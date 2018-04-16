看好散熱基板 聚鼎預估營運今年將比去年好

被動元件族群正處熱潮中，被動元件保護元件聚鼎 (6224) 第一季營收較去年同期成長 14.06%。聚鼎指出，新產品三端保險絲 (CLM) 預計在下半年開始出貨，而營運則預估會比去年好，其中最看好散熱基板。聚鼎鎖定車用照明散熱領域，原主要生產被動元件保護元件，去年整體營收，保護元件占 84.30%。而應用端則以資訊產品 PC、NB 為主，但近年陸續轉往發展「散熱基板」產品，車用部份已獲國內 LED 車燈供應商認證，並透過經銷商積極爭取日系品牌車 Tier 1 LED 車燈模組廠認證。



今年由於中國大陸手機品牌全球市佔率提升，聚鼎今年營收動能主要除來自 PPTC 打入大陸手機供應鏈，手機客戶包括華為、中興、小米、VIVO、OPPO 等，同時產品也打入工業和和車用訂單，推升營收不斷成長。



另外，聚鼎產品也通過歐系車燈模組廠認證，認為基板應用在高速運算的需求下，看好電動車。預計明年正式供貨充電電控板，相關訂單發酵時間預估也從明年始，每年隨電動車普及逐年成長，更是長期營運成長動能。聚鼎指出，今年營運狀況會比去年好，尤其看好散熱基板產品。



聚鼎去年營收 15.3 億元，年減 7.57%，每股盈餘僅 4.1 元，是近 4 年表現較差一年。但法人預期，聚鼎將因新到來的訂單，及新產品兩大因素下，營運有望拉升並重回成長軌道。



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