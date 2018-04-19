[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/04/18 107/04/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.64000 29.61000 1.03000 3.47855 第一金創新趨勢基金 25.25000 24.50000 0.75000 3.06122 野村ｅ科技基金 22.55000 21.89000 0.66000 3.01508 野村高科技基金 11.63000 11.29000 0.34000 3.01151 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.29000 34.27000 1.02000 2.97636 華頓台灣基金 28.92000 28.09000 0.83000 2.95479 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.90000 23.23000 0.67000 2.88420 永豐趨勢平衡基金 49.12000 47.89000 1.23000 2.56839 統一中小基金 26.66000 26.00000 0.66000 2.53846 國泰價值卓越基金 16.37000 15.99000 0.38000 2.37649 未來資產台灣新趨勢基金 21.18000 20.69000 0.49000 2.36829 元大新主流基金 27.86000 27.22000 0.64000 2.35121 未來資產阿波羅基金 13.11000 12.81000 0.30000 2.34192 元大績效基金 57.79000 56.47000 1.32000 2.33752 統一奔騰基金 59.20000 57.85000 1.35000 2.33362 瀚亞巴西基金 5.31000 5.19000 0.12000 2.31214 富蘭克林華美第一富基金 40.98000 40.06000 0.92000 2.29656 群益美國新創亮點基金-美元 14.53310 14.20730 0.32580 2.29319 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.00000 29.33000 0.67000 2.28435 元大滬深300單日正向2倍基金 15.36000 15.02000 0.34000 2.26365 永豐領航科技基金 40.84000 39.94000 0.90000 2.25338 統一全天候基金 110.85000 108.42000 2.43000 2.24128 統一經建基金 47.03000 46.01000 1.02000 2.21691 群益創新科技基金 33.40000 32.68000 0.72000 2.20318 永豐中小基金 51.86000 50.76000 1.10000 2.16706 日盛日盛基金 13.86000 13.57000 0.29000 2.13707 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.64000 39.80000 0.84000 2.11055 元大高科技基金 19.01000 18.62000 0.39000 2.09452 統一台灣動力基金 17.20000 16.85000 0.35000 2.07715 國泰高科技基金 13.77000 13.49000 0.28000 2.07561 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------