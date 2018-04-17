台股盤前─台指期結算前外資壓盤干擾 靠族群各自表態

台股加權指數昨 (16) 日終場下跌 10.84 點至 10954.55 點，但站穩在月線之上，成交值 1245.35 億元，今 (17) 日開盤前，觀察到美股走強為多頭打了一劑強心針，而亞股甫開盤僅狹幅盤整，法人認為，由於國際緊張局勢緩和，且台股強勢股並未走空，強勢族群各自表現的態勢仍可期待，惟明日台指期結算前，仍有外資壓盤干擾，整體大盤要攻高不易。

外資昨賣超 27.98 億元，自營商賣超 27.64 億元，僅投信買超 3.97 億元，三大法人合計賣超 51.65 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1398 口至 11698 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2083 口至 41335 口，至於十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2147 口至 14712 口。

其中，外資已連 4 日賣超現貨，加上期貨淨多單來到 41335 口是逾 2 個月以來新低水位，顯示外資態度趨保守。

美股方面，由於敘利亞衝突升高的擔憂消退，且幾家美國大型企業公布財報強勁，道瓊工業平均指數收高 212.90 點或 0.87% 至 24573.04；Nasdaq 指數收高 49.63 點或 0.70% 至 7156.28；S&P500 指數收高 21.54 點或 0.81% 至 2677.84；費城半導體指數收高 3.12 點或 0.23% 至 1332.52。

消息面上，MLCC、鋁質電解電容、鉭質電容和固態電容等被動元件產品過去一年來缺貨嚴重，預期今年缺貨現象也是無解，而全球 MLCC 龍頭廠村田製作所甚至向客戶端發出部分產品停產通知，市場預期訂單將轉向台廠，推升被動元件概念齊揚，短線持續做為盤上的人氣重心。

美英法聯軍空襲敘利亞、中國對台軍演，加上美中貿易摩擦等利空消息影響，外資買匯積極，導致新台幣連 4 貶並跌至 3 個月新低，4 月以來新台幣對美元貶幅高達 1.04%，成為最弱勢的主要亞幣，不利整體資金行情延續。

市場傳出全球前兩大電視品牌三星和 LG 正考慮停止中國當地電視組裝生產線，以避開美中貿易戰可能的衝擊，業界人士分析，需密切關注後續，若成真恐將衝擊面板雙虎群創、友達和背光模組廠瑞儀等大廠出貨，同時也將造成整個電視組裝訂單大挪移。

凱基投顧知名蘋果分析師郭明錤預警，蘋果軟體創新面臨挑戰，今年 HomePod 出貨量預估僅 200 萬至 250 萬台，遠低於市場原先看好的 500 萬至 1000 萬台，凸顯蘋果發展 AI 的隱憂。

整體而言，元大投顧指出，市場關注焦點在本周台積電法說，而近期光學鏡頭股有所表現、漲價缺料題材下使矽晶圓、被動元件等績優族群表現強勢，搭配融券回補可留意，短線靈活操作。