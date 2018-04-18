盤前財經大事搶先讀2018年4月18日

今日操盤前瞻

中經院發布經濟預測

中國於台海進行實彈軍演

美國聯準會褐皮書報告

日本 3 月貿易收支

歐元區 3 月 CPI

法說會：玉山金、矽力 - KY、台達電、開發金、漢翔、正新



人行再降準 1% 釋 4000 億 分析：為 Q2 經濟下滑做準備

繼今年初實施定向降準後，人民銀行昨 (17) 日突然宣布再下調部分存款機構的存款準備金率 1%，下周三 (25 日) 起實施，但此次降準所釋放的資金，銀行需要先用作償還向人行中期借貸便行 (MLF)，扣除償還 MLF 後，料此舉實際向市場釋出約 4000 億元 (人民幣，下同)，放水規模較年初的定向降準縮減至少一半。分析相信，由於中國第 2 季經濟下滑風險高，人行因此降準冀刺激經濟。閱讀全文...

〈樺漢法說〉今年維持成長 4 年後將變怪獸

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 召開法說會，董事長朱復銓表示，今年主軸在中國大陸布局，未來營收比重將明顯拉升，另外 S&T 今年營收也將持續成長，可望推升樺漢表現，至於日前公開收購的帆宣 (6196-TW)，也將是樺漢的新起點，可以協助樺漢有更多智慧工廠的經驗，4 年後樺漢營運規模將大幅增加，可能會成為大怪獸。閱讀全文...

〈南亞科法說〉Q2 市場仍供不應求 DRAM 需求今年估成長逾 2 成

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 昨 (17) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，第 2 季目前看來市場仍明顯供不應求，預期在韓廠新產能開出下，第 4 季後價格就可望維持穩定，售價漲跌波動將相對縮小，預估第 2 季與第 3 季整體市場需求可穩定向上，DRAM 需求可望年增 21% 至 23%。閱讀全文...

墨比爾斯加入警告行列 美股可能回檔 30% 清除過去二年漲幅

根據 MarketWatch 分析報導，81 歲的投資老手墨比爾斯 (Mark Mobius) 相信，美國股市可能回檔 30%，清除過去二年的漲幅。閱讀全文...

英特爾製程領先優勢消失 2021 年恐被台積電與三星超越

科技業分析公司 Linley Group 在最新的微處理器報告 (Microprocessor Report) 中指出，英特爾長期以來領先的晶片製造技術優勢「正在消失」，而在開發新製程也處於落後階段，台積電、三星和格羅方德有可能在 2021 年時超越英特爾。閱讀全文...



