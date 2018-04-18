匯損侵蝕 鈺齊-KYQ1每股賺0.68元 Q2出貨高峰營運看俏

鈺齊 - KY(9802) 第一季營收 21.63 億元，年減 8.25%(美元營收年減 2.75%)，營業淨利 1.92 億元。歸屬於母公司稅後淨利 0.99 億元，EPS 0.68 元。鈺齊 - KY 指出，其中因人民幣及新台幣升值而產生匯兌評價損失達 EPS 0.48 元，若還原匯兌評價因素，則實際 EPS 為 1.16 元。鈺齊 - KY 表示，雖第一季工作天數減少，每單位分攤固定成本較高，但仍延續去年第四季以來之毛利率提升趨勢，今年第一季毛利率達 19.5%。然因客戶指定交期及船期安排等因素導致三月產銷落差明顯，再加上新台幣升值影響，導致第一季新台幣營收為近年新低，故營業費用雖低於上一季度，然營業費用率 10.7% 卻已高於上一季度的 8.5%，亦直接影響營業利益率表現。



鈺齊 - KY 提到，第一季業外之匯兌評價損失影響 EPS 達 0.48 元，主要因為人民幣在短時間之內大幅升值所致。進一步說明，中國各產區之功能性幣別為人民幣，針對非人民幣計價者，需依 IFRS 相關規定進行評價，而集團營收以美元為主，在中國總產值營收比重仍高於四成現況下，雖已進行避險策略規劃，然以美元計價之應收帳款及銀行存款等評價部位仍高居不下。



然鈺齊 - KY 也表示，第一季在越南、柬埔寨新增產能效益持續顯現，非中國營收比重首次突破 55%，而戶外功能鞋營收比重亦保持在九成高檔水平 (其中 GORE-TEX 鞋款占比亦與去年相當)，也將持續加強自動化智能生產線導入，將生產工序流程逐步降低整併，可望逐步降低人力需求並提升良率效果，進一步提高規模經濟效果。



展望未來，鈺齊 - KY 認為，除持續精進三大經營策略之外，「少量多樣」之彈性開發接單模式亦將延續，將以拉升營業利益成長為重大營運目標，目前接單能力維持在三到四個月，且 2018 年春夏季接單已見增長，而第二季開始出貨之 2018 年秋冬鞋款，整體出貨表現將自近期季節交替過後，逐步邁入出貨高峰旺季，整體營運表現有機會較第一季明顯提升，中長期成長動能趨勢不變。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』