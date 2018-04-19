谷底已過！對沖基金經理人：比特幣出現罕見買進訊號

根據最知名的加密貨幣對沖基金經理之一，比特幣最糟糕的情況可能已經結束。

管理資金規模約莫 8 億美元的加密貨幣對沖基金 Pantera Capital 執行長 Dan Morehead 表示，自公司 2013 年開始這項業務 5 年以來，比特幣每年以 165% 的速度在成長。

Morehead 週三在《CNBC》財經節目「熱錢 (Fast Money)」上表示，「如果有東西成長那麼快速，幾乎不低於 200 日移動平均線的話，那就是很棒的買進時機。」

Morehead 的公司在比特幣創下史上高點那一年收益 25000%，他稱比特幣熊市的谷底就是 6500 美元，根據 CoinDesk，比特幣 4 月時接近此水準，一度跌至 6620 美元低點。週三比特幣回升至接近 8212 美元，今年迄今價值約流失 40% 以上。

「現在離高點已經下降了 65% 之多，你很難常看到這樣的機會。」

比特幣兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現) 圖片來源：investing.com

比特幣 2017 年創下紀錄的一年，比特幣上漲超過 1300% 至 12 月時達到近 20000 美元。這有助 Pantera 截至去年 12 月收益創下近 25000%，雖然今年其比特幣基金下跌 50%，但截至迄今收益仍超過 10000%。

根據 4 月初發布的投資者信函，該公司的加密貨幣基金 3 月份價值幾乎腰斬。該對沖基金強調，自 12 月 1 日以來，其數位資產基金（Digital Asset Fund ）淨收入僅下降 3.1%，較同時間降幅 37.4% 的比特幣收斂許多。但單就 3 月份，數位資產基金的跌幅達 45.7%。

Morehead 在上個月發給投資者的信函中指出，就算比特幣像網路泡沫化時代 Pets.com 這一類公司那樣崩潰，他的投資者仍然有賺到錢。

「如果你有 IPO 投資組合，一個是 Pets.com 還有一個是 Amazon.com，剩下是什麼都不重要，你就是能賺大錢。」