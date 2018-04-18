【大行報告】德銀：降準利好市場對内銀情緒 看好郵儲行及工行

人行降準1%以釋放流動性，讓銀行償還中期借貸便利(MLF)，并于4月25日生效。德銀于報告内指出，不認為人行開始實行寬松政策，而是在進一步利率自由化及緊縮情況下，對系統風險壓力增加的應對措施。

該行引述報道指，人行擬放寬内銀存款利率上限，對欠缺強大存款基礎的小型銀行，或有負面影響。同時監管機構將提出對資産管理的指引，預期亦將進一步收緊市場流動性及打擊影子銀行，故將進一步推高存款及貨币市場的成本。

據人行指，降準將釋放4000億人民币的淨流動性，及償還9000億元人民币的MLF，相信主要的淨流通量會配置到城鄉銀行，以助中小企發展；同時亦有助調整人行的資産負債表，有助降低銀行間利率的波動性，及降低政策錯誤的風險。

德銀又指，預期貨币政策、監管會繼續維持緊縮，預期公開市場操作利率于今年升40點子，同時將再有降準、MLF置換等的逆周期措施。

該行還認為，降準有助短期利好市場對内銀情緒，但對盈利影響有限，預期每100點子的降準，將支持該行研究範圍内的銀行股提升稅前盈利0.6-0.9%，因主要的資金都用于償還MLF用，但看好郵儲行(01658-HK)及工行(01398-HK)，認為其稅前盈利可提升3.6%及1.2%，因其向人行貸款的款項有限。

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