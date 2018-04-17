【大慶證券】投顧盤前－內資力抗外資  中小型股是主流



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚同步回穩，主要原因在於對敘利亞的攻擊事件擔憂消退，加上美國銀行公布季報表現優於預期所致，近期美股短線暴漲暴跌頻率升高，主要原因除了政治面的消息持續干擾外，波段漲多也是一大原因，所幸從經濟數據來看，美國經濟數據並沒有明顯衰退的訊號，研判在消息面釐清後，美股將有機會從目前的低檔區震盪走強，短線觀察美元、美債以及油價的變化。

亞股昨日維持在低檔震盪，反應美股的走跌以及敘利亞攻擊事件，不過日、韓股市相較陸、港股則相對強勢，主要原因就在於陸、港股反應短線資金面的緊俏，才會導致跌幅相對擴大，從近期亞股走勢較弱來說，主因除了政治面的變數外，亞幣的走貶也是一大影響，由於外資對於亞股影響力大，因此短線要留意亞幣的走貶態勢是否擴大，這也是外資是否出現持續撤出的訊號。

由於美股上周五表現疲軟，加上國際情勢再度混亂，壓抑大盤昨日微幅開低之後，隨即下殺至最低 10921 點，並跌破月線關卡，但在中小型股依舊維持輪動下，指數盤中跌幅收斂並一度回到平盤之上，但由於上方壓力龐大，整體維持在平盤以下震盪走勢，終場以 10954 點作收，量能達 1242 億元。值得留意的是，新台幣昨日再次大幅貶值來到一美元兌 29.4 元的關卡，已連續三天轉弱，加上外資在期貨多單再次減碼 2081 口、淨多單口數 41337 口，顯示外資態度持續保守，造成多方買氣力道不足，加上國際股市又面臨中美貿易戰、中東地緣政治的波動影響，研判指數短線將維持在半年線到 11000 點之間震盪的走勢。以盤面表現來看，昨日大型權值股表現漲跌互見，包含台積電、群創、友達、仁寶，以及國泰金、富邦金、中信金等個股均明顯休息，但在布蘭特原油價格來到 70 美元的帶動下，相關原物料、塑化股表現則相當穩健，例如台塑、亞泥、台泥等。另一方面，在大立光延續上周五走勢持續表態的帶動下，光學鏡頭類股的玉晶光、亞光也同步走揚，此外，在看好蘋果導入 3D 感測，包含穩懋、全新、宏捷科等砷化鎵類股也大幅上漲，而原先強勢的被動元件、矽晶圓族群仍舊亮眼，顯示盤面主流依舊聚焦在業績及漲價題材股，操作上建議以基期較低且法人青睞的族群作為布局方向。

