川普抨擊中俄玩「貨幣貶值遊戲」 事實真的如此嗎？

摘要：川普稱，拒不接受在聯準會升息之際，俄羅斯和中國讓貨幣貶值。然而事實上，自 2015 年末聯準會啟動升息至今，人民幣與盧布大體呈現走升態勢。

4 月 16 日美股盤前，川普發推文稱：在聯準會升息之際，俄羅斯和中國正讓貨幣貶值。美國不接受！

推文過後，俄羅斯盧布、離岸人民幣兌美元均反應平淡。歐元兌美元刷新日高，衝擊上周高點 1.2395，並衝破三個月 50% 回撤阻力位，現報 1.2382。

自 2015 年 12 月 16 日至今，聯準會六度升息，人民幣與盧布真的貶值了嗎？

2015 年末，離岸人民幣處於 6.55 左右；2016 年至 2017 年期間，離岸人民幣面臨貶值壓力，普遍走低，曾在 2016 年底接近破 7；但進入 2018 年後，一路回升，現報 6.2683。

2015 年聯準會升息當周，在岸人民幣徘徊在 6.48 左右，此後趨勢與離岸人民幣大致趨同。目前，在岸人民幣報 6.2792。

據海關總署統計，今年第一季人民幣兌美元累計升值超過 3.7%，是 2008 年以來最大季度漲幅。

反觀俄羅斯盧布，除了曾在 2016 年初走低一波之外，此後匯率均高於聯準會首度升息當周的 70.91 盧布。但上周，由於地緣政治局勢惡化，盧布曾在上周三跌至 2016 年 11 月以來新低。但隨著美國財長姆努欽表示反對對俄羅斯公債進行制裁，盧布反彈至兩周高位。

『新聞來源／華爾街見聞』