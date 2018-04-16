滬指受權重股拖累收跌1.53% 海南板塊井噴21股漲停

周一，滬深兩市早盤低開後再呈分化格局，滬指震蕩下行，創業板指則迅速翻紅。午後，受房地産、銀行、保險、煤炭等權重股大幅走低拖累，兩市股指加速下挫，滬指一度跌近2%，最低點跌破3100點。滬指收報3110.65點，跌1.53%，成交額1922億。深成指收報10621.79點，跌0.61%，成交額2585億。創業板收報1838.71點，漲0.77%，成交額950億。

盤面上，煤炭、保險、銀行、鋼鐵等權重股表現疲軟，跌幅居前；海南板塊強勢依舊，賽馬概念、博彩概念、國産軟件等漲幅居前。

熱點板塊方面，海南板塊逆勢掀起漲停潮，早盤開盤時就集體爆發，海馬汽車(000572-CN)、海南礦業(601969-CN)等21隻個股強勢漲停，其餘個股均大幅上揚。消息面上，在4月13日慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

工業互聯網概念股亦逆勢走強，用友網絡(600588-CN)收盤逼近漲停，寶信軟件(600845-CN)漲逾9%，東方國信(300166-CN)等多股漲逾5%。

軍工板塊午後稍有回暖，龍頭江南紅箭(000519-CN)大漲8%，龍二七一二(603712-CN)漲6%，廣哈通信(300711-CN)等個股小幅跟漲。

國信證券指出，此次博鳌論壇演講對金融業對外開放將具有裡程碑式的意義，而3月份超市場預期快速落地的CDR政策也彰顯了我們對外開放的決心和執行力。我們認為對A股市場來說，金融業開放有利于更健康地引導金融業服務實體經濟，金融資源的多元化有利于A股優質上市公司在國際産業鏈分工中獲取更多競争力，今年將是A股估值修複慢牛的起點。

投資策略上，短期來看，創業板業績已基本披露完畢，一季報業績明顯改善，對近期低迷的市場情緒來說也是比較重要的催化劑，建議後續關注創業板公司業績的持續性。目前的上市公司整體基本面仍在不斷改善，随着公司未來業績的不斷兌現，A股慢牛行情依然值得期待。

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