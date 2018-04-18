「港股100強研究中心」 盛大啟幕 暨第二屆香港上市公司發展高峰論壇19日舉行

2018年4月17日 -由港股100強研究中心主辦, 財華社承辦, 騰訊新聞、新浪財經、今日頭條、中國日報、大公文匯戰略支持的第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017「港股100強」頒獎典禮將於2018年4月19日在香港金鐘JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行，並且本次活動將舉行港股100強研究中心成立儀式，本次論壇主題為「洞悉世界經濟，引領創新發展」，邀請了眾多業界大咖出席論壇, 共同探討在世界經濟格局風雲變化之時，資本市場的挑戰、變革、創新與風險。

論壇亦受到了香港中國倂購公會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港上市公司商會、香港中資基金業協會、證券商協會、香港投資者關係協會等多個香港知名金融團體的鼎力支持。

「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊與財華社發起舉辦。歷年活動規模及影響力逐年擴大，深受專業機構及市場認同信賴。「港股100強」活動一直致力於為投資者發掘具有投資價值的股票，促進香港資本市場的健康繁榮發展，將「港股100強」榜單打造成為最權威最具公信力的香港上市公司排行榜。

2017「港股100强」，擬在「港股100強」活動的基礎上進一步昇華品牌，成立港股100強研究中心，推出港股100強指數、研究報告等研究成果。「港股100強」以營業額、總市值、稅後淨利潤、股本回報率、總回報率五個指標為評選標準，堅持公平、中立的原則，力求為投資者量身打造最優質的價值投資指標。

港股100強研究中心是一個擁有堅實學術背景及專業專家團隊的非盈利性學術研究機構，由財華社及內地眾多知名媒體聯合發起，匯集內地與香港兩地的金融機構高層、經濟學家、知名律師、會計師、學者教授以及財經媒體人等，組成顧問委員會。港股100強研究中心將秉承客觀、公正的宗旨，旨在將「港股100強」品牌科學化、學術化、專業化。未來，研究中心將逐步推出港股100強研究報告、港股100強指數等成果，為香港資本市場提供有價值的觀點，為投資者提供投資參考，樹立專業化的投資指引，促進香港資本市場的健康繁榮發展。

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