三大法人賣超52億元 外資連賣超鴻海15天 創今年最長

台股今 (16) 日終場小跌 10.84 點，以 10954.55 點作收，三大法人部分，外資及陸資賣超 28.9 億元，投信買超 3.9 億元，自營商賣超 27.6 億元，合計三大法人賣超 52.6 億元；個股部分，鴻海 (2317-TW) 更遭外資連 15 天賣超，創今年最長紀錄。

日月光 (2311-TW) 成為今日土洋對作的個股，外資今天賣超日月光 9371 張，但投信買超日月光 3575 張、自營商也買超 32 張。

鴻海今日遭外資賣超 4058 張，連續賣超創今年最長新紀錄；一併遭波及的包括外資賣超代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 及台積電 (2330-TW)，而群創 (3481-TW) 停辦法說遭外資大舉賣超 15188 張，一併牽連到友達 (2409TW) 也遭外資大舉賣超 9063 張

至於外資買超的個股在低基期及高殖利率個股，包括對中環 (2323-TW) 買超 5948 張居首，其次分別為買超長榮航 (2618-TW)、中壽 (2823-TW)、玉山金 (2884-TW)、聯發科 (2454-TW)、遠百 (2903-TW)、彩晶 (6116-TW)、統一 (1216-TW)、元大金 (2885-TW) 及華夏 (1305-TW)。

而在投信方面，投信買超個股包括日月光、國喬 (1312-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、華通 (2313-TW) 及第一金 (2892-TW)，投信賣超逾 1000 張的個股包括矽品 (2325-TW)、和碩 (4938-TW) 及國泰金 (2882-TW)。

至於自營商主要買超個股為中石化 (1314-TW) 達 7942 張，燿華 (2367-TW)、中環及奇力新 (2456-TW)、智易 (3596-TW)、自營商賣超旺宏 (2337-TW)、友達、群創、台企銀 (2834-TW)、晶電 (2448-TW)、美業達及華通。

外資本月以來已賣超台股 224.4 億元，證券分析師指出，外部的不確定性包括美中貿易戰、美國飛彈襲擊敘利亞等，造成外資持股的鬆動，但由目前的各公司如大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、國巨 (2327-TW) 的個股表現來看，反而見到內資的勇於承接力道，突顯出上揚的季線支撐力道強勁。