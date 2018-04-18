啟迪國際(00872-HK)向主席等多人配股與發換股債

啟迪國際(00872-HK)公布，向主席兼執行董事馬志剛、副主席兼執行董事杜朋、岑崗崎、順啟國際、香港奔羚或大榮配售合共3.95億股新股，涉及資金約2.12億元(包括約1.68億元現金及抵銷約4392.6萬元款項：以及5370萬元的新可換股債券(抵銷5370萬元款項)，其可按初步兌換價0.537元兌換為1億股新股。兌換價較昨日收市價折讓約11.97%。

公司曾考慮替代性集資方案，包括銀行借貸及供股或公開發售，惟經計及以下因素後決議進行認購事項：就銀行借貸而言，董事認為集團獲得銀行借貸之能力通常取決於集團之盈利能力及財務狀況以及當前市況，並可能需要銀行進行耗時較長之盡職調查及內部風險評估，與銀行之磋商過程亦消耗時日，且通產需要借款人抵押資產。公司於過往9個月內曾與若干間銀行接洽，尋求融資之可能性，惟截至目前為止不能獲得較新可換股債券而言條款更佳的中期或長期銀行貸款。

順啟為一間於香港註冊成立之有限公司，其主要從事投資控股。順啟的已發行股本由齊興禮及齊超最終實益擁有58.33%及41.67%。香港奔羚為一間於香港註冊成立之有限公司，其主要從事貿易。香港奔羚之唯一股東及最終實益擁有人為鄭勐。大榮為一間於香港註冊成立之有限公司，其主要從事投資控股。大榮之唯一股東及最終實益擁有人為朴星峰。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)