【統一證券】盤前分析－多空因素拉鋸、擇優選股操作



◆盤勢分析

在貿易戰與中東地緣政治等系統性風險降低之際，市場重新關注經濟基本面，雖然美國景氣回溫，但中興通訊事件恐不利相關科技股表現，且中國將於今日舉行軍演、台積電將於 4/19 舉辦法說，市場觀望氣氛恐將轉濃，台股呈震盪整理格局之機率大增。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，隨著中美貿易戰火逐漸平息、中東地緣政治風險疑慮降溫，市場將投資焦點回歸至經濟基本面，由於受惠減稅效益逐漸浮現、就業市場回溫、勞工薪資提高，美國 3 月零售銷售數據，月成長率達 0.6%，優於市場預期，顯見消費者已恢復消費信心與動能。不過，受到中興通訊事件波及，恐將不利相關科技類股近期股價表現。

第二、儘管自 2018 年 4 月初迄今，新台幣呈現急貶趨勢，對國內以出口為導向的電子業而言，將有利於降低匯損壓力，然而近日台股較大系統性風險是中國將在今日於大陸福建沿岸舉行實彈軍演，雖然本次演習係屬於例行性，且演習範圍僅沿海區域，投資人毋須過度擔憂，但是兩岸關係緊繃恐不利市場投資信心，加上台積電 4/19 舉辦法說會，挖礦晶片訂單是否會受比特幣利空消息影響，為投資人最大疑慮，亦不利台股短期表現。

第三、技術面觀察。昨日台股一舉跌破月線與季線，成交量能亦放大至 1500 億元以上，為 4 月初以來最大量，帶量下殺加上 KD 指標交叉下彎，短線上屬於偏空格局，不過，指數已接近半年線 10789 點位置，係短期內的強力支撐、不易跌破，預期指數於近日將呈震盪整理走勢。

第四、昨日盤面觀察，台積電擬於 4/19 舉辦法說會，由於市場擔心先進製程進展與挖礦晶片訂單能否符合原先預期，加上中國軍演誘發避險賣壓出籠，導致股價下挫逾 2%；工具機族群受到產業自動化需求熱絡激勵，上銀、直得、恩德、亞德克 - KY 皆收紅。

