美國商務部指自中國進口鋁板接受補貼 擬課反傾銷稅

美國商務部周二 (17 日) 表示，已經初步確定從中國進口的鋁板接受了中國政府的補貼。

商務部計算出的初步補貼幅度為進口普通鋁合金板價值的 31.20% 至 113.30%。

商務部發布聲明表示，2016 年來自中國的普通鋁合金板進口價值估計為 6 億美元。

該部門還表示，正在開展新的調查，以確定中國的某些鋼輪是否也在美國傾銷，以及中國的生產商是否獲得政府部門不公平的補貼。

這些調查是在 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels Akron 的投訴後發布的。商務部在聲明中表示，可能課徵的傾銷稅幅度從 12.1% 到 231.7% 不等，美國 2017 年從中國進口的鋁製產品估計總額為 3.88 億美元。

美國總統川普日前以國家安全為名，針對進口鋁課徵 10% 的額外關稅，並指示商務部就「301 條款」對中國產品進行關稅項目清查，總計擬訂 500 億美元的課徵額度。但中國隨即同步反應同等額度的報復關稅項目。川普透過推文再指示商務部另行擬訂 1000 億元關稅項目，中國也揚言只要美國公布清單，一定奉陪到底。

商務部 17 日釋出鋁板遭補貼訊息，可能是針對中國指美國進口高粱獲補貼一事進行回擊，接下來中方是否有任何舉動，是市場觀察重點。