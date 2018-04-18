中國生物科技服務(08037-HK)擬500萬美元購研發肺病治療技術公司B系列優先股

中國生物科技服務(08037-HK)公布，于2018年4月17日，公司的全資附屬公司增利控股有限公司(認購人，其為一間于薩摩亞註冊成立的有限公司)與Broncus Holding Corporation(目标公司)訂立股份認購協議。據此，目标公司同意向認購人發行及配發股份，即目标公司的1,641,794股B系列優先股份，就此涉及的代價約為500萬美元(相當于約3924.7萬港元)。認購股份相當于目标公司于交割日期的已發行股本總額(經發行認購股份而擴大後，但在目标公司發行任何其他B系列優先股份前)約2.27%。

由于必須達成股份認購協議所載的若幹先決條件後，方可落實交割，因此，認購事項不一定會進行。

目标集團主要從事研發及制造治療肺病病人所採用的導向、診斷及治療技術。目标集團擁有一個全面的知識産權組合，内有199項專利，包括已發出、已領牌及待領牌者。此等診斷及治療的導向技術可以協助從事保健護理工作的專業人士準确地探知及接觸病變的位置并盡快協助病人由診斷階段進入治療階段。此等産品已通過美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration)及國家食品藥品監督管理總局(China Food and Drug Administration)的批準，并已獲取歐洲合格認證(European Conformity Marking)，可以在全球各大市場出售。

目标集團已經開始商業化投産，并已在全球設立150個有關的裝置。目标公司于2012年成立并獲得投資基金(例如德諾資本及啓明創投)及業内先驅(例如Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ: ISRG)，其為一家全球領先的機械人輔助手術系統公司)的投資。

經考慮目标集團的全面知識産權組合及目标集團管理層的專業經驗後，認購事項應能協助集團策略性實行準确的診斷以及進軍精準治療的領域，此乃配合公司業務計劃。除為集團帶來投資回報外，在認購事項完成後，集團亦會與目标集團探讨合作經營業務的機會。

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