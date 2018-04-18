崇友第二季營運逐步回穩 下半年推自有品牌新品挹注業績

崇友實業 (4506) 指出，第一季營收年減逾 20%，但在首季落底後，第二季將逐步回穩，下半年「堅尼西斯」品牌新品推出，加上優化生產管利效益發酵下，今年整體業績可望成長。崇友自結 3 月合併營收為 5.27 億元，較上月的 2.02 億元大增 161.23%，年增 48.86%；由於受部分新梯訂單遞延影響，使得第一季營收 10.76 億元，較去年同期減少 20.95%。



崇友表示，隨著建商去化餘屋速度加快，台灣房市在價跌量增的情況下逐步回穩，加速帶動建商在新推案及建案完工步伐，3 月受惠國泰萬豪酒店、長虹林口天際、安康市場住宅社區等大型新梯訂單完工認列，挹注新梯出貨完工量較上月升溫；另一方面，汰換新梯市場持續受惠政府與民眾對於電梯運行安全的重視，以及崇友積極開發老舊電梯汰換業務，今年第一季汰舊換新完工台數較去年同期成長 18.55%，占新梯出貨完工台數比重自去年同期的 11.9% 攀升至 19.3% 之水準。



崇友指出，由於台灣人口密集，政府獎勵容積率放寬逐步明朗，且建商考量土地開發效益，在高樓層建案仍保持穩定需求，係旗下中高端「堅尼西斯」品牌市占率持續提升之有利發展環境，為滿足商用案源對於電梯運行安全、節能環保、空間設計等需求提升，崇友亦積極開發下一代新超高速梯的產品研發，對於電梯運行安全、車廂數位化及空間設計等技術含量進一步提升，可望於下半年正式推出，擴大「堅尼西斯」品牌銷售表現。



此外，崇友亦進一步計畫導入智慧化生產，加速整體生產效能及優化，凸顯崇友在研發技術、生產製造實力媲美全球知名大廠品牌實力。



展望第二季，崇友指出，隨著汐止東科大樓、新板特區凱薩飯店等大型新梯建案陸續於第一季起逐步認列，帶動新梯出貨完工銷售表現持續升溫，崇友也將持續看好汰舊換新業務仍保持雙位數成長力道，積極加速汰舊換新業務在既有老舊電梯開發，並爭取其他品牌汰舊換新之機會，有助於崇友整體營運自第一季落底後在第二季逐步回穩，並隨著下半年「堅尼西斯」品牌新品推出，以及優化生產管利效益發酵下，營運可望成長。



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