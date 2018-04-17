阿里巴巴戰略投資匯通達45億元 探索農村新零售

阿里巴巴集團與五星控股集團聯合宣布達成戰略合作，阿里巴巴將向五星控股集團旗下匯通達公司投資45億人民币，雙方將共同探索農村新零售樣本，賦能更多農村商業組織，共建農村商業新生態，促進農村經濟的發展。

雙方將在供應鏈、渠道、倉儲和物流、技術系統等維度展開深度合作，為農村市場提供包括品牌專供、下單平台、新零售系統、阿里雲平台、物流系統解決方案等一系列服務，為農村商業基礎建設賦能。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示，三年多以前，阿里巴巴集團推出鄉村戰略，并且把它定為阿里巴巴集團未來20年發展的三大戰略之一。"鄉村對阿里巴巴來講是根基，我們一直在實踐通過互聯網、大數據，運用已經建立的從電商到金融、到物流的生態，幫助鄉村發展。"

匯通達目前已覆蓋全國18 個省份、15000 多個鄉鎮，累計發展并服務80000 多家鄉鎮夫妻老婆店(匯通達會員店)，服務網絡惠及6700 萬戶農民家庭，覆蓋2 億農村人口。

公開資料顯示，匯通達此前已獲4輪共計18億元融資:A輪來自新天域、華晟資本、江蘇省高投、順為資本等;A+輪來自沿海資本、華夏人壽保險等;B輪來自招商銀行;C輪來自中美綠色基金。

阿里巴巴的農村淘寶業務，目前已經覆蓋全國29個省700多個縣30000多個村點。數據顯示，阿里巴巴零售平台上目前有超過100萬的農民網商，有超過1000億元的農産品年銷售額，以及2100多個年銷售額超千萬的淘寶村。

在2017年12月，阿里巴巴宣布成立脫貧基金，未來5年投入100億元，振興中國鄉村。

來源：創業家

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