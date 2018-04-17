晨鳴紙業(01812-HK)以26.34億人民幣售廣東德駿50%股權

晨鳴紙業(01812-HK)公布，於2018年4月16日，公司作為賣方與上海中能作為買方訂立股權回購協議，據此，公司同意出售廣東德駿合共50%的股權，總現金代價為約26.34億元(人民幣.下同)。交易完成後，上海中能持有標公司之100%股權。

公司預期，將就出售銷售股權確認收益約2.84億元，乃按代價減公司於2016年12月28日，根據增資協議向廣東德駿增資18.5億元；及2017年6月25日根據另一份增資協議向廣東德駿投資增資5億元。公司因出售銷售股權將錄得的實際收益須待公司核數師進行最終審核後，方可作實。公司將出售銷售股權的所得資金集中用於發展優勢產業。

廣東德駿根據中國法律成立及存續之公司，其營業範圍包括專案投資(專項審批項目除外)；房屋租賃；銷售：化工材料(不含危險化學品)，金屬材料，建築材料，造紙材料及紙，水泥，鋼材，礦產品(不含鎢、錫、銻)，電器設備及元件，機械設備，電子產品，五金產品，勞保用品，農副產品；貨物進出口、技術進出口。

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