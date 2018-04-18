華美遭金管會點名交不出財報 最快恐6月底下櫃

金管會公布 2017 年上市櫃公司申報財報狀況，其中，華美電子 (6107) 遭指，至去年第 3 季始就交不出財報。證期局直指，華美如還是無法補正，最快 6 月底就會下櫃。金管會指出，截至今年 3 月 31 日，上市 (櫃) 公司應申報家數共計 1,666 家(含第一上市櫃)，但除上櫃公司華美電子未如期出具 106 年度財務報告外，其餘公司都在規定期限內完成公告申報。



金管會證期局副局長周惠美表示，華美因會計師終止委任而交不出財報，去年 11 月 17 日已停止買賣 6 個月。依規定華美電子要在半年內出具財報，加上 40 日公告期間，期限至今年 5 月 17 日止，如仍無法提出財報，就得面臨下櫃處份。



根據數字顯示，上市公司 (不含第一上市公司)106 年度累計營業收入 29 兆 7895 億元，較去年同期增家 1 兆 8886 億元，成長 6.77%；稅前淨利 2 兆 5764 億元，較去年同期增加 3599 億元，成長 16.24%。而 106 年度獲利成長，包括光電業面板產業，因需求增溫、價格持穩，讓獲利明顯提升，另貿易百貨、食品工業則受惠處分股權利益挹注，獲利也有所成長。



上櫃公司部分 (不含第一上櫃公司)，106 年度累計營業收入 2 兆 261 億元，較去年同期增 1282 億元，成長 6.75%；稅前淨利 1380 億元，較去年同期增 145 億元，成長 11.74%。



金管會指出，去年度獲利成長包括，半導體業因全球景氣回溫及晶圓代工先進製程擴產等因素，矽晶圓市場需求增加，帶動價格上漲。金融業因資產品質良好、金融市場交易活絡及業務穩定成長，帶動整體產業獲利成長。建材營造業則因部分建商建案完工交屋，致獲利有所成長。



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