〈金管會立院備詢〉顧立雄擬祭2招 吸引存戶錢進台股

立委吳秉叡指出，台灣超額儲蓄很多，但股市卻未活絡，對此，金管會主委顧立雄表示，金管會將研擬各種國內基金投資方案，如向財政部爭取 TISA (台灣個人儲蓄投資帳戶) 免稅額；或向勞動部爭取勞退自選投資方案增列基金等，吸引存戶資金投入台股。

顧立雄強調，為什麼大家寧可把錢放在銀行賺不多的利息，但卻不投資股市，因為沒空看盤選股，不想投資台股，而且不想冒投資風險，金管會擬向財政部力爭「投資台股基金可抵稅」的 TISA（個人投資儲蓄免稅帳戶）方案，希望可以從「儲蓄扣除額」27 萬元中，撥出 2.4 萬元當扣除額。

不過，對於金管會爭取 TISA 免稅額，財政部予以否決，財政部部長許虞哲表示，儲蓄投資特別扣除額，是利息和股利可以適用，但投資額不適用，目前高股利所得者（最高可以扣除 94 萬元）都可免稅，顯示現行制度已比 TISA 更優惠。

雖然金管會、財政部針對 TISA 不同調，但顧立雄仍力拚吸引存戶投資台股，將向勞動部爭取勞退自選投資方案增列基金。

顧立雄表示，台股有很多有固定現金股息殖利率的大型權值股，投資這類股票就如同投資債券，而穩健及保守型台股基金可能也會長期投資一些類債券大型權值股，希望這類基金可以新增納入勞退自選投資方案，讓從未進股市、不想隨時看盤、投資追求穩健的投資人，可定期定額投資台股基金。