 0.56080 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45320 2.44880 0.00440 0.17968 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25870 2.25410 0.00460 0.20407 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83270 11.84070 -0.00800 -0.06756 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32270 8.33060 -0.00790 -0.09483 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39160 0.39160 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35560 0.35550 0.00010 0.02813 匯豐拉丁美洲基金 8.21000 8.11000 0.10000 1.23305 匯豐金磚動力基金 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97110 14.97110 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.17000 5.15000 0.02000 0.38835 匯豐新鑽動力基金 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.78980 5.79150 -0.00170 -0.02935 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29170 9.29360 -0.00190 -0.02044 匯豐龍鳳基金-A類型 51.83000 51.54000 0.29000 0.56267 匯豐龍鳳基金-I類型 51.83000 51.54000 0.29000 0.56267 匯豐龍騰電子基金 38.40000 38.08000 0.32000 0.84034 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50530 12.50340 0.00190 0.01520 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.61000 20.26000 0.35000 1.72754 新光中國成長基金(人民幣) 11.34000 11.64000 -0.30000 -2.57732 新光中國成長基金(美元) 12.45000 12.78000 -0.33000 -2.58216 新光中國成長基金(新臺幣) 11.83000 12.16000 -0.33000 -2.71382 新光台灣富貴基金 23.76000 23.78000 -0.02000 -0.08410 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 新光全球生技醫療基金(美元) 11.65000 11.54000 0.11000 0.95321 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 新光全球債券基金(A累積)美元 10.03410 10.02910 0.00500 0.04985 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.34390 9.35340 -0.00950 -0.10157 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74110 9.73640 0.00470 0.04827 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.06170 9.07090 -0.00920 -0.10142 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 新光吉星貨幣市場基金 15.42280 15.42260 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光多重資產基金(A累積)美元 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 新光亞洲精選基金-美金 24.64000 24.74000 -0.10000 -0.40420 新光亞洲精選基金-新台幣 23.79000 23.93000 -0.14000 -0.58504 新光兩岸優勢基金 13.52000 13.83000 -0.31000 -2.24150 新光店頭基金 26.44000 26.08000 0.36000 1.38037 新光南非幣保本基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 新光創新科技基金 16.14000 15.92000 0.22000 1.38191 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.86070 9.86820 -0.00750 -0.07600 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.17610 10.18140 -0.00530 -0.05206 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.81240 9.82420 -0.01180 -0.12011 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.46920 9.47630 -0.00710 -0.07492 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78580 9.78930 -0.00350 -0.03575 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.43150 9.44260 -0.01110 -0.11755 新光澳幣八年期保本基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 新光澳幣保本基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.12540 10.11440 0.01100 0.10876 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.12580 10.11490 0.01090 0.10776 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.99400 9.99250 0.00150 0.01501 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99400 9.99250 0.00150 0.01501 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02420 10.01590 0.00830 0.08287 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.02390 10.01560 0.00830 0.08287 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.00230 9.99400 0.00830 0.08305 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.00470 9.99630 0.00840 0.08403 瑞銀全球創新趨勢基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04330 10.05460 -0.01130 -0.11239 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.82970 9.84060 -0.01090 -0.11077 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.01730 10.03110 -0.01380 -0.13757 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.83900 9.85270 -0.01370 -0.13905 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.86270 9.87640 -0.01370 -0.13871 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.10480 10.11900 -0.01420 -0.14033 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.94060 13.97280 -0.03220 -0.23045 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74360 8.76380 -0.02020 -0.23049 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.32730 37.23440 0.09290 0.24950 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.71950 37.60710 0.11240 0.29888 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.60730 39.56440 0.04290 0.10843 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07060 11.06970 0.00090 0.00813 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30140 10.31200 -0.01060 -0.10279 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.77170 13.13440 -0.36270 -2.76145 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.47300 10.75930 -0.28630 -2.66095 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.32000 10.62000 -0.30000 -2.82486 群益大印度基金-人民幣 13.10800 13.15580 -0.04780 -0.36334 群益大印度基金-美元 13.52440 13.55990 -0.03550 -0.26180 群益大印度基金-新臺幣 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.40440 12.24680 0.15760 1.28687 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.12290 12.94300 0.17990 1.38994 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.61950 11.47190 0.14760 1.28662 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.21750 11.06370 0.15380 1.39013 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.95380 9.82730 0.12650 1.28723 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.64840 9.51610 0.13230 1.39028 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.70350 9.58020 0.12330 1.28703 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.72060 9.58730 0.13330 1.39038 群益中小型股基金 48.14000 47.68000 0.46000 0.96477 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.72730 9.82170 -0.09440 -0.96114 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.90730 9.99330 -0.08600 -0.86058 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.84660 8.94250 -0.09590 -1.07241 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.68500 8.76930 -0.08430 -0.96131 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.84540 8.92220 -0.07680 -0.86077 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.89920 7.98480 -0.08560 -1.07204 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47000 11.47070 -0.00070 -0.00610 群益中國高收益債券基金-美元 11.35310 11.34520 0.00790 0.06963 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.59440 10.60480 -0.01040 -0.09807 群益中國新機會基金N-人民幣 9.18490 9.40880 -0.22390 -2.37969 群益中國新機會基金N-美元 9.25280 9.46860 -0.21580 -2.27911 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.42000 9.66000 -0.24000 -2.48447 群益中國新機會基金-人民幣 8.14580 8.34440 -0.19860 -2.38004 群益中國新機會基金-美元 9.89360 10.12440 -0.23080 -2.27964 群益中國新機會基金-新臺幣 8.99000 9.21000 -0.22000 -2.38871 群益平衡王基金 19.45640 19.38410 0.07230 0.37299 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.92000 7.87000 0.05000 0.63532 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.78000 5.75000 0.03000 0.52174 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.80400 9.71900 0.08500 0.87458 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.26640 10.16690 0.09950 0.97867 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.93940 8.86180 0.07760 0.87567 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.36090 9.27030 0.09060 0.97731 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.95860 9.93940 0.01920 0.19317 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.80580 9.78650 0.01930 0.19721 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.50150 9.48320 0.01830 0.19297 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42960 9.41110 0.01850 0.19658 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.01590 9.99660 0.01930 0.19307 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.11300 10.09320 0.01980 0.19617 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.66870 9.65010 0.01860 0.19274 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13990 10.15670 -0.01680 -0.16541 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.47610 7.48850 -0.01240 -0.16559 群益全球關鍵生技基金-美元 14.76320 14.67590 0.08730 0.59485 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 群益印度中小基金N-美元 10.21020 10.20620 0.00400 0.03919 群益印度中小基金N-新臺幣 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 群益印度中小基金-人民幣 15.00880 15.01820 -0.00940 -0.06259 群益印度中小基金-美元 14.60320 14.59750 0.00570 0.03905 群益印度中小基金-新臺幣 16.08000 16.10000 -0.02000 -0.12422 群益多利策略組合基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 群益多重收益組合基金 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321 群益多重資產組合基金 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953 群益安家基金 24.40560 24.03790 0.36770 1.52967 群益安穩貨幣市場基金 16.06020 16.06000 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.04000 20.66000 0.38000 1.83930 群益亞太中小基金 13.29000 13.48000 -0.19000 -1.40950 群益亞太新趨勢平衡基金 17.31000 17.47000 -0.16000 -0.91586 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65630 9.66340 -0.00710 -0.07347 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52430 7.52990 -0.00560 -0.07437 群益店頭市場基金 101.19000 99.24000 1.95000 1.96493 群益東方盛世基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 群益東協成長基金-人民幣 14.44260 14.47790 -0.03530 -0.24382 群益東協成長基金-美元 13.90750 13.92730 -0.01980 -0.14217 群益東協成長基金-新臺幣 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26070 11.21270 0.04800 0.42809 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.82720 10.77870 0.04850 0.44996 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10890 10.07410 0.03480 0.34544 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.08980 10.04680 0.04300 0.42800 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.70490 9.66140 0.04350 0.45025 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.05880 9.02760 0.03120 0.34561 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.15870 10.11320 0.04550 0.44991 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.87370 9.83160 0.04210 0.42821 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.87740 9.83310 0.04430 0.45052 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.09790 10.06310 0.03480 0.34582 群益長安基金 29.56000 29.13000 0.43000 1.47614 群益美國新創亮點基金-美元 14.53310 14.20730 0.32580 2.29319 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.36000 13.09000 0.27000 2.06264 群益真善美基金 17.47230 17.40720 0.06510 0.37398 群益馬拉松基金 124.47000 122.17000 2.30000 1.88262 群益深証中小板基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654 群益創新科技基金 33.40000 32.68000 0.72000 2.20318 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.46030 9.65740 -0.19710 -2.04092 群益華夏盛世基金N-美元 9.55160 9.74070 -0.18910 -1.94134 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.46000 9.67000 -0.21000 -2.17166 群益華夏盛世基金-人民幣 10.30220 10.51690 -0.21470 -2.04148 群益華夏盛世基金-美元 10.53200 10.74050 -0.20850 -1.94125 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.53000 16.90000 -0.37000 -2.18935 群益奧斯卡基金 28.17000 27.67000 0.50000 1.80701 群益新興金鑽基金-美元 13.33830 13.39710 -0.05880 -0.43890 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 群益葛萊美基金 23.95000 23.60000 0.35000 1.48305 群益道瓊美國地產ETF基金 18.51000 18.32000 0.19000 1.03712 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.03000 12.90000 0.13000 1.00775 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59320 11.57260 0.02060 0.17801 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.43770 11.41460 0.02310 0.20237 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.27380 11.25350 0.02030 0.18039 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70700 8.69150 0.01550 0.17834 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.42150 9.40260 0.01890 0.20101 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.98160 8.96550 0.01610 0.17958 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.79000 29.55000 0.24000 0.81218 德信中國精選成長基金 12.13000 12.29000 -0.16000 -1.30187 德信台灣主流中小基金 19.28000 19.02000 0.26000 1.36698 德信新興股票組合基金 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 德信萬保貨幣市場基金 11.91630 11.91620 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.65170 10.65940 -0.00770 -0.07224 德信數位時代基金 27.91000 27.90000 0.01000 0.03584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64340 11.64330 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.73000 16.68000 0.05000 0.29976 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.57000 18.43000 0.14000 0.75963 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.35000 7.31000 0.04000 0.54720 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90020 9.87690 0.02330 0.23590 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89450 13.86220 0.03230 0.23301 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.26620 8.26800 -0.00180 -0.02177 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.43910 11.44070 -0.00160 -0.01399 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.53790 11.53110 0.00680 0.05897 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01200 13.00110 0.01090 0.08384 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.48000 18.38000 0.10000 0.54407 摩根中小基金 25.81000 25.61000 0.20000 0.78094 摩根中國A股基金 14.68000 15.09000 -0.41000 -2.71703 摩根中國A股基金(美元) 12.11000 12.42000 -0.31000 -2.49597 摩根中國亮點基金 13.85000 14.05000 -0.20000 -1.42349 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.64690 11.75910 -0.11220 -0.95415 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.56050 12.64560 -0.08510 -0.67296 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.17370 10.25630 -0.08260 -0.80536 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.89120 13.01540 -0.12420 -0.95425 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.33740 14.43520 -0.09780 -0.67751 摩根台灣金磚基金 21.30000 21.11000 0.19000 0.90005 摩根台灣增長基金 51.68000 51.37000 0.31000 0.60347 摩根平衡基金 28.19000 28.01000 0.18000 0.64263 摩根全球α基金 18.69000 18.56000 0.13000 0.70043 摩根全球平衡基金 15.48220 15.48820 -0.00600 -0.03874 摩根全球發現基金 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80330 9.77640 0.02690 0.27515 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63120 10.59580 0.03540 0.33409 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.19370 10.16290 0.03080 0.30306 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31660 11.28550 0.03110 0.27557 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.67180 10.70210 -0.03030 -0.28312 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.51290 13.55140 -0.03850 -0.28410 摩根亞洲基金 56.71000 57.15000 -0.44000 -0.76990 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.88870 8.90260 -0.01390 -0.15613 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.30900 10.31460 -0.00560 -0.05429 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24990 9.25750 -0.00760 -0.08210 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.64820 12.66800 -0.01980 -0.15630 摩根東方內需機會基金 17.96000 18.10000 -0.14000 -0.77348 摩根東方科技基金 36.00000 36.28000 -0.28000 -0.77178 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 摩根金龍收成基金 22.58000 22.92000 -0.34000 -1.48342 摩根第一貨幣市場基金 15.06220 15.06210 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 摩根新金磚五國基金 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855 摩根新絲路基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 摩根新興35基金 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257 摩根新興日本基金 24.47000 24.62000 -0.15000 -0.60926 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.97040 7.98090 -0.01050 -0.13156 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97970 9.97230 0.00740 0.07421 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 10.02430 10.03370 -0.00940 -0.09368 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.09840 11.11320 -0.01480 -0.13317 摩根新興科技基金 61.42000 60.75000 0.67000 1.10288 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.46780 8.47800 -0.01020 -0.12031 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60280 10.61560 -0.01280 -0.12058 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95050 8.94520 0.00530 0.05925 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.87840 9.84810 0.03030 0.30767 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.52410 9.50080 0.02330 0.24524 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.12630 10.12030 0.00600 0.05929 摩根龍揚基金 33.77000 34.27000 -0.50000 -1.45900 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 摩根環球股票收益基金-累積型 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 摩根總收益組合基金-月配息型 9.43420 9.43320 0.00100 0.01060 摩根總收益組合基金-累積型 11.29030 11.28900 0.00130 0.01152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.73000 26.59000 0.14000 0.52651 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.86940 11.87270 -0.00330 -0.02779 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.24400 11.24670 -0.00270 -0.02401 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18600 10.20810 -0.02210 -0.21649 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61600 10.61890 -0.00290 -0.02731 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.07610 10.07850 -0.00240 -0.02381 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.12180 9.14150 -0.01970 -0.21550 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.83240 10.78590 0.04650 0.43112 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.37460 10.35220 0.02240 0.21638 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.04700 10.00320 0.04380 0.43786 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.71330 9.69170 0.02160 0.22287 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.92220 9.87890 0.04330 0.43831 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59240 9.57110 0.02130 0.22254 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.86960 11.82370 0.04590 0.38820 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.69680 11.65130 0.04550 0.39051 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.40810 10.38380 0.02430 0.23402 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.40060 11.35640 0.04420 0.38921 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.21730 11.17370 0.04360 0.39020 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98440 9.96110 0.02330 0.23391 聯邦金鑽平衡基金 24.00610 23.76760 0.23850 1.00347 聯邦貨幣市場基金 13.14420 13.14410 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83600 10.85720 -0.02120 -0.19526 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.39230 8.40880 -0.01650 -0.19622 聯邦精選科技基金 13.36000 13.30000 0.06000 0.45113 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14630 16.15690 -0.01060 -0.06561 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.30920 12.41590 -0.10670 -0.85938 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.19050 12.31000 -0.11950 -0.97076 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.75180 11.86700 -0.11520 -0.97076 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72250 11.70730 0.01520 0.12983 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05300 11.05660 -0.00360 -0.03256 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.68130 10.66740 0.01390 0.13030 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76180 8.76460 -0.00280 -0.03195 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.46000 37.36000 0.10000 0.26767 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 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