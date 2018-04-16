中國國航(00753-HK)3月客運運力投入同比升13.7%

中國國航(601111-CN)(00753-HK)公告稱，2018年3月集團客運運力投入(按可用座位公里計)同比上升13.7%，旅客周轉量同比上升14.7%。其中，國内客運運力投入同比上升9.3%，旅客周轉量同比上升10.2%;國際客運運力投入同比上升22.8%，旅客周轉量同比上升23.3%;地區運力投入同比上升3.2%，旅客周轉量同比上升15.9%。平均客座率為81.8%，同比上升0.7個百分點，其中，國内、國際、地區航線分别上升0.7、0.3和8.6個百分點。

2018年3月貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)、運輸量同比、環比也有上升表現。貨運運力投入(以可用貨運噸公里計)同比上升11.3%，貨郵周轉量同比上升7.7%，運輸量同比上升3.0%;貨運載運率為53.4%，同比下降1.8個百分點。

2018年3月，集團共引進六架客機，包括一架A320客機及五架B737系列客機，退出一架A320客機。截至2018年3月底，集團合計運營659架飛機，其中自有飛機278架，融資租賃179架，經營租賃202架。

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