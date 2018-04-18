【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際消息紛亂，台股大跌長黑

敘利亞地緣政治風險、中美貿易角力博弈、西方國家制裁俄羅斯、中共台海軍演，國際消息紛亂，國際金融市場反應不一，加權指數大跌，收盤下跌逾 144 點。終場台指期下跌 136 點 (-1.24%)，逆價差 4.45 點，電子期下跌 6.45 點 (-1.42%)，逆價差 0.29 點，金融期下跌 11 點 (-0.9%)，逆價差 0.87 點，非金電期下跌 139 點 (-1.09%)，逆價差 7.15 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 2455 口，淨空單部位 5067 口；投信淨空單增加 927 口，淨空單部位 27952 口；外資淨多單減少 4622 口，淨多單部位 36713 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長黑 K 棒，指數向下摜破月均線、季均線，下測半年線支撐，籌碼面部分，單日成交量能達 1527 億元，外資上市現貨賣超金額約 92.11 億元，期貨未平倉淨多單 36713 口，外資現貨多單、期貨多單同步大幅減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.54 變動到 1.30，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 10,900 點，賣權維持在 9,800，外資選擇權淨空單部位 103,038 口。

