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台股盤中—指數一度重挫逾百點 失守10900關卡 跌破月、季線

台股指數一度重挫逾百點，失守10900關卡 跌破月、季線。(鉅亨網資料照)
台股指數一度重挫逾百點，失守10900關卡 跌破月、季線。(鉅亨網資料照)

台股今 (17) 日受到中國明 (18) 日將展開軍事演習影響，權值股台積電與鴻海等大型股紛紛遭到調節，權值股表現疲弱，台股開盤後小漲約 12 點，隨即由紅翻黑並一路下殺，指數一度重挫逾百點，失守 10900 點關卡，雙雙跌破月線與季線，預估成交量能略微放大至 1600 億元。

台股指數今日下跌 1.04 點、以 10953.51 點開出，盤中最低來到 10835.75 點，最高為 10965.2 點；櫃買市場今日以 156.06 點開出，盤中最高來到 156.44 點，最低為 153.98 點。

蘋概三雄今遭外資大舉調節，台積電跌至波段新低，盤中下跌約 1.4%、來到 239.5 元；鴻海盤中下跌約 0.9%、來到 86.8 元，回測前波低點 86 元；大立光則是三雄中唯一翻紅者，早盤表現同樣弱勢，但盤中由黑翻紅，在平盤附近上下震盪，盤中來到 3570 元。

除蘋概三雄外，許多大型電子股也在外資調節下，創下波段低點，包括廣達、友達、群創與和碩等。金融股同樣遭到賣壓摜壓，國泰金與富邦金等權值股也同樣走弱，壓抑指數表現。

在電子股表現疲弱下，盤面由中小型股撐場，風電概念股仍有幾檔個股持續發燒，上緯投控、新光鋼、世紀鋼、永冠 - KY 與華新等股價走勢持穩，上緯更不畏大盤疲弱，大漲約 5%，站上 180 元大關，盤中並以 182 元再寫新高；新光鋼大漲逾 6%；世紀鋼也上漲超過 1%；永冠 - KY 止跌回穩，小漲逾 1%；華新則是早盤即爆量上攻，盤中小漲逾 1%，成交量已突破 2.5 萬張。

新光鋼相關權證。資料來源：鉅亨網整理新光鋼相關權證。資料來源：鉅亨網整理

工具機族群受產業需求熱絡帶動，且訂單能見度高，類股表現相對大盤強勢，上銀大漲逾 3.7%，站上 520 元大關，續創歷史新高；亞德客 - KY 早盤一度大漲至 621 元，再改寫歷史新高，盤中也有超過 3% 的漲幅；直得與恩德也雙雙上漲逾 3%。

以族群來看，電纜指數表現亮眼，上漲逾 1.7%，表現最弱勢為半導體、資訊與塑膠等族群，下挫逾 1.5%；櫃買市場則僅營建與化工指數力守於平盤之上，盤面走弱族群包括遊戲、電子設備、半導體族群等。

分析師指出，受國際政經局勢不穩定影響，外資可能持續調節匯出，在市場賣壓仍存在影響下，指數將持續區間震盪，目前下檔支撐看半年線，盤面仍以個股表現為主，外資若持續調節權值股，恐不利台股指數後續表現。

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