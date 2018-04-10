國防+博弈大單帶動 事欣科3月、Q1營收同創高 

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 營運傳捷報，3 月合併營收達 8.79 億，年增 2.4 倍，推升第 1 季合併營收逾 20 億元，達 20.74 億元，年增 2.05 倍，單月及單季營收雙創歷史新高。

受惠 5 年國防合約大單，及新一年度博弈專案入袋，事欣科 3 月展現顯著動能，加上工具機子公司恩德 (1528-TW) 接單暢旺，推升集團單月合併營收首度逾 8 億，達 8.79 億，月成長 40%，年成長 2.4 倍，首季營收 20.74 億元規模，更逼近 2016 年全年營收 23.45 億元水準，改寫單月、單季歷史新高紀錄。

事欣科旗下子公司恩德 3 月營收表現也亮眼，達 5.24 億元，創史上單月新高，較上月成長 31%，年增 44%，第 1 季營收來到 12.65 億元，年增 50%，創同期新高，恩德表現亮眼，是因工具機產業需求佳，帶來強勁訂單動能，整季營運不受過年假期影響，較去年第四季成長。

法人推估，以恩德 3 月營收 5.24 億元推算，事欣科自身單月營收已達 3.55 億，為 2013 年上市以來新高，也是公司歷史新高。

法人認為，受惠國防、博弈大規模訂單進駐，事欣科第一季營收，可望為今年單季營收規模基礎，而近期國際貿易戰紛擾下，工業電腦客戶為確保進出口穩定，對事欣科美國製造興趣大增，近期客戶詢單情形熱絡，可為公司接單動能加分。

展望第二季，以目前事欣科及恩德二家公司接單及預計出貨情形，法人樂觀預期事欣科第二季營運將逐月增溫，營運動能可期。