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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/04/18  107/04/17  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.64000   29.61000   1.03000    3.47855
第一金創新趨勢基金                                               25.25000   24.50000   0.75000    3.06122
野村ｅ科技基金                                                   22.55000   21.89000   0.66000    3.01508
野村高科技基金                                                   11.63000   11.29000   0.34000    3.01151
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.29000   34.27000   1.02000    2.97636
華頓台灣基金                                                     28.92000   28.09000   0.83000    2.95479
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.90000   23.23000   0.67000    2.88420
永豐趨勢平衡基金                                                 49.12000   47.89000   1.23000    2.56839
統一中小基金                                                     26.66000   26.00000   0.66000    2.53846
國泰價值卓越基金                                                 16.37000   15.99000   0.38000    2.37649
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.18000   20.69000   0.49000    2.36829
元大新主流基金                                                   27.86000   27.22000   0.64000    2.35121
未來資產阿波羅基金                                               13.11000   12.81000   0.30000    2.34192
元大績效基金                                                     57.79000   56.47000   1.32000    2.33752
統一奔騰基金                                                     59.20000   57.85000   1.35000    2.33362
瀚亞巴西基金                                                      5.31000    5.19000   0.12000    2.31214
富蘭克林華美第一富基金                                           40.98000   40.06000   0.92000    2.29656
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.53310   14.20730   0.32580    2.29319
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.00000   29.33000   0.67000    2.28435
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.36000   15.02000   0.34000    2.26365
永豐領航科技基金                                                 40.84000   39.94000   0.90000    2.25338
統一全天候基金                                                  110.85000  108.42000   2.43000    2.24128
統一經建基金                                                     47.03000   46.01000   1.02000    2.21691
群益創新科技基金                                                 33.40000   32.68000   0.72000    2.20318
永豐中小基金                                                     51.86000   50.76000   1.10000    2.16706
日盛日盛基金                                                     13.86000   13.57000   0.29000    2.13707
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.64000   39.80000   0.84000    2.11055
元大高科技基金                                                   19.01000   18.62000   0.39000    2.09452
統一台灣動力基金                                                 17.20000   16.85000   0.35000    2.07715
國泰高科技基金                                                   13.77000   13.49000   0.28000    2.07561
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