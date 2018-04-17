亞光、上銀、華新科、大山、夠麻吉

亞光 (3019)：車載鏡頭出貨穩定攀升，今年車用鏡頭占營收比重可望逾 10%，預估今年整體營運有望優於去年，再創 97 年以來新高。盤中股價放量突破半年線及 110 元關卡，9 日 KD 值持續翻升，向上挑戰 115-120 元反壓。上銀(2049)：受惠自動化設備及機器人需求，3 月營收再創歷史新高，年底前訂單及產能均滿載，全年營收上看 250 億元，旗下轉投資大銀微系統，下半年登錄興櫃，近期股價沿 5 日均線攀升，突破 520 元再創新天價，並激勵亞德客 - KY(1590)、直得(1597)、新漢(8234)、羅昇(8374) 等逆勢走揚。



華新科 (2492)：日廠 MLCC 龍頭村田傳停產、晶片電阻等被動元件缺貨漲價，利基產品出貨成長，整體營運狀況仍將處於高檔，董事會決議將配發 4 元現金股利，創歷史新高，股價開高走高，續創波段新高，日 K 連 3 紅。



大山 (1615)：今年首季營收 7.78 億元，年增 59.5%，加上離岸風電題材續航，外資回補 195 張，股價跳空鎖住 20.4 元漲停板，短線反彈強勁。



夠麻吉 (8472)：宣布與創業家兄弟(8477) 旗下生活市集，進行策略聯盟，聯手打造升級版的 GOMAJI 宅配購物頻道，預計於 6 月份登場，GOMAJI 則負責行銷導流與品牌經營，激勵股價放量攻上 33.7 元漲停板，引爆補漲行情。(鄭心丹)



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