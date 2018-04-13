定位革命性CCZ連續直拉單晶技術 保利協鑫新建20GW單晶專案

蘇州 2018 年 4 月 13 日電 / 美通社 / -- 4 月 10 日晚間，光伏龍頭保利協鑫發佈重磅公告稱，已與雲南省曲靖市人民政府等訂立協定，將投資 90 億元人民幣在當地興建單晶矽項目，設計產能為 20 吉瓦。公告稱，新建項目將採用革命性的 CCz 連續直拉單晶技術進行生產。CCz 連續直拉單晶（Continuous Czocharlski）是下一代高效單晶技術，採用特殊直拉單晶爐，一邊進行單晶拉制，一邊加料熔化，在坩堝所允許的壽命週期內可完成 8-10 根的晶棒拉制。當前，業界主流應用的全部為 RCz 多次拉晶技術（Recharged Czochralski），與之相比，CCz 產出的晶棒品質更佳，電阻率更加均勻、分佈更窄，更加適用於 P 型 PERC 電池工藝及更加高效的 N 型電池工藝，從而更有利於高功率組件產出。



一年來，保利協鑫在收購 SunEdison 公司的 CCz 技術基礎上，通過整機設備國產製造開發、核心輔材國產化供應鏈開發、工藝優化提升，進一步提升了 CCz 技術的生產效率、產品品質，降低了生產成本，加速了 CCz 技術產業化應用，將引領單晶矽片行業躍遷到新的技術平臺。保利協鑫將成為全球唯一一家實現 CCz 連續直拉單晶技術產業化的企業。



2017 年 4 月，保利協鑫曾公告稱完成了對 SunEdison 第五代 CCz 連續直拉單晶、FBR 矽烷流化床法技術及資產的收購。歷經一年時間的吸收、優化、整合，保利協鑫已成為全球唯一一家同時擁有 FBR 和 CCz 兩項先進技術的公司。保利協鑫 CTO 萬躍鵬說：「由於 FBR 的高品質顆粒矽產品可作為 CCz 的最佳用料，兩項技術形成優勢互補，達到了 1+1＞2 的技術協同效果。」這種高技術壁壘、高價值附加的技術協同將大幅增強公司的核心技術競爭力。



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