一季度中國用電量快速增長 新興産業和消費帶動成主因

記者18日從國家發展改革委和國家能源局獲悉，一季度，我國發用電延續了去年四季度以來的快速增長態勢。全社會用電量1.6萬億千瓦時，同比增長9.8%,增速為近年來較高水平。

相關專家表示，主要經濟指标向好、特别是新興産業加速發展和消費增長等帶動企業用電大幅增加，是電量“快跑”的主因。

據國家發改委經濟運行調節局有關負責人介紹，今年前兩個月，全國用電量增速創五年來新高。制造業的31個行業中，有29個實現了用電正增長。雲南、四川、廣西、重慶和浙江等省份用電增速在20%左右。

“今年以來一個顯著特點是新興産業用電保持增長，化工、鋼鐵、建材、有色四大高耗能行業用電增速均有所回落。”中電聯行業發展與環境資源部副主任葉春說。

數據顯示，1至2月份，計算機、通信和其他電子設備制造業用電量同比增長18.5%，增速提高超10個百分點。

位于江蘇徐州經濟技術開發區的徐州海倫哲專用車輛股份有限公司，新産品試制車間内，一台台擁有“超級手臂”的高空作業車正在緊張調試。

今年以來，該公司持續加大創新研發力度，僅一季度推向市場的新産品數量就較去年同期增長67%，由此帶來用電量增長高達51%。

“一季度，徐州市第二産業中電子設備、汽車、電氣機械等制造業表現搶眼;第三産業‘跑得最快’，用電增速同比提高21個百分點，折射出調結構效果愈發明顯。”國網徐州供電公司發展策劃部主任李穎說。

受春節假日、消費升級和出口增長等多因素影響，家具、紡織服裝、文娛用品等制造業和服務業迅猛發展，用電顯著提升。

一季度，我國第三産業用電量2504億千瓦時，其增速遠超第一、二産業，各細分行業用電量均保持快速增長。

“以互聯網、大數據、雲計算等新一代信息技術正在加快發展，帶動信息傳輸、軟件和信息技術服務業、公共服務及管理組織、房地産等均保持20%左右增長。”葉春說。

國家發改委經濟運行調節局負責人表示，進入4月份以來，全國發電量繼續保持快速增長。預計4月份全國全社會用電量仍將保持平穩增長態勢。

來源：新華社

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