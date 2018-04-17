分析員﹕港股今高開 30200點或成支持

美國股市在當地時間周一出現大反彈，市場人士相信大市今日可以高開，更預期後市將於30200至30700點之間上落。

道瓊斯指數錄得逾200點升幅，道指收市報24573點，升212點或0.9%，標準普爾指數收市報2677點，升21點或0.8%，納斯達克指數收市報7156點，升49點或0.7%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7198點，跌66點或0.9%，德國DAX指數收市報12391點，跌50點或0.4%，法國CAC指數收市報5312點，跌2點或0.04%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報76.52元，較本港收市價高0.8%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報73.6元，較本港收市價高0.8%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報7.35元，較本港收市價高0.5%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.62元，較本港收市價低0.4%。

隨著美股出現反彈，相信今日大市應可以高開，惟相信今日走勢仍會相當反覆，畢竟資金不斷從銀行體系的港元結餘中流出，難免對投資者信心帶來影響之餘，最終亦會推高本地息口。所以今早投資者可待大市高開後，是否有機會回落至30300點附近，屆時再考慮入市亦不算遲。目前市況是有相當高考驗投資者耐性及意志的時刻，千萬不要急於出手，讓自己失去最佳入市時機。同時投資者亦可以先對昨日大跌的保險股作目標，不相信此類股份今日不會出現反彈。除了保險股外，教育股﹑醫藥股亦可以留意，至於與澳門娛樂相關的股份，則可以先考慮連跌兩日的銀河娛樂(00027-HK)。當然投資者亦可以考慮跟隨李嘉誠步伐，考慮長實集團(01113-HK)。

對於後市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市可以高開，並預料後市將於30200至30700點之間上落，可以吼低買入，吼高沽出。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)