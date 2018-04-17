美股盤中─大型企業財報強勁 支撑股市上漲逾1%

美國股市週二中場大幅上揚，幾家美國大型企業公布財報強勁，提供了股市利多。

台北時間 23:52

道瓊工業平均指數上漲 257.11 點或 1.05% 至 24830.15。

Nasdaq 指數上漲 116.93 點或 1.64% 至 7273.21。

S&P 500 指數上漲 28.05 點或 1.05% 至 2705.91。

Netflix 股價大漲 8.1%，為 S&P 500 中漲幅最大個股。該公司公布第一季獲利符合預期，訂戶成長則高於預期。

分析師說，Netflix 對獲利反應良好，支撑了股市大盤。Netflix 是一檔指標股票。

UnitedHealth 股價上漲 4%，該公司公布獲利優於預期，並調高 2018 年展望。高盛公布在股票交易收入成長 38% 的支撑下，第一季獲利與營收均優於預期。Johnson & Johnson 公布在醫藥部門表現良好的推升下，獲利高於預期。

分析師說第一季財報季有了好的開始，企業獲利不但高於預期，主管對企業展望也樂觀。企業的獲利能力，再重要不過。

華爾街對本財報季期望頗高，根據 FactSet 研究機構調查顯示，分析師預估第一季整體企業獲利將成長 17.3%。

週一，華爾街強勢收高。道瓊工業平均指數上漲逾 200 點。敘利亞衝突升高的擔憂消退，拉抬了週一的股市。

上個週末，美國對敘利亞政府進行了飛彈攻擊，回應其涉嫌化武攻擊。該次攻擊敘利亞係因美國與英國及法國聯合進行。

經濟數據方面，美國公布 3 月新屋開工年率上升至 131.9 萬棟，預估為 126.2 萬棟。