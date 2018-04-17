大數據分析行銷 台新卡友開戶、轉財管會員成長逾5-6成

在數位金融的趨勢下，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，台新銀行以客戶的需求出發，透過大數據分析發展「全視角客戶圖像」，數位搭配全通路的服務，達到「個人化」與「即時性」的目標，讓行銷更精準，使得信用卡卡友到銀行開戶數、轉財管會員成長超過 5 成。

史筱平說明，台新銀行投入大數據技術，藉由「過去」的軌跡了解客戶的興趣、偏好，並進一步量身訂做個人化服務，為客戶提供「現在」所需的服務；台新銀行利用數據分析，找到喜歡到百貨公司消費的卡友，讓這些卡友們在百貨公司周年慶或其他活動檔期能即時接收優惠資訊，也成功的增加卡友們與台新的黏著度；此外，根據統計，藉由數據分析與精準行銷，台新銀行讓卡友們到銀行開立帳戶的機率較一般自然開戶多出約 6 成，之後成為財富管理會員的比例也較一般客戶多出 5 成。

除了精準的數據分析與運用，史筱平也提到，台新銀行專業團隊每天會針對市場、商品、投資風險進行分析，為客戶提出專業的理財建議，除了理專面對面的服務，若客戶希望對市場趨勢或理財規劃得到進一步的分析，也可運用數位分行洽談室的視訊連線功能，直接與專業的研究團隊討論。

此外，台新銀行推出理專行動辦公室「理專 APP」，當理專外出拜訪客戶時，只需攜帶 iPad 並使用內建的 APP，就能即時提供完整的市場資訊。