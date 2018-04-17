EOD需求佳 磐亞首季營收4.91億元 創2015年Q1以來新高

大陸液體清潔劑需求成長，帶動非離子界面活性劑 EOD(環氧乙烷衍生物) 報價走揚，加上大陸於今年初取消壬酚進口批文，進口量隨著攀升，磐亞 (4707)3 月營收不受歲修因素影響，單月營收跳增 2.21 億元，月增 86.68%，年增率 116.17%，創下 2014 年 3 月新高，首季營收 4.91 億元，年增率 42.21%，亦為 2015 年第一季以來單季新高，法人推估單季本業將有機會轉盈。磐亞擁有非離子界面活性劑年產能約 3.6 萬噸，其他化學品約 6 千噸左右，非離子界面活性劑屬於上游石化原料、下游民生及工業用品產業中間橋樑，應用層面相當廣泛，包括家庭用潔劑、個人衛浴用品、纖維工業、金屬工業、紙漿工業、個人衛浴用品、塑膠工業、橡膠工業、塗顏料工業、化粧品工業、電子工業、高分子工業等。



磐亞去年本業小虧 1400 萬元，轉投資收益挹注，稅後盈餘 1.52 億元，每股稅後盈餘 0.62 元，每股配發 1 元股利，分別 0.1 元現金股息、0.9 元股票股利，上游原料 EO 供應中纖 (1718) 於 3 月中開始歲修，預估 4 月中下旬恢復供料，不畏供料減少，磐亞 3 月營收逆勢成長。



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