聯發科攜微軟 搶進物聯網商機

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(17)日宣布與微軟 (MSFT-US) 攜手合作，推出第一款支援微軟 Azure Sphere 解決方案系統單晶片(SoC)，可提供 MCU 物聯網產品預先內建的安全與連網功能，攜手共同搶攻物聯網市場商機。

每年有超過 90 億個內建 MCU 物聯網裝置進入市場，透過微軟的 Azure Sphere 系統，微軟正在建構一個由多家晶片供應商、ODM、OEM 共同組成的新生態系統。

聯發科此款晶片代號為 MT3620，由於微軟 Azure Sphere 平台是為開發具高度安全性 MCU 相關裝置而設計的方案，聯發科與微軟攜手，將可強化晶片安全性，拓展更多市場機會。

聯發科 MT3620 是聯發科與微軟協力開發完成，可適用微軟 Azure Sphere 作業系統的單晶片，將 Wi-Fi 連網控制內建在處理器晶片之中，MT3620 晶片並可隨微軟 Azure Sphere 方案銷售，協助物聯網裝置開發商打造 MCU 物聯網裝置。

隨著裝置連網成本下降，代表全球將有數 10 億個裝置能彼此連結，並透過 MCU 控制，涵蓋面從家用電器、健康監視裝置到兒童玩具與工業設備，但隨著連網節點越多，可能被入侵的途徑也增加，因此聯發科與微軟聯手，將布局面向從獨立式 MCU 裝置轉移至安全雲端連網 MCU 裝置與應用。

聯發科針對該晶片目前已送樣給首波合作客戶，產品預計今年第 3 季上市，有助旺季時的營運表現。