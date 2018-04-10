台灣大推手機變行動分機創新服務 年底目標350家企業用戶

電信語音營收下滑幾成不可逆的趨勢，台灣大 (3045-TW) 不怕侵蝕既有語音營收，旗下即時通訊軟體 M+ messenger(M+) 今 (10) 日宣布推出「M + 行動分機」，首波瞄準全台超過 1200 個集團、逾 3500 家企業推廣，主要鎖定金融保險業、零售流通業、物流配送業、不動產房仲業等，台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，目標今年底要達成 350 家企業用戶目標。

吳傳輝指出，「M + 行動分機」是依照企業員工需求所設計，當手機可以完全取代桌上分機，代表傳統固網語音市場的常態營運模式將被徹底顛覆，透過這項服務，除企業可大幅節省實體桌機採購預算外，跑外勤的業務員、快遞、房仲人員可享有分機帶著跑的便利性及打外線電話由公司付帳的二大優勢，企業內部的溝通模式預期也將被徹底改變，效率和生產力將會大幅提升。

他強調，目前已鎖定瞄準外勤人員比例高的產業，如金融保險業、零售流通業、物流配送業、不動產房仲業等員工人數超過 200 人的中大型企業積極搶進推廣，今年底前要跟 3500 家企業進行接觸，預計達成目標為 10%。

台灣大指出，自行研發這項殺手級創新服務時間長達 1 年，根據台灣大內部試算，使用「M + 行動分機」後，除可為企業節省 15-20% 的通話費，大幅提高辦公效率，企業還可省下話機硬體採購及維護費用，不論在設備、語音甚至漫遊的節費效益都相當可觀。

遠傳 (4904-TW) 旗下企業行動化平台「EMMA」近年來除整合物聯網技術，也依據不同產業與應用開發需求提供 API 串接加速企業行動化整合應用，積極提供企業客戶語音通訊服務。



遠傳指出，目前「EMMA」除整合企業員工通訊錄、提供 VoIP 語音通話的功能外，更與交換機進行整合應用服務，在既有桌機互撥的功能外，延伸提供可透過 EMMA 直撥桌機，桌機直撥 EMMA 的服務，並可以專案方式協助企業客戶使用既有的 PBX (交換機) 串接至「EMMA」，達到行動分機的效果，免除額外租用或採購設備的成本。

電信語音營收下滑幾成不可逆的趨勢，台灣大 (3045-TW) 不怕侵蝕既有語音營收，旗下即時通訊軟體 M+ messenger(M+) 今 (10) 日宣布推出「M + 行動分機」，首波瞄準全台超過 1200 個集團、逾 3500 家企業推廣，主要鎖定金融保險業、零售流通業、物流配送業、不動產房仲業等，台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，目標今年底要達成 350 家企業用戶目標。

吳傳輝指出，「M + 行動分機」是依照企業員工需求所設計，當手機可以完全取代桌上分機，代表傳統固網語音市場的常態營運模式將被徹底顛覆，透過這項服務，除企業可大幅節省實體桌機採購預算外，跑外勤的業務員、快遞、房仲人員可享有分機帶著跑的便利性及打外線電話由公司付帳的二大優勢，企業內部的溝通模式預期也將被徹底改變，效率和生產力將會大幅提升。

他強調，目前已鎖定瞄準外勤人員比例高的產業，如金融保險業、零售流通業、物流配送業、不動產房仲業等員工人數超過 200 人的中大型企業積極搶進推廣，今年底前要跟 3500 家企業進行接觸，預計達成目標為 10%。

台灣大指出，自行研發這項殺手級創新服務時間長達 1 年，根據台灣大內部試算，使用「M + 行動分機」後，除可為企業節省 15-20% 的通話費，大幅提高辦公效率，企業還可省下話機硬體採購及維護費用，不論在設備、語音甚至漫遊的節費效益都相當可觀。

遠傳旗下企業行動化平台「EMMA」近年來除整合物聯網技術，也依據不同產業與應用開發需求提供 API 串接加速企業行動化整合應用，積極提供企業客戶語音通訊服務。



遠傳指出，目前「EMMA」除整合企業員工通訊錄、提供 VoIP 語音通話的功能外，更與交換機進行整合應用服務，在既有桌機互撥的功能外，延伸提供可透過 EMMA 直撥桌機，桌機直撥 EMMA 的服務，並可以專案方式協助企業客戶使用既有的 PBX (交換機) 串接至「EMMA」，達到行動分機的效果，免除額外租用或採購設備的成本。