空襲敘利亞為「一次性」攻擊 市場淡定 道瓊期指一度漲逾150點

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，美國防部長馬提斯稱，這波空襲為「一次性」攻擊；市場反應較預期淡定，週一 (16 日) 美股盤前，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 150 點。

台北時間週一晚間 6 點 19 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 153 點 (0.63%)，標普 500 期指上漲 0.63%，那斯達克期指上漲 0.68%。

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，報復敘利亞政府軍在大馬士革近郊城鎮 Douma 使用化武攻擊一事。

三國聯軍在 45 分鐘空襲行動中，共發射逾百枚巡弋飛彈；美國防部表示，飛彈皆精準命中目標，未遭攔截。

美國總統川普稱此次行動為「精準攻擊」，並於推特上宣稱，「任務完成」。

美國防部長馬提斯說，這波空襲為「一次性」攻擊。

美國政府也計畫對俄羅斯實施新一波制裁，主因在於，俄羅斯讓敘利亞政府在內戰中使用化武。

俄羅斯總統普丁則示警，若西方國家再對敘利亞進行攻擊，將造成全球局勢混亂。

不過，聯軍空襲敘利亞，市場反應較預期淡定，國際油價並未大漲，歐股漲跌互見。

台北時間週一下午 6 點 20 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.03%，英國 FTSE 指數下跌 0.38%，德國 DAX 指數上漲 0.19%，法國 CAC 40 指數上漲 0.01%。