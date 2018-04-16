台幣重貶1.23角 連4貶偏弱格局成形 估本周見29.5元價位

由於中東局勢不安，部分資金轉往美元避風港的態勢下，多數非美貨幣走弱，新台幣幾乎收在全日最低點，終場兌一美元收在 29.425 元，終場貶值 1.23 角，續創 2 個月新低價，今日貶幅多達 0.42%，已是連 4 貶，匯銀人士認為，外資買匯力道轉強，新台幣短線偏弱格局成形，不排除本周將見到 29.5 元心理關卡。

新台幣今日以 29.303 元、貶值 0.1 分開出，雖一度升至 29.29 元隨即轉弱，盤中越走越弱，午盤過後更擴大貶勢，最低來到 29.426 元，終場以 29.425 元作收，續創 2 月中旬以來新低，台北外匯經紀公司成交值 9.88 億美元，全日高低價差 1.36 角。

央行指出，韓元、新台幣今日貶幅同樣為 0.42%，在主要亞幣中貶最多，泰銖貶 0.26%、人民幣貶 0.07%、星元貶 0.02%，反觀日圓升值 0.41%。

由於美英法聯軍轟炸敘利亞化武設施導致國際政治緊張氣氛再升高，儘管衝突並未擴大，國際金融市場也未見劇烈反應，不過，匯銀人士指出，從日圓在主要亞幣中逆勢升值來看，顯示資金正朝往美元和日圓避風港前進，新台幣本周可能見貶破 29.5 元價位。

不過，由於消息紛雜使美元仍處在不明局勢，不見得新台幣會大幅走弱，匯銀人士預料短線新台幣將在 29.5 元附近震盪。

法人指出，匯率是雙面刃，雖新台幣偏弱將有助出口廠商於第 2 季匯損壓力緩和，不過，也代表資金行情退燒，若新台幣持續走弱，台股加權指數上方的 11000 點壓力恐難以突破。