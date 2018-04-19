比特幣礦工的春天將要結束：用不了多久 挖礦可能無利可圖

由於比特幣誕生之日起設置了總供應量上限（2100 萬枚），隨著時間推移，比特幣產生數量越來越少，給「礦工」的獎勵日漸稀薄。外加「開採」新區塊對礦機算力的要求提高，設備採購與維護「礦場」運作的電費成本更貴，「總有一天無利可圖」成為比特幣礦工的隱憂。

彭博社援引矽谷風投資本家 Bill Tai 的觀點稱，這一天也許就要到來了。由於比特幣行業日漸成熟，具有了機構可拓展性（institutional scalability），礦工行業的分化與整合大潮近在咫尺。如果比特幣再度跌破 8000 美元並維持較長時間，礦工業可能迅速轉向工業化。

隨之帶來的後果是：小型的個體礦工將無法盈利、最終退市，比特大陸和 Bitfury 等全球知名、具有一定規模的大型比特幣礦業公司（可能是 5-10 個）會占據更多市場市佔率，也令這一數位貨幣龍頭在生產、流通、交易、認證等各項核心環節，更易受到大型礦工的影響和控制。

「挖礦」就是利用晶片的計算能力（hashpower），在比特幣全球網路的區塊中不斷進行「哈希碰撞」，只要比競爭對手更快求解，就能贏得在公開賬簿上的記賬權，獲得系統獎勵的比特幣。這一不斷重複的枯燥過程，被該行業形象地稱作「挖礦」。

為機構投資者提供數字資產研究服務的 Digital Asset Research 高級分析師 Lucas Nuzzi 指出，算力集中到更少人手中時，會增加礦工聯合起來發動「比特幣 51% 攻擊」的能力。他們將控制足夠多的交易來改變區塊鏈技術的發展方向，進而迎合少數礦工的需求和偏好，對系統安全構成隱患。

任何規模的比特幣礦工都會出售數位貨幣來支付營運成本，但小型礦工更具有「輸不起」的特徵。Nuzzi 認為，如果這些礦工為了維持營運不得不賣出更多的比特幣，將繼續壓低以比特幣為代表的虛擬加密貨幣價格，形成惡性循環。與此同時，Bitfury 等大型礦企憑藉規模效應總能保持盈利。

彭博社文章指出，大型礦企與小型礦工最大的區別在於成本。小礦工需要從其他製造商處購買挖礦的硬體設備，大型礦工卻能批量訂購零部件，甚至是買入電力都有很大折扣。Bitfury 透露，公司不僅有足夠的現金支付押金、建立礦場，還有能力對接核電廠來降低電力成本。

就算小型礦工可以委託礦場安放礦機，或「抱團」取得一定的規模效應，能否獲利仍取決於比特幣的價格。位於美國弗吉尼亞州的初創公司 Bcause 為客戶營運着 1.1 萬台礦機組成的礦場，其創始人 Tom Flack 透露，只有當比特幣價格在 9000 到 1 萬美元區間時，客戶的資本支出才有回報。

摩根士丹利股票分析師 Nicholas Ashworth 在 1 月研報中預計，比特幣 2018 年的用電需求等於電動車產業在 2025 的需求總量。根據在美國和中國挖礦環境（電力成本、硬體開支等）不同，產生一枚比特幣的成本在 3000 到 7000 美元不等。其中，中國場景接近區間下沿，美國場景接近區間上沿。也就是說，美國的小型礦工目前更覺體力難支。

據盧森堡交易平台 Bitstamp 報價，比特幣價格日內漲 3.4% 或 270 美元，交投於 8166 美元左右。已非常接近上文提到的 8000 美元關口。在短短四個多月里，比特幣價格已較去年 12 月的峰值至少砍半，也令 Tai 認為：比特幣正站在拐點，從行業的角度看，今年與去年也將完全不同。

『新聞來源／華爾街見聞』