市場焦點轉回企業財報 道瓊期指一度漲逾150點

敘利亞緊張局勢緩解，市場將焦點轉回企業財報、經濟數據；週二 (17 日) 美股盤前，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 150 點。

台北時間週二晚間 6 點 56 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 158 點 (0.64%)，標普 500 期指上漲 0.51%，那斯達克期指上漲 0.50%。

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，美國防部長馬提斯稱，這波空襲為「一次性」攻擊；投資人研判，衝突不致擴大，市場擔憂情緒有所緩解。

週一美股收高，道瓊指數收漲 0.9%，標普 500 指數收漲 0.8%，那斯達克指數收漲 0.7%。

美國總統川普週一在推特發文，稱俄羅斯和中國大玩貨幣貶值遊戲，令人無法接受。

川普的說法，讓原本就處於緊繃狀態的美俄、美中關係，增加更多不確定因素。

週二，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會中表示，川普的說法，和美國財政部發表的報告內容，相互矛盾，「看起來，美方的說法，似乎有點混亂。」

週二歐股走揚，台北時間晚間 6 點 58 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.40%，英國 FTSE 指數上漲 0.22%，德國 DAX 指數上漲 0.88%，法國 CAC 40 指數上漲 0.45 %。