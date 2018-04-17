油價將盛極而衰？巴克萊：4大因素恐讓油價下半年滑落

地緣政治風險持續推升油價，而夏季駕駛季又將到來，將形成油價支撐。不過巴克萊 (Barclays) 能源商品研究主管認為，到下半年油價恐將向下滑落。

據《CNBC》報導， 基準原油期貨價格上周升至逾 3 年高點，油價上漲的基本面因素，在於石油產品的需求強勁，以及全球原油庫存的穩步下降。此外，近幾周中東地緣政治衝突升級，更進一步推高了油價。

巴克萊大宗商品研究主管 Michael Cohen 表示，敘利亞衝突預計短期不會結束，局勢如果升級，還可能帶來沙烏地阿拉伯領導的葉門戰爭，沙國東部省份以及伊拉克 5 月的國會選舉問題升溫。

此外，川普也將在 5 月決定恢復對伊朗的制裁。伊朗是 OPEC 第 3 大產油國。

Cohen 指出，如果再加上即將進入駕駛旺季，對汽油的需求將會上升，都會造成第 2 季油價傾向上行。巴克萊上周已經將第 2 季油價的目標價，升高為每桶 68 美元。

不過，Cohen 更提出 4 大理由，認為今年下半年及 2019 年，油價將向下滑落。

理由一、對伊朗重新實施制裁的影響力被誇大了，同時，市場也已消化了委內瑞拉原油產量下滑的因素。

理由二、儘管美國石油鑽探公司的財務紀律更徹底執行，但美國的石油產量還是不斷上升，達史上新高。

理由三、今年第一季油價的升高，不過受到惡劣天氣等一次性因素影響，才讓美國部分石油商減少了供應。

理由四、預計今年最後幾個月，石油將回到供過於求的局面，並持續到明年。