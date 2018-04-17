【大行報告】大華繼顯：金管局「接錢」逐次輕微提升 入市態度謹慎礙反彈

恒指上日(16日)收市跌492點，報30,315點。國指跌253點，收報12,008點。大市總成交1,076.47億港元，上升股份439隻，下跌股份1,276隻。

大華繼顯發表研究報告表示，内地上周五公布令人失望的經濟數據，3月出口意外地轉為負增長，且自去年2月以來再現貿易逆差，加上同月1.12萬億元人民币的新增貸款同樣遜市場預期，對投資氣氛的影響延至昨日，令A股低開并持續向下。港股上日亦受内地股市和内銀的弱勢拖累而再度回吐，失守各技術平均線，大型藍籌當中隻得受惠于本地銀行加息憧憬的中銀香港(02388-HK)表現較佳，另外，内地擬支持在海南探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票，禦泰中彩(00555-HK)和華彩控股(01371-HK)等具相關業務的股份成逆市奇葩。

該行指，港元兌每美元再度觸及7.85的弱方兌換保證水平，金管局昨午再在市場買入35.87億港元。「接錢」規模有逐次輕微提升之勢，時值港股大跌且「北水」全日錄得逾15億元人民币的淨流出，有機會觸發市場對資金流出股市的聯想。港股跌市成交未見顯着提升，相信情況未屆悲觀，惟需密切留意後市港股基金、「北水」和金管局買入港元的速度以評估形勢轉變。

報告又指，隔晚美股反彈，道指收市升212點。早前已連跌3個月的美國零售營業額于3月份按月升0.6%，高于預期。而美國銀行首季盈利按年上升三成，創紀錄新高，延續上周大型銀行財報的好表現，市場預期美股首季整體盈利增長仍將保持強勁。港股ADR收升99點，但畢竟港元弱勢仍困擾香港市場，金管局今晨再在市場買入57.7億港元，故反彈勢頭料不及具盈利因素支持的美股。

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