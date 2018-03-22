台灣大攜交大培訓千名科技師資 台積電、聯發科等大廠響應

AI、VR、物聯網、大數據是科技產業重要亮點，相關的人才卻難尋，台灣大 (3045-TW) 基金會攜手交大今 (22) 日宣布「科技教育師培計畫」，預計籌募 2500 萬元，未來 1 年將培育 1000 名師資、協助 100 所學校建置教學環境；這項計畫一啟動，立即獲得台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、宏碁 (2353-TW)、宣捷生技董事長宣明智率先響應。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，去年起前進偏鄉推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」，培訓企業志工到偏鄉小學擔任程式設計營隊的教學講師，且培育在地種子師資，輔導偏鄉學校老師具備自行授課的教學能力。

他說，這次進一步攜手交大啟動「科技教育師培計畫」，希望號召更多企業提供資金或設備，結合大學資源，協助中小學培育科教師資，且完善教學環境，讓台灣下一代從小建立科技素養，培養未來的科技生力軍。

交大校長張懋中表示，未來是 AI、VR、物聯網及大數據創造新價值的時代，因此號召業界好友共襄盛舉，這項計畫中的 e - 教育平台開發小組，與交大半導體產業聯盟合作，結合國內廠商相關平台與教材及培訓團隊，發展適合國內教育體系的 e-education platform。

交大指出，「科技教育師培計畫」目前已獲交大校友總會前會長暨宣捷生技董事長宣明智、台積電、宏碁、聯發科等知名企業率先響應，將採用聯發科的 LinkIt 物聯網開發平台，不但可學習各種物聯網與通訊技術，更能發揮想像力解決日常生活的問題。

另外，宏碁長期投入師培教育領域，將提供數位內容與平台作為教學資源的學習基礎，在計畫中配合教育部 12 年國教新課綱，深化科技在教育上的應用，希望藉由創新學習方式，為台灣培育新興科技人才。

台灣面臨中國「惠台 31 項措施」強力挖角台灣人才的情況，張善政指出，人才必須從小培養，這也是推動科技教育師培計畫的目的，他強調，中國惠台措施，等於是把台灣當成準國民的待遇，從高中應屆畢業生前往中國大學面談，準備到中國求學，到包括醫生可用台灣執照在中國任職等，都可以看出人才被對岸吸引的危機。

張善政坦言，前往中國任職的一個風險是，即使是高薪挖角過去，一旦技術及 Knowhow 被吸收光了，可能遭到棄用的風險，考慮到中國發展的人對自己的生涯規劃要想清楚。