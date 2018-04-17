台灣軟體服務商凱鈿行動科技獲A輪募資500萬美元

將投入區塊鏈研發 進軍美國及中國市場

台灣台北 2018 年 4 月 17 日電 / 美通社 / -- 台灣軟體服務商－凱鈿行動科技 (Kdan Mobile Software Ltd.) 於今日 (4/17) 宣布完成 A 輪募資，獲得美商中經合集團 (WI Harper Group)、達盈管理顧問 (Darwin Venture Management) 及日本 Accord Ventures 等共同投資 500 萬美元。凱鈿創辦人蘇柏州表示，凱鈿已實現自我盈利，本次募資將投入區塊鏈技術研發，應用於企業與教育使用環境，並持續擴展美國與中國市場。

身為具國際競爭力的軟體服務商，凱鈿不斷提升旗下創意應用 App 系列 Creativity 365 的跨平台功能，提供不同工作場域的串連服務。去年底更推出企業文件解決方案 -- Document 365，滿足企業用戶大量文件編輯與管理的需求。直至 2018 年二月止，凱鈿旗下產品線已在全球突破 1.2 億次下載，累積 350 萬名凱鈿會員。

為提供更優質的軟體服務與市場拓展，凱鈿創辦人蘇柏州表示：「我們一直積極和許多國際大廠建立合作生態圈，例如通用移動 (GMobi)、煥德科技 (Adonit)、洛客科技 (LKKER) 等都是我們長期合作的夥伴，也是公司持續累積競爭力的關鍵之一。」未來會陸續完成跨國廠商的合作，讓全球各地的用戶有更多機會體驗凱鈿的軟體服務。

參與此輪募資的主要投資者美商中經合集團的朱永光董事總經理表示：「凱鈿行動科技令人驚艷之處不僅是其優異的產品開發技術，其經營管理團隊具備開創全球市場的視野、深刻了解開發並建立合作生態圈的重要性更令人印象深刻。我們很高興能透過這次機會，參與凱鈿接下來的成長與發展。」

這次 A 輪所獲的投資金額將主要用於企業端產品研發與投入區塊鏈的應用研究，導入安全性控管、協同編輯、團隊共享等更貼近企業與教育使用環境的服務，並著重美國與中國市場規模化運營。透過產品優化與 B2B 模式的延伸，立志成為新世代的全球創意軟體領導品牌。

關於凱鈿行動科技 (Kdan Mobile Software Ltd.)

凱鈿行動科技創立於 2009 年，總部位於台灣，另在中國大陸、美國設有子公司。凱鈿致力提供高度創意的工具軟體和平台服務，旗下的內容創作 Creativity 365 及文件處理 Document 365 解決方案，至今在全球已突破 1.2 億次下載量。透過凱鈿的軟體服務，用戶可以跨平台、跨裝置創作、發佈與串流檔案，全面提升工作效率。

凱鈿行動科技官網：https://www.kdanmobile.com/

新聞聯絡人

駱巧珊 (Clare Lo)

Global Marketing & PR Specialist

+886-6-3131660

pr@kdanmobile.com