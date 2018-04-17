傳阿里、百度、京東6月回A股已成定局 騰訊不在此列

4月17日，虎嗅從可靠消息人士處獨家獲悉，在美股上市的阿里巴巴(NYSE:BABA)、百度(NASDAQ:BIDU)和京東(NASDAQ:JD)三家公司最快將于今年6月份以CDR(中國存托憑證)方式回歸，成為首批回歸A股的互聯網科技公司，騰訊(00700-HK)不在此列。

上述消息人士對虎嗅透露，為盡快回顧A股、減少流程，阿里、百度和京東三家都不發新股，均由舊股東減持，賣一部分老股。由于百度、京東都采用的AB股架構，賣一點股票不會影響李彥宏、劉強東對公司的控制權。而對于阿里巴巴而言，其采用的合夥人制度更不會受到大股東減持一部分股票在A股流通的影響。

首批之所以沒有騰訊，主要是騰訊沒有AB股架構，此前騰訊在香港上市采用的是同股同權，馬化騰大幅減持可能會動搖其對騰訊的控制權。另外，已經有港股通了，這麽着急回A股意義不大。所以，騰訊不在第一批當中。

此前，財新網報道稱，CDR首批名單可能是兩家，也可能是四家，比較确定的是阿里巴巴和京東，最快將在6月份成行。另據網易科技報道，百度亦在此列。

如今，阿里、百度、京東三家喝了頭啖湯。

其實過去幾個月“回歸A股”成為熱門話題，尤其在3月份的兩會期間達到高潮。

證監會主席劉士餘在兩會期間表示：“這麽好的公司發展，我們沒有享受到他的利潤，比較遺憾。在新時代，這個遺憾不能發生。”

兩會上，百度創始人李彥宏、騰訊董事會主席馬化騰、京東創始人劉強東以及網易創始人丁磊等人均被問到是否考慮回A股的問題。大家都表達了或積極或謹慎的態度——

李彥宏說：“任何時候政策允許百度回來的話，我們肯定是希望能夠盡早回到國内股市。”他表示，他一直希望百度能夠整體在國内上市，因為主要的用戶和市場都是在中國，如果主要股東也在中國就是最理想的情況。他還解釋稱，當年之所以去美國上市，是因為中國當時的政策不允許，“我們VIE的結構從中國的法律來看是一個外資公司。”

馬化騰亦回應記者：“條件成熟了會考慮。”但他沒有圍繞這個話題多談。

丁磊接受采訪時，被問到是否回考慮回A股，他說：“我們當然會考慮。對一個在準備的市場，是随時可以上市的。”

劉強東在兩個場合都被問到這個問題，第一次被問是否回A股，他開玩笑地說：“有什麽好處嗎?”再被問到這個問題，他說：“這個事情非常簡單，隻要制度允許，我們非常願意回來A股。現在主要是上市規則的問題，不是我們的問題。”

中國證監會2018年工作會議打響了呼喚BAT們回歸A股的第一槍，在其會議紀要中表述稱：“要以服務國家戰略、建設現代化經濟體系為導向，吸收國際資本市場成熟有效有益的制度與方法，改革發行上市制度，努力增加制度的包容性和适應性，加大對新技術新産業新業態新模式的支持力度。”

2月26日，新華社發表《中國資本市場的“BATJ夢”該圓了》的評論員文章：“如今，中國經濟邁進新時代，國家創新戰略上升到了前所未有的高度，境外資本市場紛紛采取措施吸引我國優秀的創新企業，對我國資本市場而言，破除障礙吸納更多優秀的創新企業，十分緊迫。”

3月30日，證監會《關于開展創新企業境内發行股票或存托憑證試點的若幹意見》已經國務院同意，意見指出，試點企業應當是已在境外上市的大型紅籌企業，市值不低于2000億元人民币。另外，意見還特别強調了新經濟公司的概念，綜合市值和範疇，符合條件的分别是阿里巴巴、中國移動、百度、京東、網易、中國電信等6家。

而就A股對于盈利的要求，證監會也松口：“經其認定的試點企業在境内發行上市，可以不适用發行條件關于盈利指标的相關要求。”

在國家意志支持的天時地利人和面前，企業們争先恐後回歸A股就成了必然的趨勢。

另外，阿里、百度、京東等互聯網公司的回歸毫無疑問將提高A股的“科技含金量”，并且也勢必沖擊在A股上市的360、科大訊飛等所謂的高科技、AI公司，估計估計要跌一跌了。

因為，真正的大BOSS們，回來了。

來源：虎嗅網

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