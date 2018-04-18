成實外教育(01565-HK)聯手澳洲大學提供保證入讀大學課程

成實外教育(01565-HK)公布，與一間於澳洲提供教育課堂及課程並由莫納什大學(Monash University)擁有的公司 Monash College Pty Ltd (MCPL)訂立教育合作協議。

根據協議，雙方協定開設合作教育課程，該課程透過一項課程獨家許可權證協議而開設，主要涵蓋大學前教育課程。雙方同意向中國的學生提供該課程。

MCPL向集團表示並保證，畢業生如取得成功完成該課程的證書，將獲保證可作為海外學生入讀莫納什大學，前提為學生須符合澳洲學生簽證以及其他規例規定，以及莫納什大學特定學科的先決條件及莫納什大學不時釐定及經修定的任何其他要求。與集團合作提供的該課程將享有與澳洲預科課程(foundation year program)相同的地位。

根據各大學經不時修訂的其他要求，MCPL向集團表示，成功完成該課程的證書將為其畢業生提供申請成為澳洲著名「八大院校」(西澳大利亞大學、澳洲國立大學、悉尼大學、墨爾本大學、昆士蘭大學、莫納什大學、新南威爾士大學及阿德萊德大學)海外學生的資格。

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