設備廠群翊工業去年賺逾半股本 最快5月送件申請上櫃

興櫃 PCB 設備供應商群翊工業 (6664-TW) 公布去年財報，稅後純益 2.55 億元，年增 44.58%，純益超越半個股本，依目前 5 億元股本計算，每股純益 5.09 元，群翊最快 5 月送件上櫃，輔導券商是福邦證 (6026-TW)。

群翊工業去年營收 14.54 億元，年增 15.26%，稅後純益 2.55 億元，年增 44.58%，每股純益 5.09 元，公司日前董事會決議擬對去年盈餘配發 4 元現金股利，盈餘配發率也達 78.58%。

群翊工業此股利案，將提交 6 月 29 日召開的股東會討論。

群翊工業去年下半年營收 6.55 億元、稅後純益 1.07 億元，均低於上半年表現，去年上半年營收 7.99 億元，稅後純益為 1.48 億元，每股純益 2.48 元。

公司主管指出，由於出貨設備，是依會計準則在客戶端完成廠內裝設進入運轉後，才開始入帳，目前公司出貨在客戶端設備仍有一部分遞延至 2018 年才入帳。

群翊去年 10 月 26 日登錄興櫃交易，將屆滿半年可送件申請 IPO 時程，公司主管指出，將依規定申請掛牌，群翊主攻 PCB 乾製程設備，主要提供塗佈、乾燥、壓膜、曝光等設備，隨著 PCB 景氣明顯回升，PCB 廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，群翊也與迅得機械 (6438-TW) 具合作聯盟關係。

群翊主要成長動能包括手機主板，由任意層 HDI 製程導入類載板，同時軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備；而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。